6 590₽
Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная
7 890₽
Столешница шпон, 40 мм, круглая
6 890₽
Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная
8 390₽
Столешница шпон, 60 мм, круглая
10 390₽
Столешница массив бука, 40 мм
5 490₽
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная
6 290₽
Столешница шпон, 25 мм, круглая
51 690₽
Слэб Нуремберг
64 490₽
Слэб Хановер
79 390₽
Слэб Бремен
161 090₽
Столешница Леипзиг
156 290₽
Столешница Статтгарт
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
93 990₽
Столешница Хлое
129 990₽
Слэб Эмили
55 390₽
Слэб Наджа
37 890₽
Слэб Алек
64 490₽
Слэб Анарка
165 390₽
Столешница Арлетт
61 790₽
Столешница Арманд
81 390₽
Столешница Бригитти
109 390₽
Столешница Ванг
231 090₽
Слэб Ванг
103 890₽
Столешница Лука
25 490₽
Слэб Феликс
77 190₽
Столешница Ондин
52 590₽
Слэб Сабине
130 390₽
Слэб Нино
161 790₽
Слэб Нафанил
169 490₽
Слэб Манон
94 390₽
Столешница Лила
244 890₽
Столешница Кагами биг
120 290₽
Столешница Кагами
56 990₽
Столешница Гина
120 290₽
Столешница Дусу
51 390₽
Столешница Зое
44 390₽
Столешница Джулека
37 890₽
Столешница Джаггед
126 190₽
Слэб Джин
127 490₽
Слэб Габриэль
Распродажа
9 590₽13
10 990 ₽
Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель
Хит
5 490₽
Столешница HPL, ясень прибрежный натуральный
Хит
5 490₽
Столешница HPL, шелковый камень
Хит
5 490₽
Столешница HPL, кунгур
Хит
10 980₽
Столешница HPL, орех натуральный
Хит
10 980₽
Столешница HPL, дуб вотан
Хит
5 490₽
Столешница HPL, статуарио венато
Хит
5 490₽
Столешница HPL, морское дерево
Хит
5 490₽
Столешница HPL, блэквуд сатиновый
Хит
5 490₽
Столешница HPL, ароза светлая