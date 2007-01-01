Белые стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул пластиковый GS 1060, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый GS 1060
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
1 840 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 660 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый
Настоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
НовинкаХит
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Белый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Настоящее фото товара Стул Tolix Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tolix Белый матовый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Франса белый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - золото, Франса белый
Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames Мини детский, белый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Венский, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Венский, белый
Настоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix Белый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
3 590 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Такер, белый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-3%
В наличииНовинка
4 490 ₽4 610 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Такер барный, белый деревянный
Настоящее фото товара Стул Бабел, белый с красной вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Бабел, белый с красной вставкой
Настоящее фото товара Стул Бабел, белый с белой вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Бабел, белый с белой вставкой
Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Консек барный, мягкий, белый
Настоящее фото товара Стул складной Торни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул складной Торни, белый
Настоящее фото товара Стул барный Бартон, черно-белый принт, произведённого компанией ChiedoCover-31%
4 199 ₽5 999 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Бартон, черно-белый принт
Настоящее фото товара Стул Stay, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Stay, белый
Настоящее фото товара Стул барный Хамер белый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
5 290 ₽5 999 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Хамер белый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул барный Порше белый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
6 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул барный Порше белый
Настоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Бентли, белый
Настоящее фото товара Стул барный Малави белый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Малави белый
Настоящее фото товара Стул барный Купер белый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
4 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул барный Купер белый
Настоящее фото товара Стул Консек барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Консек барный, белый
Настоящее фото товара Стул Fabio, белый ПУ, дер. ножки, произведённого компанией ChiedoCover-27%
4 199 ₽5 699 ₽
Оптовая цена
5
Стул Fabio, белый ПУ, дер. ножки
Настоящее фото товара Барный стул Даллас белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 500 ₽
Оптовая цена
4.6
Барный стул Даллас белый
Настоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Eames DAW белый
Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames DAR белый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR белый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
Новинка
3 490 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Eames DSR белый
Настоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул EAMES барный белый
Настоящее фото товара Стул Борно белый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно белый
Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Фокс 75 белый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Eames W белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames W белый
Настоящее фото товара Стул Him and Her белый, произведённого компанией ChiedoCover
18 800 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Him and Her белый
Настоящее фото товара Стул Aster белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 150 ₽
Оптовая цена
5
Стул Aster белый
Настоящее фото товара Стул Tulip белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 950 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tulip белый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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