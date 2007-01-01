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          Банкетной мебелью и текстилем ChiedoCover оснащены тысячи кафе, ресторанов и конференц-залов по всей России и в странах СНГ.

          Наши партнеры – это не только банкетные залы и рестораны, мы сотрудничаем с крупными федеральными компаниями, банками, отелями, учебными заведениями и религиозными учреждениями.

          Предлагаем вам ознакомиться с интерьерами наших заказчиков и убедиться, что возможности компании ChiedoCover практически безграничны.

          Наши консультанты будут рады помочь с выбором моделей, подходящих вашему интерьеру. А если среди представленных на сайте позиций вы не найдете «ту самую» – мы изготовим для вас уникальные модели стульев, столов и текстиля.

          КафеРестораныБанкетные залыОтелиГостиницыХрамыУчебные заведения
          Город Киров
          Дом парфюмера
          Город Сыктывкар
          Свято-Стефановский кафедральный собор
          Город Калуга
          Ресторан "Биосфера"
          Город Азов
          Ресторан "Вишневый сад"
          Город Киров
          КОГПОАУ колледж промышленности и автомобильного сервиса
          Город Новосибирск
          Чкаловские Дачи
          Город Тверь
          Банкетный зал Классик
          Город Москва
          Кафе Номер 1
          Город Вологда
          Столовая Мадам Повари
          Город Ярославль
          Кафе Манилов
          Город Москва
          Загородный комплекс Soho Country Club
          Город Киров
          База отдыха Пеликан
          Город Пермь
          Отель Амакс
          Город Киров
          Лофт-пространство Studio 101
          Город Уфа
          Батутный парк "Полет"
          Город Пермь
          White Hall банкетный зал
          Город Смоленск
          Банкетный зал Дубрава
          Город Санкт-Петербург
          Банкетный зал Резиденции К2
          Город Казань
          Банкетный зал Тетюшского Райпо
          Город Полевской
          Кафе "У Елены"
          Город Москва
          Soho Country Club
          Город Выборг
          Лофт пространство Like
          Город Москва
          Бизнес клуб Алексея Воронина
          Город Мелеуз
          Banket Hall
          Город Самара
          Парк-отель "Ели"
          Город Ростов-на-Дону
          Круиз-Сервис
          Город Кострома
          Кафе "Дружба"
          Город Москва
          Кафе "Дана"
          Город Омск
          Банкетный зал "Александр"
          Город Южноуральск
          Кафе "Перекресток"
          Город Балтийск
          Рестобар "Чердак"
          Город Уфа
          Амакс отель
          Город Краснокамск
          Бар "Фортуна"
          Город Хабаровск
          ЗК "Старая мельница"
          Город Рубцовск
          Парк-отель "Алмаз"
          Город Самара
          Гостиница "Новый замок"
          Город Орел
          Ресторан "Pint House"
          Город Новосибирск
          Отель "Borviha hotel&spa"
          Город Тольятти
          Кафе "Ликан"
          Город Москва
          Храм преподобного Сергия Радонежского