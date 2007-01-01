Станьте частью нашей команды!

С 2007 года ChiedoCover стал одной из ведущих компаний-производителей для сферы HoReCa на оптовом и розничном рынке России и стран СНГ.

Мы производим и реализуем банкетные стулья, складные столы и скамьи, текстиль, мягкие кресла и другие товары для отелей, кафе и ресторанов.

Мы регулярно расширяем ассортимент товаров и направлений торговли и приглашаем к сотрудничеству производителей, поставщиков, дилеров и представителей прессы.

ПрессеНуждаетесь в экспертном мнении по конкретной теме или находитесь в поиске собеседника для интервью? Свяжитесь с нами!ПроизводителямПриглашаем производителей в сфере HoReCa к сотрудничеству и предлагаем все наши ресурсы на благо общей прибылиПоставщикамМы заинтересованы в поиске новых поставщиков оборудования и материалов, оставьте свои контакты!Производителям кухонного оборудованияЗанимаетесь кухонным оборудованием?
Станьте нашим партнером!ПредставителямДилеры из разных городов России уже зарабатывают вместе с нами, присоединяйтесь!Открыть магазин ChiedoCoverГотовый бизнес-проект розничного магазина мебели с отлаженными рабочими процессамиЗаказать дизайн проектДизайн проект вашего будущего заведенияДизайнерамПриглашаем к сотрудничеству дизайн-студии, дизайнеров интерьеров, декораторов и архитекторов

Хотите разместить товар на полках нашего онлайн-магазина?

Условия сотрудничества

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Нас рекомендуют