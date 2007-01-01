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Текстиль

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Подушки на стулья131 товар
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Фуршетные юбки5 товаров
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Салфетки43 товара
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Аксессуары86 товаров
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Напероны
Напероны4 товара
Чехлы для транспортировки
Чехлы для транспортировки12 товара
Хит
Фотография товара Чехол для стола 05 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
1 49032
2 190 ₽

Чехол для стола 05

466
Хит
Фотография товара Чехол для стола, текстиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола, текстиль, произведённого компанией ChiedoCover
1 39036
2 150 ₽

Чехол для стола, текстиль

45
  • белый
  • черный
В наличии 58 шт.В пути 300 шт.
Фотография товара Скатерть круглая, Д2200, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, Д2200, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Скатерть круглая, Д2200, габардин белый

12
В наличии 3 шт.
Хит
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
38045
690 ₽

Чехол на стул 08, спандекс белый

14
В наличии 228 шт.В пути 150 шт.
Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
1 49031
2 150 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный спандекс

42
  • белый
  • черный
В наличии 252 шт.В пути 40 шт.
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 18 шт.В пути 330 шт.
Хит
Фотография товара Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 19055
2 590 ₽

Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый

8
В наличии 21 шт.
Фотография товара Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок, произведённого компанией ChiedoCover
160

Куверт на 3 прибора, Журавинка, бордовый цветок

44
Фотография товара Куверт на 3 прибора, Журавинка, белый цветок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора, Журавинка, белый цветок, произведённого компанией ChiedoCover
150

Куверт на 3 прибора, Журавинка, белый цветок

49
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, бифлекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, бифлекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
56038
890 ₽

Чехол на стул 01, бифлекс белый

8
В наличии 190 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 19039
5 190 ₽

Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый

50
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый

11
В наличии 33 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
61033
900 ₽

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая

49
  • коричневый
  • бордовый
  • изумрудный
  • слоновая кость
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Распродажа
Фотография товара Чехол на стул 08, бифлекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, бифлекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
56038
890 ₽

Чехол на стул 08, бифлекс белый

7
В наличии 250 шт.
Фотография товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2, произведённого компанией ChiedoCover
800

Фуршетная юбка 01, сборка 1к2

37
Фотография товара Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
790

Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый

10
Фотография товара Подушка 01 для стула Мармарис, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Мармарис, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
990

Подушка 01 для стула Мармарис, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый

7
Фотография товара Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
990

Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый

6
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый, произведённого компанией ChiedoCover
69062
1 790 ₽

Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый

15
В наличии 107 шт.В пути 222 шт.
Хит
Фотография товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 19056
2 690 ₽

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

36
  • оранжевый
  • черный
  • белый
  • бежевый
В наличии 16 шт.В пути 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть Д3000 мм, журавинка, белая гладь, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Д3000 мм, журавинка, белая гладь, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
4 19031
5 990 ₽

Скатерть Д3000 мм, журавинка, белая гладь, без шва

9
Фотография товара Скатерть круглая, Д2500, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, Д2500, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Скатерть круглая, Д2500, габардин белый

8
Фотография товара Скатерть круглая, Д3300, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, Д3300, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Скатерть круглая, Д3300, габардин белый

15
В пути 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
69037
1 090 ₽

Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см

8
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
69062
1 790 ₽

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая

14
В наличии 18 шт.
Фотография товара Чехол на стул 05 , габардин зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 05 , габардин зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
890

Чехол на стул 05 , габардин зеленый

9
Распродажа склада в МСК
Фотография товара Фуршетная юбка, шелк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фуршетная юбка, шелк, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Фуршетная юбка, шелк

7
Фотография товара Полотенце для официанта, лен, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полотенце для официанта, лен, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
490

Полотенце для официанта, лен, зеленый

47
  • белый
  • зеленый
  • коричневый
  • черный
Хит
Фотография товара Салфетки Журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетки Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
290

Салфетки Журавинка

491
Фотография товара Чехол на стул 57, габардин молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 57, габардин молочный, произведённого компанией ChiedoCover
990

Чехол на стул 57, габардин молочный

31
Фотография товара Бант 05, спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 05, спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
240

Бант 05, спандекс

41
Хит
Фотография товара Салфетки Габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
150

Салфетки Габардин

460
Фотография товара Салфетки Ричард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетки Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
210

Салфетки Ричард

49
Хит
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
63063
1 690 ₽

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая

50
В пути 100 шт.
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2200*1400, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2200*1400, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Скатерть прямоугольная 2200*1400, габардин белый

6
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть Габардин, круглая, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, круглая, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
1 27015
1 490 ₽

Скатерть Габардин, круглая, розовая

49
  • розовый
  • синий
Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН

6
Фотография товара Салфетка, 450*450, ричард, гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка, 450*450, ричард, гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
290

Салфетка, 450*450, ричард, гладь белая

7
Мебель из Польши. В наличии
Распродажа
Фотография товара Салфетка, 400*400, габардин темно-изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка, 400*400, габардин темно-изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
13032
190 ₽

Салфетка, 400*400, габардин темно-изумрудный

9
  • зеленый
  • бирюзовый
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс цветной, произведённого компанией ChiedoCover
59015
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс цветной

32
Фотография товара Чехол на стул 29, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 29, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
270

Чехол на стул 29, габардин белый

42
Фотография товара Подушка к стулу Лугано черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Подушка к стулу Лугано черная экокожа

31
  • бежевый
  • черный
В наличии 15 шт.
Хит
Фотография товара Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
1 90032
2 790 ₽

Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс

11
В наличии 1 шт.В пути 50 шт.
Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, бифлекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, бифлекс, произведённого компанией ChiedoCover
1 49031
2 150 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, бифлекс

12
В наличии 10 шт.В пути 140 шт.
Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс, произведённого компанией ChiedoCover
1 59027
2 150 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс

6
Новинка
Фотография товара Чехол для газового обогревателя WWT 13S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для газового обогревателя WWT 13S, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Чехол для газового обогревателя WWT 13S

11
В наличии 3 шт.
Новинка
Фотография товара Чехол для газового обогревателя WWT 13I Mini пирамида черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для газового обогревателя WWT 13I Mini пирамида черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Чехол для газового обогревателя WWT 13I Mini пирамида черный

10
Новинка
Фотография товара Чехол для газового обогревателя WWT 13I пирамида черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для газового обогревателя WWT 13I пирамида черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Чехол для газового обогревателя WWT 13I пирамида черный

7
Новинка
Фотография товара Чехол для газового обогревателя WWT 13K от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для газового обогревателя WWT 13K, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Чехол для газового обогревателя WWT 13K

11
Новинка
Фотография товара Чехол для газового обогревателя WWT 13M от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для газового обогревателя WWT 13M, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Чехол для газового обогревателя WWT 13M

5
Новинка
Фотография товара Чехол для газового обогревателя WWT 13B от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для газового обогревателя WWT 13B, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Чехол для газового обогревателя WWT 13B

13
Новинка
Фотография товара Чехол для газового обогревателя WWT 13D Pro от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для газового обогревателя WWT 13D Pro, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Чехол для газового обогревателя WWT 13D Pro

13
В наличии 49 шт.
Новинка
Фотография товара Чехол для газового обогревателя WWT 13D от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для газового обогревателя WWT 13D, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Чехол для газового обогревателя WWT 13D

15
В наличии 13 шт.
Новинка
Фотография товара Чехол для газового обогревателя WWT 13H от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для газового обогревателя WWT 13H, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Чехол для газового обогревателя WWT 13H

11
В наличии 20 шт.
Новинка
Фотография товара Чехол для газового обогревателя WWT 13I пирамида коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для газового обогревателя WWT 13I пирамида коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Чехол для газового обогревателя WWT 13I пирамида коричневый

12
В наличии 9 шт.
Хит
Фотография товара Бант 11, атлас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 11, атлас, произведённого компанией ChiedoCover
230

Бант 11, атлас

451
Фотография товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный, произведённого компанией ChiedoCover
160

Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный

37
Хит
Фотография товара Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый бифлекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый бифлекс, произведённого компанией ChiedoCover
2 29018
2 790 ₽

Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый бифлекс

7
В наличии 40 шт.В пути 10 шт.

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Текстиль для мебели ChiedoCover — чехлы, скатерти, подушки, аксессуары от производителя с доставкой по России

ChiedoCover предлагает текстиль для мебели собственного производства — оптом и в розницу. Наш каталог включает изделия для ресторанов, кафе, гостиниц, офисов, банкетных залов.

Текстиль по вашим меркам, из любой ткани, в желаемом исполнении и с нанесением корпоративной символики – пошив по индивидуальным запросам.

Ассортимент текстиля:

● Чехлы для столов: круглые, прямоугольные, фуршетные, коктейльные, стрейч, на складные и барные стулья.
● Чехлы для стульев: эластичные, из габардина, журавинки, велюра, спандекса, премиум.
Скатерти: круглые, квадратные, прямоугольные, с пропиткой и без, мягкое стекло.
Подушки для стульев: на модели стульев из каталога и универсальные.
Аксессуары: салфетки, дорожки, юбки для фуршета, напероны, транспортировочные чехлы, куверты, плейсматы, мулетоны, банты для стульев.

Преимущества текстиля ChiedoCover:

Контроль качества на всех этапах производства, гарантия и сертификаты на каждое изделие.
Износостойкие, легко моющиеся материалы: жаккард, микрофибра, габардин, велюр, спандекс и др.
● Производство по индивидуальным размерам — для стандартной и нестандартной мебели.
● Возможность нанесения логотипов и корпоративной символики.
Быстрое изготовление при срочных заказах, подбор ткани по цвету и текстуре.
● Гибкая система скидок, регулярные акции, персональный менеджер для каждого заказа.
● Наш текстиль выдерживает высокие нагрузки.
● Доставка по всей России, самовывоз со склада в Москве или Кирове.
● Большой опыт работы с крупными проектами — перейдите, чтобы посмотреть.

Комплексное оснащение: Вместе с текстилем вы можете приобрести банкетные столы, стулья, кресла и полукресла, мебель для кафе и ресторанов, мебель для гостиниц и отелей — всё напрямую от производителя.

ChiedoCover — это текстиль, который подчеркивает стиль и обеспечивает долговечность мебели.
Оформите заказ или проконсультируйтесь с менеджером прямо сейчас.

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