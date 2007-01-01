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          Новинки оборудования

          Настоящее фото товара Детский игровой домик деревенский, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Детский игровой домик деревенский
          Настоящее фото товара Игровой домик с забором и горкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Игровой домик с забором и горкой
          Настоящее фото товара Шатер Классический, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          360 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шатер Классический
          Настоящее фото товара Шатер Пагода, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          63 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Шатер Пагода
          Настоящее фото товара Шатер Мобильный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          36 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шатер Мобильный
          Настоящее фото товара Шатер Арочный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          95 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Шатер Арочный
          Настоящее фото товара Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          35 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса
          Настоящее фото товара Стойка JETBELT, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стойка JETBELT
          Все

          Популярный оборудование

          Настоящее фото товара Тележка для стопируемых стульев, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Тележка для стопируемых стульев
          Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Тележка для прямоугольных столов
          Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          13 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Тележка для малых прямоугольных столов
          Все

          Сервировочные тележки

          Настоящее фото товара Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          19 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая
          Настоящее фото товара Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          19 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая
          Настоящее фото товара Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс
          Настоящее фото товара Тележка Рум 5, для рум-сервиса, под термобокс, произведённого компанией ChiedoCover
          33 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Тележка Рум 5, для рум-сервиса, под термобокс
          Настоящее фото товара Тележка-стойка Рум 6, для рум-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
          24 450 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Тележка-стойка Рум 6, для рум-сервиса
          Настоящее фото товара Стол для общественного питания, Рум 8, произведённого компанией ChiedoCover
          67 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол для общественного питания, Рум 8
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Миком, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сервировочный столик Миком
          Настоящее фото товара Передвижной столик из бамбука Зеллер, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Передвижной столик из бамбука Зеллер
          Все

          Тележки для столов и стульев

          Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Тележка для круглых столов
          Настоящее фото товара Тележка для коктейльных столов, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Тележка для коктейльных столов
          Настоящее фото товара Тележка для стульев, произведённого компанией ChiedoCover
          15 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Тележка для стульев
          Все

          Уличные обогреватели

          Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель Aestro А-01, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Уличный газовый обогреватель Aestro А-01
          Настоящее фото товара Уличный инфракрасный обогреватель КМ 05, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Уличный инфракрасный обогреватель КМ 05
          Настоящее фото товара Уличный инфракрасный обогреватель КМ 06, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Уличный инфракрасный обогреватель КМ 06
          Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель Aesto A-02, произведённого компанией ChiedoCover
          16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Уличный газовый обогреватель Aesto A-02
          Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель Aesto A-07, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Уличный газовый обогреватель Aesto A-07
          Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель Aesto A-04, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          35 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Уличный газовый обогреватель Aesto A-04
          Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель Aesto A-05, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          36 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Уличный газовый обогреватель Aesto A-05
          Все

          Линии раздач

          Настоящее фото товара Прилавок для приборов и подносов Luxstahl ПП-600, произведённого компанией ChiedoCover
          26 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Прилавок для приборов и подносов Luxstahl ПП-600
          Настоящее фото товара Прилавок кассовый Luxstahl КК-1200, произведённого компанией ChiedoCover
          35 750 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Прилавок кассовый Luxstahl КК-1200
          Настоящее фото товара Прилавок нейтральный Luxstahl ПН-1200, произведённого компанией ChiedoCover
          39 050 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Прилавок нейтральный Luxstahl ПН-1200
          Настоящее фото товара Прилавок нейтральный Luxstahl ПН-600, произведённого компанией ChiedoCover
          23 100 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Прилавок нейтральный Luxstahl ПН-600
          Настоящее фото товара Прилавок холодильный Luxstahl ПХ-1200, произведённого компанией ChiedoCover
          126 400 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Прилавок холодильный Luxstahl ПХ-1200
          Настоящее фото товара Мармит вторых блюд паровой Luxstahl МВП-1200, произведённого компанией ChiedoCover
          80 300 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Мармит вторых блюд паровой Luxstahl МВП-1200
          Настоящее фото товара Мармит первых блюд под электрические супницы Luxstahl МПН-1200, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          46 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Мармит первых блюд под электрические супницы Luxstahl МПН-1200
          Настоящее фото товара Мармит первых блюд 2-конфорочный индукционный Luxstahl МПИ-1200, произведённого компанией ChiedoCover
          68 600 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Мармит первых блюд 2-конфорочный индукционный Luxstahl МПИ-1200
          Все

          Барные стойки

          Настоящее фото товара Барная стойка 360 Pueblo белая, произведённого компанией ChiedoCover
          150 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Барная стойка 360 Pueblo белая
          Настоящее фото товара Барная стойка 370 Pueblo черная, произведённого компанией ChiedoCover
          101 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Барная стойка 370 Pueblo черная
          Настоящее фото товара Барная стойка 869 Parota Bar, произведённого компанией ChiedoCover
          177 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барная стойка 869 Parota Bar
          Настоящее фото товара Барная стойка 967 Antique Multicolor, произведённого компанией ChiedoCover
          103 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барная стойка 967 Antique Multicolor
          Настоящее фото товара Барная стойка Bolton, произведённого компанией ChiedoCover
          115 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Барная стойка Bolton
          Настоящее фото товара Барная стойка Grimaldi, произведённого компанией ChiedoCover
          118 850 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барная стойка Grimaldi
          Все

          Стойки ресепшн

          Настоящее фото товара Стойка ресепшен составная Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
          53 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стойка ресепшен составная Оптима
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя тумбами, произведённого компанией ChiedoCover
          94 620 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя тумбами
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя вырезами, произведённого компанией ChiedoCover
          94 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя вырезами
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2-мя вырезами, произведённого компанией ChiedoCover
          102 850 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2-мя вырезами
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2 вырезами, с 3 тумбами, произведённого компанией ChiedoCover
          117 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2 вырезами, с 3 тумбами
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2 тумбами, правая, произведённого компанией ChiedoCover
          126 750 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2 тумбами, правая
          Настоящее фото товара Стойка ресепшн Profiquadro угловая с 2 тумбами, левая, произведённого компанией ChiedoCover
          126 750 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшн Profiquadro угловая с 2 тумбами, левая
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Dex, компоновка №2, произведённого компанией ChiedoCover
          39 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшен Dex, компоновка №2
          Все

          Кухонные печи

          Настоящее фото товара Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423 UP, произведённого компанией ChiedoCover
          38 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423 UP
          Настоящее фото товара Печь для пиццы электрическая ITPIZZA ML4, произведённого компанией ChiedoCover
          75 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Печь для пиццы электрическая ITPIZZA ML4
          Настоящее фото товара Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MS1+1, произведённого компанией ChiedoCover
          43 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MS1+1
          Настоящее фото товара Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MD1+1, произведённого компанией ChiedoCover
          77 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MD1+1
          Настоящее фото товара Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MS4, произведённого компанией ChiedoCover
          58 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MS4
          Настоящее фото товара Печь для пиццы электрическая ITPIZZA ML44, произведённого компанией ChiedoCover
          118 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Печь для пиццы электрическая ITPIZZA ML44
          Настоящее фото товара Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MS44, произведённого компанией ChiedoCover
          96 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MS44
          Настоящее фото товара Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MD1, произведённого компанией ChiedoCover
          42 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MD1
          Все

          Стойки ограждения

          Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стойка PROBARRIER
          Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стойка ограждение 2Belt
          Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt (широкая лента), произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)
          Настоящее фото товара Стойка LEURBARRIER SLIM, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стойка LEURBARRIER SLIM
          Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER SLIM, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стойка PROBARRIER SLIM
          Настоящее фото товара Стойка JETBELT SLIM, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стойка JETBELT SLIM
          Настоящее фото товара Стойка LEURBARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка LEURBARRIER
          Настоящее фото товара Стойка GOLD, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка GOLD
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          Тележки для горничных

          Настоящее фото товара Тележка для горничной с двумя съемными мешками, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          47 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Тележка для горничной с двумя съемными мешками
          Настоящее фото товара Тележка для горничной с выдвижными ящиками, произведённого компанией ChiedoCover
          81 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Тележка для горничной с выдвижными ящиками
          Настоящее фото товара Тележка для горничной со съемным мешком, произведённого компанией ChiedoCover
          77 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тележка для горничной со съемным мешком
          Настоящее фото товара Тележка для горничной с множественными ящиками и съемными мешками, произведённого компанией ChiedoCover
          55 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Тележка для горничной с множественными ящиками и съемными мешками
          Настоящее фото товара Тележка для горничной с двумя съемными мешками и выдвижным ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
          57 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Тележка для горничной с двумя съемными мешками и выдвижным ящиком
          Настоящее фото товара Тележка для горничной с мешками и полками, произведённого компанией ChiedoCover
          51 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Тележка для горничной с мешками и полками
          Настоящее фото товара Тележка для горничной со съемными мешками, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          47 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Тележка для горничной со съемными мешками
          Настоящее фото товара Тележка для горничной с небольшими съемными мешками, произведённого компанией ChiedoCover
          62 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Тележка для горничной с небольшими съемными мешками
          Все

          Информационные стенды

          Настоящее фото товара Информационный стенд 7010 золото левый, произведённого компанией ChiedoCover
          27 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Информационный стенд 7010 золото левый
          Настоящее фото товара Информационный стенд 7010 золото правый, произведённого компанией ChiedoCover
          27 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Информационный стенд 7010 золото правый
          Настоящее фото товара Информационный стенд 7010 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          28 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Информационный стенд 7010 серебро
          Настоящее фото товара Информационный стенд 7014, произведённого компанией ChiedoCover
          31 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Информационный стенд 7014
          Настоящее фото товара Информационный стенд 7009, произведённого компанией ChiedoCover
          27 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Информационный стенд 7009
          Настоящее фото товара Информационный стенд 7010 золото двойной, произведённого компанией ChiedoCover
          35 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Информационный стенд 7010 золото двойной
          Настоящее фото товара Информационный стенд 7017, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Информационный стенд 7017
          Настоящее фото товара Информационный стенд 7017Д, произведённого компанией ChiedoCover
          10 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Информационный стенд 7017Д
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          Трибуны для конференц-залов

          Настоящее фото товара Трибуна для конференц-залов 7418, произведённого компанией ChiedoCover
          182 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Трибуна для конференц-залов 7418
          Настоящее фото товара Трибуна для конференц-залов 7410, произведённого компанией ChiedoCover
          124 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Трибуна для конференц-залов 7410
          Настоящее фото товара Трибуна для конференц-залов 7413, произведённого компанией ChiedoCover
          90 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Трибуна для конференц-залов 7413
          Настоящее фото товара Трибуна для конференц-залов 7412, произведённого компанией ChiedoCover
          70 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Трибуна для конференц-залов 7412
          Настоящее фото товара Трибуна для конференц-залов 7425, произведённого компанией ChiedoCover
          72 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Трибуна для конференц-залов 7425
          Настоящее фото товара Трибуна для конференц-залов 7426, произведённого компанией ChiedoCover
          76 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Трибуна для конференц-залов 7426
          Настоящее фото товара Трибуна для конференц-залов 7434, произведённого компанией ChiedoCover
          59 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Трибуна для конференц-залов 7434
          Настоящее фото товара Трибуна для конференц-залов 7405, произведённого компанией ChiedoCover
          38 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Трибуна для конференц-залов 7405
          Все

          Акустические перегородки

          Настоящее фото товара Акустическая перегородка 80 см, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Акустическая перегородка 80 см
          Настоящее фото товара Акустическая перегородка 100 см, произведённого компанией ChiedoCover
          17 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Акустическая перегородка 100 см
          Настоящее фото товара Акустическая перегородка 120 см, произведённого компанией ChiedoCover
          20 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Акустическая перегородка 120 см
          Настоящее фото товара Акустическая перегородка 140 см, произведённого компанией ChiedoCover
          23 140 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Акустическая перегородка 140 см
          Настоящее фото товара Акустическая перегородка 160 см, произведённого компанией ChiedoCover
          26 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Акустическая перегородка 160 см
          Настоящее фото товара Ножки для акустической перегородки, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Ножки для акустической перегородки
          Настоящее фото товара Ножки для акустической перегородки с колесиками, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ножки для акустической перегородки с колесиками
          Настоящее фото товара Крепление для акустических перегородок прямое, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Крепление для акустических перегородок прямое
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          Акустические кабинки

          Настоящее фото товара Четырехместная акустическая кабина LWOP, произведённого компанией ChiedoCover
          520 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Четырехместная акустическая кабина LWOP
          Настоящее фото товара Переговорная Arcipelago Wood, произведённого компанией ChiedoCover
          476 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Переговорная Arcipelago Wood
          Настоящее фото товара Акустическая кабина Silent Room L, произведённого компанией ChiedoCover
          209 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Акустическая кабина Silent Room L
          Настоящее фото товара Акустическая кабина Hushmeet open 04, произведённого компанией ChiedoCover
          546 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Акустическая кабина Hushmeet open 04
          Настоящее фото товара Акустическая кабина Wall Box, произведённого компанией ChiedoCover
          530 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Акустическая кабина Wall Box
          Настоящее фото товара Переговорная JAZZ Silent Box, произведённого компанией ChiedoCover
          140 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Переговорная JAZZ Silent Box
          Все

          Педикюрные кресла

          Настоящее фото товара Педикюрная подставка для ног Соната, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Педикюрная подставка для ног Соната
          Настоящее фото товара Пуф для мастера педикюра Капричи, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф для мастера педикюра Капричи
          Настоящее фото товара Пуф для мастера педикюра Соната, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф для мастера педикюра Соната
          Настоящее фото товара Педикюрное кресло Модана, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Педикюрное кресло Модана
          Настоящее фото товара Педикюрное кресло Надир, произведённого компанией ChiedoCover
          16 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Педикюрное кресло Надир
          Настоящее фото товара Педикюрное группа Надир, произведённого компанией ChiedoCover
          17 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Педикюрное группа Надир
          Настоящее фото товара Педикюрное кресло Мадрас, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Педикюрное кресло Мадрас
          Настоящее фото товара Педикюрное группа Натли, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Педикюрное группа Натли
          Все

          Массажные столы

          Настоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A, произведённого компанией ChiedoCover
          25 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A
          Настоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2, произведённого компанией ChiedoCover
          28 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
          Настоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A, произведённого компанией ChiedoCover
          32 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A
          Настоящее фото товара Кушетка массажная Космо, произведённого компанией ChiedoCover
          46 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кушетка массажная Космо
          Настоящее фото товара Кушетка массажная Космо LUX, произведённого компанией ChiedoCover
          46 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кушетка массажная Космо LUX
          Настоящее фото товара Массажный стол US MEDICA BORA-BORA, произведённого компанией ChiedoCover
          46 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
          Настоящее фото товара Массажный стол US MEDICA MALIBU, произведённого компанией ChiedoCover
          50 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Массажный стол US MEDICA MALIBU
          Настоящее фото товара Кушетка деревянная массажная SPA WC01, произведённого компанией ChiedoCover
          51 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кушетка деревянная массажная SPA WC01
          Все

          Урны для помещений

          Настоящее фото товара Урна 315 темная, произведённого компанией ChiedoCover
          21 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Урна 315 темная
          Настоящее фото товара Урна 315 светлая, произведённого компанией ChiedoCover
          23 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Урна 315 светлая
          Настоящее фото товара Урна 322, произведённого компанией ChiedoCover
          24 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Урна 322
          Настоящее фото товара Урна 403, произведённого компанией ChiedoCover
          28 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Урна 403
          Настоящее фото товара Урна 311, произведённого компанией ChiedoCover
          36 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Урна 311
          Настоящее фото товара Урна 328, произведённого компанией ChiedoCover
          43 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Урна 328
          Настоящее фото товара Урна 401, произведённого компанией ChiedoCover
          107 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Урна 401
          Настоящее фото товара Урна 409, произведённого компанией ChiedoCover
          20 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Урна 409
          Все

          Урны для улицы

          Настоящее фото товара Уличная урна 9412, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Уличная урна 9412
          Настоящее фото товара Уличная урна 9430, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Уличная урна 9430
          Настоящее фото товара Уличная урна 9485, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Уличная урна 9485
          Настоящее фото товара Уличная урна 9486, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Уличная урна 9486
          Настоящее фото товара Уличная урна 9457, произведённого компанией ChiedoCover
          15 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Уличная урна 9457
          Настоящее фото товара Уличная урна 9458, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Уличная урна 9458
          Настоящее фото товара Уличная урна 9459, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Уличная урна 9459
          Настоящее фото товара Уличная урна 9457 дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Уличная урна 9457 дерево
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          Медицинские кушетки

          Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая М111-03, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кушетка медицинская смотровая М111-03
          Настоящее фото товара Кушетка КП, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кушетка КП
          Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030
          Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая MD KС, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кушетка медицинская смотровая MD KС
          Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая высокая М111-032, произведённого компанией ChiedoCover
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кушетка медицинская смотровая высокая М111-032
          Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская М111-033, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кушетка смотровая медицинская М111-033
          Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036
          Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская М111-037, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кушетка смотровая медицинская М111-037
          Все

          Детские домики

          Настоящее фото товара Домик игровой Лесная серия, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Домик игровой Лесная серия
          Настоящее фото товара Домик игровой Лесной светлячок, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Домик игровой Лесной светлячок
          Настоящее фото товара Домик игровой Лесной детский, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Домик игровой Лесной детский
          Настоящее фото товара Домик игровой детский садовый, произведённого компанией ChiedoCover
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Домик игровой детский садовый
          Настоящее фото товара Домик игровой детский Toy Monarch, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Домик игровой детский Toy Monarch
          Настоящее фото товара Детский игровой домик с забором, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Детский игровой домик с забором
          Настоящее фото товара Домик Toy Monarch Дом 2, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Домик Toy Monarch Дом 2
          Настоящее фото товара Домик на сваях с горкой Smoby, произведённого компанией ChiedoCover
          42 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Домик на сваях с горкой Smoby

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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