Станьте частью нашей команды!

С 2007 года ChiedoCover стал одной из ведущих компаний-производителей для сферы HoReCa на оптовом и розничном рынке России и стран СНГ.

Мы производим и реализуем банкетные стулья, складные столы и скамьи, текстиль, мягкие кресла и другие товары для отелей, кафе и ресторанов.

Мы регулярно расширяем ассортимент товаров и направлений торговли и приглашаем к сотрудничеству производителей, поставщиков, дилеров и представителей прессы.