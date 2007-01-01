Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Лофт

Столы
Столы415 товаров
Стулья
Стулья164 товара
Диваны
Диваны133 товара
Кресла
Кресла64 товара
Кровати
Кровати23 товара
Тумбы
Тумбы24 товара
Пуфы и банкетки
Пуфы и банкетки75 товаров
Освещение
Освещение51 товар
Стеллажи
Стеллажи163 товара
Прихожие
Прихожие8 товаров
Консоли
Консоли34 товара
Лучшие модели
Лучшие модели101 товар
Подстолья
Подстолья143 товара
Столешницы
Столешницы 51 товар
Журнальные столы
Журнальные столы130 товаров
Фотография товара Стул Дон, натуральная кожа, каркас черный муар 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дон, натуральная кожа, каркас черный муар 9005, произведённого компанией ChiedoCover
23 690

Стул Дон, натуральная кожа, каркас черный муар 9005

13
Фотография товара Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
24 790

Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол Лофт-2

47
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол Лофт-4

434
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван лофт Нью 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Нью 7, произведённого компанией ChiedoCover
19 49064
52 890 ₽

Диван лофт Нью 7

88
Хит
Фотография товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500

110
  • серый
  • оранжевый
  • бежевый
  • красный
Хит
Фотография товара Кресло лофт Нью 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Нью 4, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Кресло лофт Нью 4

44
Фотография товара Кресло лофт Нью 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Нью 5, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Кресло лофт Нью 5

43
Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул Лофт-8

65
Фотография товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой , произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Табурет Лофт-11 барный с подножкой

135
  • Табурет Лофт-11 барный с подножкой
  • Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Стеллаж Лофт А3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Лофт А3, произведённого компанией ChiedoCover
38 890

Стеллаж Лофт А3

46
Распродажа
Настоящее фото товара Стеллаж 45, произведённого компанией ChiedoCover
70 5909
76 790 ₽

Стеллаж 45

45
Фотография товара Стул Лофт Филлах от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт Филлах, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стул Лофт Филлах

74
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Стул лофт Дарк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул лофт Дарк, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул лофт Дарк

45
Фотография товара Стол Лофт складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт складной, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стол Лофт складной

10
Фотография товара Стол Симба разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Симба разборный, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Стол Симба разборный

47
Хит
Фотография товара Диван Орегон 1850 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Орегон 1850, произведённого компанией ChiedoCover
30 99020
38 490 ₽

Диван Орегон 1850

70
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Гленден, произведённого компанией ChiedoCover
28 790

Диван лофт Гленден

80
Хит
Фотография товара Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар

12
  • серый, черный
  • черный
Хит
Фотография товара Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар

110
Фотография товара Стул Слинг барный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Слинг барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Слинг барный, черный

58
  • черный
  • золотой
Фотография товара Стул Консек барный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Консек барный, золотой

61
  • черный
  • белый
  • серый
  • золотой
Фотография товара Стеллаж Лофт А3 малый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Лофт А3 малый, произведённого компанией ChiedoCover
43 090

Стеллаж Лофт А3 малый

32
Фотография товара Стеллаж 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 10, произведённого компанией ChiedoCover
29 190

Стеллаж 10

43
Фотография товара Стул Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Лофт-3

79
Хит
Фотография товара Стул Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Лофт-2

73
Надежные столы
Фотография товара Стол лофт Дарвин, письменный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Дарвин, письменный, произведённого компанией ChiedoCover
31 390

Стол лофт Дарвин, письменный

43
Фотография товара Стол Вострикова от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вострикова, произведённого компанией ChiedoCover
14 790

Стол Вострикова

42
Фотография товара Диван Лофт Луиза, рогожка, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лофт Луиза, рогожка, синий, произведённого компанией ChiedoCover
33 490

Диван Лофт Луиза, рогожка, синий

12
Фотография товара Диван Лофт Фурор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лофт Фурор, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Диван Лофт Фурор

45
Фотография товара Кресло Монако, рогожка Austin 01, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монако, рогожка Austin 01, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Кресло Монако, рогожка Austin 01, ножки металл

9
  • бежевый, черный
  • белый, черный
Хит
Фотография товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 690

Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар

86
Фотография товара Стул Консек барный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Консек барный, белый

50
  • черный
  • белый
  • серый
  • золотой
Фотография товара Стул Консек барный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Консек барный, серый

67
  • черный
  • белый
  • серый
  • золотой
Распродажа
Настоящее фото товара Стеллаж 24, произведённого компанией ChiedoCover
28 3908
30 790 ₽

Стеллаж 24

31
Распродажа
Фотография товара Стеллаж 72 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 72, произведённого компанией ChiedoCover
39 4909
42 990 ₽

Стеллаж 72

30
Фотография товара Стул Консек барный, мягкий, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Консек барный, мягкий, золотой

47
  • черный
  • белый
  • серый
  • золотой
Хит
Фотография товара Комплект Лофт стульев Кемптен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Лофт стульев Кемптен, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Комплект Лофт стульев Кемптен

90
Распродажа склада в МСК
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Классик 80, 1200*800*16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Классик 80, 1200*800*16, произведённого компанией ChiedoCover
9 99062
25 690 ₽

Стол Классик 80, 1200*800*16

9
Хит
Фотография товара Стол Лофт 13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Стол Лофт 13

30
Фотография товара Диван Крестов, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Крестов, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
23 900

Диван Крестов, лофт

88
Фотография товара Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый

47
  • синий, черный
  • Кресло ALEX, зеленый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Диван Хэнк, Рогожка Браво грей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хэнк, Рогожка Браво грей, произведённого компанией ChiedoCover
31 39058
73 490 ₽

Диван Хэнк, Рогожка Браво грей

9
  • серый
  • темно-серый
Фотография товара Журнальный столик Имона, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Имона, белый, произведённого компанией ChiedoCover
23 990

Журнальный столик Имона, белый

15
В наличии 32 шт.
Фотография товара Журнальный столик Куб, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Куб, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Журнальный столик Куб, бежевый

9
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стол Мэдисон х2, столешница Слопаст 933 матовая, черная кромка, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мэдисон х2, столешница Слопаст 933 матовая, черная кромка, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стол Мэдисон х2, столешница Слопаст 933 матовая, черная кромка, черный каркас

11
  • белый, золотой
  • серый, черный
В наличии 1 шт.
Новинка
Фотография товара Диван линейный, стеганное полотно Реми 83, кожзам Нитро Грей, ножки бук венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван линейный, стеганное полотно Реми 83, кожзам Нитро Грей, ножки бук венге, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Диван линейный, стеганное полотно Реми 83, кожзам Нитро Грей, ножки бук венге

130
Фотография товара Кресло лофт Бонни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло лофт Бонни

30
Хит
Фотография товара Кресло Хэнк, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хэнк, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
17 39048
32 990 ₽

Кресло Хэнк, лофт

101
Фотография товара Стул Консек барный, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Консек барный, черный каркас

69
  • черный
  • белый
  • серый
  • золотой
Фотография товара Стул Слинг барный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Слинг барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Слинг барный, золотой

35
  • черный
  • золотой
Фотография товара Стеллаж угловой Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж угловой Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Стеллаж угловой Лофт

40
Фотография товара Стеллаж Нео от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Нео, произведённого компанией ChiedoCover
116 990

Стеллаж Нео

32
Фотография товара Стол Дувр в стиле лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дувр в стиле лофт, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Стол Дувр в стиле лофт

40
Хит
Фотография товара Стол Ларисса, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ларисса, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Стол Ларисса, лофт

5
Фотография товара Стул Лофт Грац барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт Грац барный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Лофт Грац барный

54
Хит
Фотография товара Стул барный Saen №6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Saen №6, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул барный Saen №6

139
Фотография товара Диван лофт Адирондак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Адирондак, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Диван лофт Адирондак

61

Мебель в стиле Лофт от производителя — оптом и в розницу с доставкой по всей России

Ищете мебель и декор в стиле лофт? В каталоге ChiedoCover — все популярные варианты для ресторанов, кафе, баров, гостиниц, банкетных залов, а также для дома и офиса.

Мебель лофт от производителя: выгодные цены без посредников, быстрая доставка, производство в желаемых размерах цветах.

Благодаря собственному производству вы можете выбрать свои габариты: изготовим мебель для вас в любом размере, цвете и материале.

Категории мебели и аксессуаров Лофт:

Столы: барные, обеденные, компьютерные, письменные, журнальные, рабочие, металлические, круглые;
Стулья и кресла: лофт-стулья, барные стулья, кресла, табуреты, диваны, кровати;
Освещение: подвесные и потолочные светильники, бра, люстры, торшеры, лампы и подвесы в стиле лофт;
Системы хранения: шкафы, тумбы, стеллажи, консоли, комоды, прихожие;
Комплектующие: подстолья, столешницы, пуфы, банкетки.

Преимущества мебели Лофт ChiedoCover:

● Собственное производство, контроль качества, гарантия.
 Большой ассортимент материалов: массив дерева, металл с порошковым напылением, кожа, эффект состаренности, дизайнерские текстуры и расцветки.
Возможность заказа по индивидуальным размерам: поменяем габариты, цвет, материалы, дизайн под ваш проект.
Износостойкость и коммерческое применение: наша мебель лофт подходит для залов с высокой проходимостью и открытых пространств
Долговечность мебели: прочные каркасы из металла, натуральные и антивандальные материалы.
Смотрите портфолио реализованных проектов — работаем с ведущими компаниями по всей России.

Полный ассортимент — в категориях:

Столы Лофт
Стулья и кресла Лофт
Диваны Лофт
Освещение Лофт
Системы хранения и комплектующие Лофт

ChiedoCover — ваш производитель мебели лофт: качество, стиль, доставка по всей России, индивидуальные решения под ваш интерьер и бизнес!

Все фильтры
Нашли 1 248 товаров Сбросить все