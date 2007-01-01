Лофт
Диван линейный, стеганное полотно Реми 83, кожзам Нитро Грей, ножки бук венге
Мебель в стиле Лофт от производителя — оптом и в розницу с доставкой по всей России
Ищете мебель и декор в стиле лофт? В каталоге ChiedoCover — все популярные варианты для ресторанов, кафе, баров, гостиниц, банкетных залов, а также для дома и офиса.
Мебель лофт от производителя: выгодные цены без посредников, быстрая доставка, производство в желаемых размерах цветах.
Благодаря собственному производству вы можете выбрать свои габариты: изготовим мебель для вас в любом размере, цвете и материале.
Категории мебели и аксессуаров Лофт:
● Столы: барные, обеденные, компьютерные, письменные, журнальные, рабочие, металлические, круглые;
● Стулья и кресла: лофт-стулья, барные стулья, кресла, табуреты, диваны, кровати;
● Освещение: подвесные и потолочные светильники, бра, люстры, торшеры, лампы и подвесы в стиле лофт;
● Системы хранения: шкафы, тумбы, стеллажи, консоли, комоды, прихожие;
● Комплектующие: подстолья, столешницы, пуфы, банкетки.
Преимущества мебели Лофт ChiedoCover:
● Собственное производство, контроль качества, гарантия.
● Большой ассортимент материалов: массив дерева, металл с порошковым напылением, кожа, эффект состаренности, дизайнерские текстуры и расцветки.
● Возможность заказа по индивидуальным размерам: поменяем габариты, цвет, материалы, дизайн под ваш проект.
● Износостойкость и коммерческое применение: наша мебель лофт подходит для залов с высокой проходимостью и открытых пространств
● Долговечность мебели: прочные каркасы из металла, натуральные и антивандальные материалы.
● Смотрите портфолио реализованных проектов — работаем с ведущими компаниями по всей России.
Полный ассортимент — в категориях:
● Столы Лофт
● Стулья и кресла Лофт
● Диваны Лофт
● Освещение Лофт
● Системы хранения и комплектующие Лофт
ChiedoCover — ваш производитель мебели лофт: качество, стиль, доставка по всей России, индивидуальные решения под ваш интерьер и бизнес!