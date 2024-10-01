Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 250 мл, 90 мм, черный
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 250 мл, 10 см, черный
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст», чугун, 0,8 л, 14 см, черный
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 2,5 л, 15,5 см, черный
Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», фарфор, 80 мл, 65 мм, черный
Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 230 мл, 13 см, черный
Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный
Кастрюля для запекания, с крышкой, «Маренго», керамика, 0,5 л, 11 см
Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый
Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, черный
Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, синий
Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, желтый
Кастрюля для запекания, c крышкой, «Революшн», фарфор, 0,8 л, 10 см, белый
Кастрюля для запекания, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,8 л, 10 см, черный
Горшок для запекания, с крышкой, «Кунстверк», фарфор, 425 мл, 16,5 см, белый
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, белый
Горшок для запекания, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, красный
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, черный, белый
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 250 мл, 63 мм, черный
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 250 мл, 63 мм, белый
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, белый
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, черный
Горшок для запекания, с крышкой, «Эклипс», фарфор, 450 мл, 122 мм, черный
Горшок для запекания, «Миниатюра», фарфор, 50 мл, черный, матовый
Горшок для запекания, «Миниатюра», фарфор, 50 мл, красный
Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный
Кастрюля для запекания, чугун, 450 мл, 10 см, красный, черный
Кастрюля для запекания, с крышкой, овальная, чугун, 0,8 л, 14 см, красный
Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный