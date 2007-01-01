Куверты

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Настоящее фото товара Куверт Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
80 ₽
Оптовая цена
5
Куверт Габардин
Настоящее фото товара Куверт Журавинка на 2 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
100 ₽
Оптовая цена
4.5
Куверт Журавинка на 2 прибора
Настоящее фото товара Куверт Журавинка на 3 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
110 ₽
Оптовая цена
4.7
Куверт Журавинка на 3 прибора
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята, произведённого компанией ChiedoCover-37%
70 ₽110 ₽
Оптовая цена
4.2
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
70 ₽110 ₽
Оптовая цена
4.7
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком, произведённого компанией ChiedoCover-37%
70 ₽110 ₽
Оптовая цена
4.6
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком
Настоящее фото товара Новогодний куверт, произведённого компанией ChiedoCover
80 ₽
Оптовая цена
4.4
Новогодний куверт
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, гладь светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
130 ₽
Оптовая цена
4.3
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь светло-серый
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мятный, произведённого компанией ChiedoCover-34%
100 ₽150 ₽
Оптовая цена
4.6
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мятный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый, произведённого компанией ChiedoCover-34%
100 ₽150 ₽
Оптовая цена
4.5
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
110 ₽
Оптовая цена
5
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover-30%
120 ₽170 ₽
Оптовая цена
4.2
Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань, произведённого компанией ChiedoCover-34%
100 ₽150 ₽
Оптовая цена
4.4
Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, белая ветка, произведённого компанией ChiedoCover-30%
120 ₽170 ₽
Оптовая цена
5
Куверт на 3 прибора Ричард, белая ветка
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото, произведённого компанией ChiedoCover
130 ₽
Оптовая цена
5
Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото

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Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover-30%
120 ₽170 ₽
Оптовая цена
4.9
Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора - цветок, белый, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.4
Куверт на 3 прибора - цветок, белый
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель шампань, произведённого компанией ChiedoCover-34%
100 ₽150 ₽
Оптовая цена
4.7
Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель шампань
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Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, гладь слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover-30%
120 ₽170 ₽
Оптовая цена
4.7
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь слоновая кость
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель топленое молоко, произведённого компанией ChiedoCover-34%
100 ₽150 ₽
Оптовая цена
4.5
Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель топленое молоко
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь топленое молоко, произведённого компанией ChiedoCover-34%
100 ₽150 ₽
Оптовая цена
4.9
Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь топленое молоко
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, гладь серый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
120 ₽170 ₽
Оптовая цена
4.2
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь серый
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный, произведённого компанией ChiedoCover-34%
100 ₽150 ₽
Оптовая цена
4.5
Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Габардин, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-39%
80 ₽130 ₽
Оптовая цена
4.2
Куверт на 3 прибора Габардин, голубой
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок пепельная роза, произведённого компанией ChiedoCover-34%
100 ₽150 ₽
Оптовая цена
4.5
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок пепельная роза
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь васильковый, произведённого компанией ChiedoCover
110 ₽
Оптовая цена
4.1
Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь васильковый
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
90 ₽140 ₽
Оптовая цена
4.1
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, гладь слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover-32%
110 ₽160 ₽
Оптовая цена
4.7
Куверт на 2 прибора Ричард, гладь слоновая кость
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover-36%
90 ₽140 ₽
Оптовая цена
4.4
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь белая
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, цветок белый, произведённого компанией ChiedoCover
120 ₽
Оптовая цена
4.8
Куверт на 2 прибора Ричард, цветок белый
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Габардин, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-42%
70 ₽120 ₽
Оптовая цена
4.6
Куверт на 2 прибора Габардин, голубой
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь красный, произведённого компанией ChiedoCover-36%
90 ₽140 ₽
Оптовая цена
4.1
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь красный
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый, произведённого компанией ChiedoCover-32%
110 ₽160 ₽
Оптовая цена
4.9
Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь топленое молоко, произведённого компанией ChiedoCover-36%
90 ₽140 ₽
Оптовая цена
5
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь топленое молоко
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель топленое молоко, произведённого компанией ChiedoCover-36%
90 ₽140 ₽
Оптовая цена
5
Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель топленое молоко
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель шампань, произведённого компанией ChiedoCover
100 ₽
Оптовая цена
4.5
Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель шампань
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, вензель слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover-32%
110 ₽160 ₽
Оптовая цена
4.9
Куверт на 2 прибора Ричард, вензель слоновая кость
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Мати, вензель бирюза-золото, произведённого компанией ChiedoCover-32%
110 ₽160 ₽
Оптовая цена
4.8
Куверт на 2 прибора Мати, вензель бирюза-золото
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, ветка белая, произведённого компанией ChiedoCover-32%
110 ₽160 ₽
Оптовая цена
4.4
Куверт на 2 прибора Ричард, ветка белая
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, ромб шампань, произведённого компанией ChiedoCover-36%
90 ₽140 ₽
Оптовая цена
4.1
Куверт на 2 прибора Журавинка, ромб шампань
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, цветок слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
120 ₽
Оптовая цена
4.7
Куверт на 2 прибора Ричард, цветок слоновая кость
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, цветок серый, произведённого компанией ChiedoCover-32%
110 ₽160 ₽
Оптовая цена
4.5
Куверт на 2 прибора Ричард, цветок серый
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-36%
90 ₽140 ₽
Оптовая цена
4.8
Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок изумруд
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок пепельная роза, произведённого компанией ChiedoCover-36%
90 ₽140 ₽
Оптовая цена
4.3
Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок пепельная роза

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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