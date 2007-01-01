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          ​Для устранения проблемы нехватки в продаже защитных масок наши швейные производственные цеха были переквалифицированы под производство средств индивидуальной защиты.

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