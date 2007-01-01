Банкетной мебелью и текстилем ChiedoCover оснащены тысячи кафе, ресторанов и конференц-залов по всей России и в странах СНГ.

Наши партнеры – это не только банкетные залы и рестораны, мы сотрудничаем с крупными федеральными компаниями, банками, отелями, учебными заведениями и религиозными учреждениями.

Предлагаем вам ознакомиться с интерьерами наших заказчиков и убедиться, что возможности компании ChiedoCover практически безграничны.

Наши консультанты будут рады помочь с выбором моделей, подходящих вашему интерьеру. А если среди представленных на сайте позиций вы не найдете «ту самую» – мы изготовим для вас уникальные модели стульев, столов и текстиля.