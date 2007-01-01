Стулья для гостиниц и отелей

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 140 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Настоящее фото товара Стул Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tulip
Настоящее фото товара X-Стул Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.7
X-Стул Бостон
Настоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Вилла
Настоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
5 300 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Фил
Настоящее фото товара Стул Ким, произведённого компанией ChiedoCover-12%
В наличииНовинка
5 790 ₽6 550 ₽
Оптовая цена
5
Стул Ким
Настоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Чип
Настоящее фото товара Стул Narisawa, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Narisawa
Настоящее фото товара Стул Barselona, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Barselona
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Рольф
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт серый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
Новинка
6 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-37%
Новинка
6 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Ститч, вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover-37%
Новинка
6 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венера, вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Венера, вельвет серый
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Настоящее фото товара Стул Венера, микрофибра цвет стальной , произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венера, микрофибра цвет стальной
Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул Диана, микрофибра цвет стальной, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Диана, микрофибра цвет стальной
Настоящее фото товара Стул Кромвель, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Кромвель, бежевый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Кромвель, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
Новинка
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кромвель, желтый
Настоящее фото товара Стул Кромвель, мятный, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кромвель, мятный
Настоящее фото товара Стул Кромвель, серый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
7 490 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кромвель, серый
Настоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover-17%
7 490 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кромвель, синий
Настоящее фото товара Стул Кромвель, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
7 490 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Кромвель, фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Диана, вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Венера диамант вельвет коричневый
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет мятный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Венера диамант вельвет мятный
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Оскар вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Оскар вельвет серый
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Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Оскар вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover-17%
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Оскар вельвет шампань
Настоящее фото товара Стул Молли вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
7 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Молли вельвет королевский синий
Настоящее фото товара Стул Лоренс вельвет антрацитовый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
Новинка
7 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Лоренс вельвет антрацитовый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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