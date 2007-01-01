Текстиль
Чехол для стола 05
Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный спандекс
Чехол на стул 01, спандекс белый
Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок
Чехол на стул 01, бифлекс белый
Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая
Чехол на стул 01, спандекс цветной
Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, бифлекс
Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный
Текстиль для мебели ChiedoCover — чехлы, скатерти, подушки, аксессуары от производителя с доставкой по России
ChiedoCover предлагает текстиль для мебели собственного производства — оптом и в розницу. Наш каталог включает изделия для ресторанов, кафе, гостиниц, офисов, банкетных залов.
Текстиль по вашим меркам, из любой ткани, в желаемом исполнении и с нанесением корпоративной символики – пошив по индивидуальным запросам.
Ассортимент текстиля:
● Чехлы для столов: круглые, прямоугольные, фуршетные, коктейльные, стрейч, на складные и барные стулья.
● Чехлы для стульев: эластичные, из габардина, журавинки, велюра, спандекса, премиум.
● Скатерти: круглые, квадратные, прямоугольные, с пропиткой и без, мягкое стекло.
● Подушки для стульев: на модели стульев из каталога и универсальные.
● Аксессуары: салфетки, дорожки, юбки для фуршета, напероны, транспортировочные чехлы, куверты, плейсматы, мулетоны, банты для стульев.
Преимущества текстиля ChiedoCover:
● Контроль качества на всех этапах производства, гарантия и сертификаты на каждое изделие.
● Износостойкие, легко моющиеся материалы: жаккард, микрофибра, габардин, велюр, спандекс и др.
● Производство по индивидуальным размерам — для стандартной и нестандартной мебели.
● Возможность нанесения логотипов и корпоративной символики.
● Быстрое изготовление при срочных заказах, подбор ткани по цвету и текстуре.
● Гибкая система скидок, регулярные акции, персональный менеджер для каждого заказа.
● Наш текстиль выдерживает высокие нагрузки.
● Доставка по всей России, самовывоз со склада в Москве или Кирове.
● Большой опыт работы с крупными проектами — перейдите, чтобы посмотреть.
Комплексное оснащение: Вместе с текстилем вы можете приобрести банкетные столы, стулья, кресла и полукресла, мебель для кафе и ресторанов, мебель для гостиниц и отелей — всё напрямую от производителя.
ChiedoCover — это текстиль, который подчеркивает стиль и обеспечивает долговечность мебели.
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