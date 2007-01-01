Конференц-стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 570 ₽
Оптовая цена
4.5
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
1 840 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Настоящее фото товара Стул Самба бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
В наличииНовинкаХит
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Самба бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 220 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 25мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 440 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Сахара 25мм с откидным столиком
Настоящее фото товара Стул Самба черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Самба черный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 120 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 220 ₽
Оптовая цена
5
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Настоящее фото товара Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 320 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Era T с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Era T с пюпитром
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба, зеленый
Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Стандарт с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Офисный с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Складной с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Складной с пюпитром
Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-BL, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Конференц кресло Форум-BL
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 170 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, синий, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул-кресло Самба, синий
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Изо Т плюс
Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Изо Т плюс, красный
Настоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Изо Т
Настоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изо с пюпитром, красный
Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-CH, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Конференц кресло Форум-CH
Настоящее фото товара Стул Самба М , произведённого компанией ChiedoCover-4%
Новинка
3 190 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Самба М
Настоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Самба с пюпитром
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул-кресло Самба, черный
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, белый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул-кресло Самба, белый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Конференц кресло Честер-CH, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Конференц кресло Честер-CH
Настоящее фото товара Конференц кресло Steelcase, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Конференц кресло Steelcase
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул-кресло Самба М, белый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба М, желтый
Настоящее фото товара Стул Маффин, произведённого компанией ChiedoCover
4 500 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Маффин
Настоящее фото товара Стул Мария, произведённого компанией ChiedoCover
4 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Мария
Настоящее фото товара Стул Самурай, произведённого компанией ChiedoCover
4 500 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Самурай
Настоящее фото товара Стул София экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
2 435 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул София экокожа
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
10 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
12 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
7 830 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Mindy на полозьях
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy на металлической основе, произведённого компанией ChiedoCover
15 050 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Mindy на металлической основе
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Mindy на колесной основе
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Настоящее фото товара Стул пластиковый Ole на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
12 400 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Ole на колесной основе
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях
Настоящее фото товара Стул офисный Blok пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover-29%
Новинка
4 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул офисный Blok пластиковый черный

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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