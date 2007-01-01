Станьте частью нашей команды!
С 2007 года ChiedoCover стал одной из ведущих компаний-производителей для сферы HoReCa на оптовом и розничном рынке России и стран СНГ.
Мы производим и реализуем банкетные стулья, складные столы и скамьи, текстиль, мягкие кресла и другие товары для отелей, кафе и ресторанов.
Мы регулярно расширяем ассортимент товаров и направлений торговли и приглашаем к сотрудничеству производителей, поставщиков, дилеров и представителей прессы.
Станьте нашим партнером!ПредставителямДилеры из разных городов России уже зарабатывают вместе с нами, присоединяйтесь!Открыть магазин ChiedoCoverГотовый бизнес-проект розничного магазина мебели с отлаженными рабочими процессамиЗаказать дизайн проектДизайн проект вашего будущего заведенияДизайнерамПриглашаем к сотрудничеству дизайн-студии, дизайнеров интерьеров, декораторов и архитекторов