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          Столы из ротанга

          от 2 390 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стол уличный Агиос, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол уличный Агиос
          Настоящее фото товара Стол уличный Океан, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол уличный Океан
          Настоящее фото товара Стол уличный Ялта, произведённого компанией ChiedoCover
          12 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол уличный Ялта
          Настоящее фото товара Стол уличный Севу, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол уличный Севу
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-2, произведённого компанией ChiedoCover
          15 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Комплект уличной мебели Штайн-2
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-3, произведённого компанией ChiedoCover
          15 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Комплект уличной мебели Штайн-3
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер-2, произведённого компанией ChiedoCover
          25 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект уличной мебели Кемер-2
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект уличной мебели Кемер
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер-3, произведённого компанией ChiedoCover
          33 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект уличной мебели Кемер-3
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Комплект уличной мебели Коста, произведённого компанией ChiedoCover
          40 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект уличной мебели Коста
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Бернардо, произведённого компанией ChiedoCover
          42 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект уличной мебели Бернардо
          Настоящее фото товара Комплект Corona with Cushon Box, произведённого компанией ChiedoCover
          40 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект Corona with Cushon Box
          Настоящее фото товара Стол Rotang шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Rotang шоколад
          Настоящее фото товара Стол Hegra белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Hegra белый
          Настоящее фото товара Стол Hegra шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Hegra шоколад

          Какие столы идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать столы
          Настоящее фото товара Стол CAFE4 без оплетения, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол CAFE4 без оплетения
          Настоящее фото товара Стол CAFE4 с оплетением, произведённого компанией ChiedoCover
          3 305 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол CAFE4 с оплетением
          Настоящее фото товара Стол CAFE (без оплетения), произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол CAFE (без оплетения)
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стол CAFE (с оплетением), произведённого компанией ChiedoCover
          3 305 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол CAFE (с оплетением)
          Настоящее фото товара Стол CAFE2, произведённого компанией ChiedoCover
          7 710 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол CAFE2
          Настоящее фото товара Стол CAFE3, произведённого компанией ChiedoCover
          7 015 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол CAFE3
          Настоящее фото товара Стол SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
          6 150 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол SIESTA2
          Настоящее фото товара Стол барный SIESTA, произведённого компанией ChiedoCover
          18 085 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол барный SIESTA
          Настоящее фото товара Стол барный PONT, произведённого компанией ChiedoCover
          21 205 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол барный PONT
          Настоящее фото товара Стол барный NANT, произведённого компанией ChiedoCover
          18 855 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол барный NANT
          Настоящее фото товара Стол TENERIFE, произведённого компанией ChiedoCover
          7 435 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол TENERIFE
          Настоящее фото товара Стол SALS, произведённого компанией ChiedoCover
          7 435 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол SALS
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол журнальный GRAND 2, произведённого компанией ChiedoCover
          13 310 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол журнальный GRAND 2
          Настоящее фото товара Стол журнальный GRAND, произведённого компанией ChiedoCover
          12 955 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол журнальный GRAND
          Настоящее фото товара Стол/пуф GRAND2, произведённого компанией ChiedoCover
          6 315 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол/пуф GRAND2
          Настоящее фото товара Стол/пуф GRAND, произведённого компанией ChiedoCover
          6 170 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол/пуф GRAND
          Настоящее фото товара Стол VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
          27 100 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол VEIL
          Настоящее фото товара Стол журнальный VERONA, произведённого компанией ChiedoCover
          10 170 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол журнальный VERONA
          Настоящее фото товара Стол VERONA 2 long, произведённого компанией ChiedoCover
          23 555 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол VERONA 2 long
          Настоящее фото товара Стол VERONA овальный, произведённого компанией ChiedoCover
          23 555 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол VERONA овальный
          Настоящее фото товара Стол VERONA 3, произведённого компанией ChiedoCover
          20 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол VERONA 3
          Настоящее фото товара Стол VERONA 4, произведённого компанией ChiedoCover
          8 685 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол VERONA 4
          Настоящее фото товара Стол VERONA, произведённого компанией ChiedoCover
          16 965 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол VERONA
          Настоящее фото товара Стол TURIN прямоугольный ажурный, произведённого компанией ChiedoCover
          16 375 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол TURIN прямоугольный ажурный
          Настоящее фото товара Стол TURIN квадратный ажурный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 110 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол TURIN квадратный ажурный
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол TURIN прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          16 375 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол TURIN прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол TURIN квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 550 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол TURIN квадратный
          Настоящее фото товара Комплект мебели Asgard, произведённого компанией ChiedoCover
          58 270 ₽
          Оптовая цена
          5
          Комплект мебели Asgard
          Настоящее фото товара Комплект мебели Kiks, произведённого компанией ChiedoCover
          7 485 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комплект мебели Kiks
          Настоящее фото товара Комплект мебели Keln, произведённого компанией ChiedoCover
          38 555 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Keln
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Siesta, произведённого компанией ChiedoCover
          13 500 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сервировочный столик Siesta
          Настоящее фото товара Стол Торре коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          22 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Торре коричневый
          Настоящее фото товара Стол Айриш соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
          33 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Айриш соломенный

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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