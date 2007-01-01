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          Товары по акции

          Столешницы в стиле Лофт

          от 2 190 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница шпон, 40 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 60 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница шпон, 60 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница массив дуба, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столешница массив дуба, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница массив ясеня, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница массив ясеня, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница массив бука, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница массив бука, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница массив лиственницы, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница массив лиственницы, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница шпон, 25 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница Каро 180 градусов, произведённого компанией ChiedoCover
          12 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столешница Каро 180 градусов
          Настоящее фото товара Столешница Каро 90 градусов, произведённого компанией ChiedoCover
          14 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столешница Каро 90 градусов
          Настоящее фото товара Столешница Кахи 150 см, произведённого компанией ChiedoCover
          19 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Столешница Кахи 150 см
          Настоящее фото товара Столешница Кахи 200 см, произведённого компанией ChiedoCover
          26 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Столешница Кахи 200 см
          Настоящее фото товара Столешница слэб Магнесс, произведённого компанией ChiedoCover
          87 100 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница слэб Магнесс
          Настоящее фото товара Столешница слэб Мадейра, произведённого компанией ChiedoCover
          87 100 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница слэб Мадейра
          Настоящее фото товара Столешница слэб Маканчи, произведённого компанией ChiedoCover
          98 280 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница слэб Маканчи
          Настоящее фото товара Столешница слэб Макензи, произведённого компанией ChiedoCover
          137 900 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница слэб Макензи
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Столешница слэб Малабар, произведённого компанией ChiedoCover
          78 650 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница слэб Малабар
          Настоящее фото товара Столешница слэб Малатиа, произведённого компанией ChiedoCover
          87 100 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столешница слэб Малатиа
          Настоящее фото товара Столешница слэб Малверн, произведённого компанией ChiedoCover
          98 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница слэб Малверн
          Настоящее фото товара Столешница слэб Мальхин, произведённого компанией ChiedoCover
          137 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столешница слэб Мальхин
          Настоящее фото товара Столешница слэб Мангейм, произведённого компанией ChiedoCover
          63 700 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница слэб Мангейм
          Настоящее фото товара Столешница слэб Мандейл, произведённого компанией ChiedoCover
          76 700 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница слэб Мандейл
          Настоящее фото товара Столешница слэб Манкато, произведённого компанией ChiedoCover
          137 800 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столешница слэб Манкато
          Настоящее фото товара Столешница слэб Манресо, произведённого компанией ChiedoCover
          42 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница слэб Манресо
          Настоящее фото товара Столешница слэб Мантеко, произведённого компанией ChiedoCover
          98 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Столешница слэб Мантеко
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Столешница слэб Манхалл, произведённого компанией ChiedoCover
          98 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница слэб Манхалл
          Настоящее фото товара Столешница слэб Марагех, произведённого компанией ChiedoCover
          43 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Столешница слэб Марагех
          Настоящее фото товара Столешница слэб Маратон, произведённого компанией ChiedoCover
          43 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница слэб Маратон
          Настоящее фото товара Слэб Марбург, произведённого компанией ChiedoCover
          98 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Слэб Марбург
          Настоящее фото товара Слэб Маргейт, произведённого компанией ChiedoCover
          22 750 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Слэб Маргейт
          Настоящее фото товара Слэб Маргуни, произведённого компанией ChiedoCover
          29 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Слэб Маргуни
          Настоящее фото товара Слэб Марибор, произведённого компанией ChiedoCover
          36 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Слэб Марибор
          Настоящее фото товара Слэб Марилия, произведённого компанией ChiedoCover
          23 750 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Слэб Марилия
          Настоящее фото товара Слэб Маритта, произведённого компанией ChiedoCover
          25 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Слэб Маритта
          Настоящее фото товара Слэб Марерро, произведённого компанией ChiedoCover
          37 500 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Слэб Марерро
          Настоящее фото товара Слэб Маршалл, произведённого компанией ChiedoCover
          51 900 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Слэб Маршалл
          Настоящее фото товара Слэб Маскоги, произведённого компанией ChiedoCover
          61 100 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Слэб Маскоги
          Настоящее фото товара Слэб Маштага, произведённого компанией ChiedoCover
          75 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Слэб Маштага
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Слэб Медфорд, произведённого компанией ChiedoCover
          75 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Слэб Медфорд
          Настоящее фото товара Слэб Мейссон, произведённого компанией ChiedoCover
          104 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Слэб Мейссон
          Настоящее фото товара Слэб Мендоза, произведённого компанией ChiedoCover
          142 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Слэб Мендоза
          Настоящее фото товара Слэб Мендота, произведённого компанией ChiedoCover
          23 750 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Слэб Мендота
          Настоящее фото товара Слэб Мендхам, произведённого компанией ChiedoCover
          28 600 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Слэб Мендхам
          Настоящее фото товара Слэб Мериден, произведённого компанией ChiedoCover
          37 500 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Слэб Мериден
          Настоящее фото товара Слэб Месила, произведённого компанией ChiedoCover
          37 500 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Слэб Месила
          Настоящее фото товара Слэб Мескуит, произведённого компанией ChiedoCover
          31 200 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Слэб Мескуит

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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