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          Стеновые панели

          От 190 ₽
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          Стеновые панели мягкие

          Настоящее фото товара Стеновые панели Бордо квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеновые панели Бордо квадрат
          Настоящее фото товара Стеновые панели Бреста, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стеновые панели Бреста
          Настоящее фото товара Стеновые панели Версаль треугольник, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стеновые панели Версаль треугольник
          Настоящее фото товара Стеновые панели Версаль квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеновые панели Версаль квадрат
          Настоящее фото товара Стеновые панели Илава, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеновые панели Илава
          Настоящее фото товара Стеновые панели Варшава 25см, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеновые панели Варшава 25см
          Настоящее фото товара Стеновые панели Санок малые, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеновые панели Санок малые
          Настоящее фото товара Стеновые панели Кулвилл, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стеновые панели Кулвилл
          Все

          Стеновые панели из дерева

          Настоящее фото товара Стеновые панели, ясень, цвет орех, произведённого компанией ChiedoCover
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеновые панели, ясень, цвет орех
          Настоящее фото товара Ромб под углом, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ромб под углом, ясень
          Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, береза, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стеновая панель Шалле, береза
          Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
          Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен, произведённого компанией ChiedoCover
          1 610 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
          Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          710 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели
          Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива, произведённого компанией ChiedoCover
          630 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
          Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан, произведённого компанией ChiedoCover
          1 040 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан
          Все

          3Д панели

          Настоящее фото товара Гипсовая 3д панель Bee, произведённого компанией ChiedoCover
          1 310 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Гипсовая 3д панель Bee
          Настоящее фото товара Гипсовая 3д панель Ex-Machine, произведённого компанией ChiedoCover
          1 310 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Гипсовая 3д панель Ex-Machine
          Настоящее фото товара Гипсовая 3д панель Foggy, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Гипсовая 3д панель Foggy
          Настоящее фото товара Гипсовая 3д панель Lambert, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Гипсовая 3д панель Lambert
          Настоящее фото товара Гипсовая 3д панель Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
          1 310 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Гипсовая 3д панель Matrix
          Настоящее фото товара Гипсовая 3д панель Rock, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Гипсовая 3д панель Rock
          Настоящее фото товара Гипсовая 3д панель Ruffle, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Гипсовая 3д панель Ruffle
          Настоящее фото товара Гипсовая 3д панель Zoom, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Гипсовая 3д панель Zoom

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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