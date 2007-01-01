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          Диваны с подлокотниками

          от 7 290 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
          81 700 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux трехместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          67 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Chesterfield Lux трехместный желтый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux трехместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          67 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Chesterfield Lux трехместный бежевый
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
          65 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          65 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный синий, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Chesterfield Lux двухместный синий
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Chesterfield Lux двухместный серый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
          Настоящее фото товара Диван Хельсинки, система модулей, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Хельсинки, система модулей
          Настоящее фото товара Диван мягкий Принт, произведённого компанией ChiedoCover
          17 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван мягкий Принт
          Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
          11 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван кресло Хэнк
          Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
          21 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Шлягер
          Настоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван 3-местный барный
          Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван кресло для ресторана
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
          22 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Бурлеск
          Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          21 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван с подлокотниками
          Настоящее фото товара Диван Стамбул, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Стамбул
          Настоящее фото товара Диван Пафос, произведённого компанией ChiedoCover
          32 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Пафос
          Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
          33 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван высокий стяжка
          Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
          20 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Дуплет
          Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Фирст
          Настоящее фото товара Диван лофт Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт Нью-Йорк
          Настоящее фото товара Диван лофт Форвард, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Форвард
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Диван лофт Фолевел, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван лофт Фолевел
          Настоящее фото товара Диван прованс-1, произведённого компанией ChiedoCover
          24 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван прованс-1
          Настоящее фото товара Диван Тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
          8 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Тик-так
          Настоящее фото товара Диван Business двухместный с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Business двухместный с подлокотниками
          Настоящее фото товара Диван Business трехместный с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          14 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Business трехместный с подлокотниками
          Настоящее фото товара Диван Парм черный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Парм черный
          Настоящее фото товара Диван Портофино, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Портофино
          Настоящее фото товара Диван Бариста, произведённого компанией ChiedoCover
          20 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Бариста
          Настоящее фото товара Диван Голливуд двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
          16 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Голливуд двухместный
          Настоящее фото товара Диван Мокко, произведённого компанией ChiedoCover
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Мокко
          Настоящее фото товара Диван Честерфилд двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Честерфилд двухместный
          Настоящее фото товара Диван Лувр, произведённого компанией ChiedoCover
          24 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Лувр
          Настоящее фото товара Диван Марракеш, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Марракеш
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Диван Марио, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Марио
          Настоящее фото товара Диван Черчилль, произведённого компанией ChiedoCover
          14 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Черчилль
          Настоящее фото товара Диван Абсент, произведённого компанией ChiedoCover
          25 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Абсент
          Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Торонто
          Настоящее фото товара Диван Visit, произведённого компанией ChiedoCover
          12 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Visit
          Настоящее фото товара Диван Статус, произведённого компанией ChiedoCover
          19 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Статус
          Настоящее фото товара Диван Visit Lux, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Visit Lux
          Настоящее фото товара Диван Visit Lux SKS, произведённого компанией ChiedoCover
          18 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Visit Lux SKS

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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