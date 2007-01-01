+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Скатерти

          от 290 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Скатерть Габардин, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          430 ₽540 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Журавинка
          Настоящее фото товара Скатерть Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скатерть Хельга
          Настоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Лён
          Настоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
          660 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скатерть Мати
          Настоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Ричард
          Настоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Дорожка для стола
          Настоящее фото товара Скатерть ARS, произведённого компанией ChiedoCover
          1 140 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть ARS
          Настоящее фото товара Дорожка ARS, произведённого компанией ChiedoCover
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Дорожка ARS
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Скатерть Deco
          Настоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
          4 810 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скатерть FIRENZE
          Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скатерть Panama Dolce
          Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
          510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Сатин
          Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
          1 650 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скатерть Microfibra
          Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
          1 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Saten

          Какая скатерть идеально Вам подойдет?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать скатерть
          Настоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          5 599 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект мебели Банкетный
          Настоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          4 630 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Комплект Стол с фуршетной юбкой
          Настоящее фото товара Скатерть Ла-Плата, произведённого компанией ChiedoCover
          350 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Ла-Плата
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа, произведённого компанией ChiedoCover
          2 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Ла-Риойа
          Настоящее фото товара Скатерть Габардин белый, 145х145 см, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          В наличии
          430 ₽540 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Габардин белый, 145х145 см
          Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Pryanosti габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Дед мороз габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Дед мороз габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Весна габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скатерть Весна габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Avrilmavi капучино, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Скатерть Avrilmavi капучино
          Настоящее фото товара Скатерть Лавандовый принт габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Лавандовый принт габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Chili габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скатерть Chili габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Madrid габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Madrid габардин
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Скатерть Ogni Motilka, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Ogni Motilka
          Настоящее фото товара Скатерть Klassika beige, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Скатерть Klassika beige
          Настоящее фото товара Скатерть Jessalyn beige, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Jessalyn beige
          Настоящее фото товара Скатерть Issy, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скатерть Issy
          Настоящее фото товара Скатерть Кофейный набор, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Кофейный набор
          Настоящее фото товара Скатерть Tabatha, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Tabatha
          Настоящее фото товара Скатерть Ramira, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скатерть Ramira
          Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Tabatha зеленый
          Настоящее фото товара Скатерть Demina, произведённого компанией ChiedoCover
          750 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Demina
          Настоящее фото товара Скатерть Lashonda, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скатерть Lashonda
          Настоящее фото товара Скатерть Breakfast in paris, произведённого компанией ChiedoCover
          750 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Breakfast in paris
          Настоящее фото товара Скатерть Shekspir, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скатерть Shekspir
          Настоящее фото товара Скатерть Bake beige, произведённого компанией ChiedoCover
          750 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скатерть Bake beige
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
          750 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Скатерть Rokoko Белый
          Настоящее фото товара Скатерть Icecream, произведённого компанией ChiedoCover
          750 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скатерть Icecream
          Настоящее фото товара Скатерть Bornesko, произведённого компанией ChiedoCover
          750 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скатерть Bornesko
          Настоящее фото товара Скатерть Tropikal, произведённого компанией ChiedoCover
          750 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скатерть Tropikal
          Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скатерть Loyared
          Настоящее фото товара Скатерть Limoni , произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Limoni
          Настоящее фото товара Скатерть Rose, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скатерть Rose
          Настоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скатерть ART

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют