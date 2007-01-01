Диваны для кальянной

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
49 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
49 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Настоящее фото товара Диван Bellis, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Bellis
Настоящее фото товара Диван Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Кельн
Настоящее фото товара Диван Париж, произведённого компанией ChiedoCover
28 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Париж
Настоящее фото товара Диван лофт Hammer, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван лофт Hammer
Настоящее фото товара Диван лофт Меланин, произведённого компанией ChiedoCover
20 450 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван лофт Меланин
Настоящее фото товара Диван Д14, произведённого компанией ChiedoCover-2%
Новинка
22 500 ₽22 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Д14
Настоящее фото товара Диван Д26, произведённого компанией ChiedoCover
30 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Д26
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Барный диван Брун, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Барный диван Брун
Настоящее фото товара Барный диван Мит Хонер, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Барный диван Мит Хонер
Настоящее фото товара Диван Викибаунс, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Викибаунс
Настоящее фото товара Диван угловой Танами, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван угловой Танами
Настоящее фото товара Диван лофт Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
35 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван лофт Лиль
Настоящее фото товара Versace диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
161 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Versace диван 3-х местный
Настоящее фото товара Versace диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
122 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Versace диван лавсит
Настоящее фото товара Диван Sofa двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
36 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Sofa двухместный
Настоящее фото товара Chester диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
149 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Chester диван 3-х местный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Диван Топаз, произведённого компанией ChiedoCover-35%
6 490 ₽9 890 ₽
Оптовая цена
5
Диван Топаз
Настоящее фото товара Диван Топаз с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover-16%
10 690 ₽12 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Топаз с каретной стяжкой
Настоящее фото товара Диван из ротанга Агирре 3-х местный белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван из ротанга Агирре 3-х местный белый
Настоящее фото товара Диван Astro, произведённого компанией ChiedoCover
33 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Astro
Настоящее фото товара Диван Kanel, произведённого компанией ChiedoCover
30 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Kanel
Настоящее фото товара Диван Dao, произведённого компанией ChiedoCover
27 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Dao
Настоящее фото товара Диван Cosmo, произведённого компанией ChiedoCover
21 450 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Cosmo
Настоящее фото товара Диван Magic, произведённого компанией ChiedoCover
22 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Magic
Настоящее фото товара Диван Brave, произведённого компанией ChiedoCover
21 390 ₽
Оптовая цена
5
Диван Brave
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Диван Ratio, произведённого компанией ChiedoCover
13 550 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Ratio
Настоящее фото товара Диван Alto, произведённого компанией ChiedoCover
23 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Alto
Настоящее фото товара Диван Glory, произведённого компанией ChiedoCover
27 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Glory
Настоящее фото товара Диван Bene, произведённого компанией ChiedoCover
14 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Bene
Настоящее фото товара Диван Pride, произведённого компанией ChiedoCover
25 750 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Pride
Настоящее фото товара Диван Optim, произведённого компанией ChiedoCover
25 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Optim
Настоящее фото товара Диван 47, произведённого компанией ChiedoCover
45 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван 47
Настоящее фото товара Диван 48, произведённого компанией ChiedoCover
45 000 ₽
Оптовая цена
5
Диван 48
Настоящее фото товара Диван 49, произведённого компанией ChiedoCover
55 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 49
Настоящее фото товара Диван 50, произведённого компанией ChiedoCover
35 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван 50
Настоящее фото товара Диван 35, произведённого компанией ChiedoCover
40 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван 35
Настоящее фото товара Диван 33, произведённого компанией ChiedoCover
35 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван 33
Настоящее фото товара Диван 32, произведённого компанией ChiedoCover
45 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван 32
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Диван 31, произведённого компанией ChiedoCover
40 000 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван 31
Настоящее фото товара Диван 15, произведённого компанией ChiedoCover
45 000 ₽
Оптовая цена
5
Диван 15
Настоящее фото товара Диван 18, произведённого компанией ChiedoCover
40 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван 18
Настоящее фото товара Диван 14, произведённого компанией ChiedoCover
55 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван 14

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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