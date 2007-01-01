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          Лофт

          От 390 ₽
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          Лофт со скидкой

          Настоящее фото товара Стул Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          В наличииХит
          2 190 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-1
          Настоящее фото товара Подстолье Альянс 80 М, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          В наличииХит
          2 430 ₽3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Альянс 80 М
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ КР, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличииХит
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье чугунное Понтэ КР
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          Хит
          2 990 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье чугунное Понтэ
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ ДВ, произведённого компанией ChiedoCover-34%
          В наличии
          4 490 ₽6 750 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье чугунное Понтэ ДВ
          Настоящее фото товара Стул Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          2 290 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-3
          Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, 120х55х110, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Барная стойка Парсон, черная, 120х55х110
          Стоимость товара скоро изменится

          Заморозьте текущую цену сейчас!

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          Новинки лофт

          Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Бонни
          Настоящее фото товара Стул Корк, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Корк
          Настоящее фото товара Стол Лофт-9, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          Новинка
          2 990 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт-9
          Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Фирст
          Настоящее фото товара Стеллаж 05, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стеллаж 05
          Настоящее фото товара Стеллаж 09, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеллаж 09
          Настоящее фото товара Стеллаж 13, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стеллаж 13
          Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          12 390 ₽13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-7
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          Популярный лофт

          Настоящее фото товара Стул Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Лофт-5
          Настоящее фото товара Стеллаж 01, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стеллаж 01
          Настоящее фото товара Стеллаж 33, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          19 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеллаж 33
          Настоящее фото товара Подстолье Альянс 80, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 250 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Альянс 80
          Настоящее фото товара Подстолье Круз 60, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 170 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье Круз 60
          Настоящее фото товара Подстолье Круз 60 М, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Круз 60 М
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Верона, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье чугунное Верона
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Верона КР, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье чугунное Верона КР
          Все

          Стулья в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Стул Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 190 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-2
          Настоящее фото товара Стул Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          1 990 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт-4
          Настоящее фото товара Стул Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лофт-6
          Настоящее фото товара Стул Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-7
          Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лофт-8
          Настоящее фото товара Скамья Гастро, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Гастро
          Настоящее фото товара Скамья Кенрик, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Скамья Кенрик
          Настоящее фото товара Стул Вероника барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Вероника барный, черный
          Все

          Столы в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт-1
          Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          Хит
          8 190 ₽9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лофт-2
          Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-6%
          7 590 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-3
          Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          Хит
          8 190 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-4
          Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 590 ₽9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лофт-5
          Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 190 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лофт-6
          Настоящее фото товара Стол Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
          13 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лофт-8
          Настоящее фото товара Стол Лофт-10, D800мм, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лофт-10, D800мм
          Все

          Подстолья в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Севилья КР, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье чугунное Севилья КР
          Настоящее фото товара Подстолье Паола 84П, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье Паола 84П
          Настоящее фото товара Подстолье Паола 84, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье Паола 84
          Настоящее фото товара Подстолье Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье Трапеция
          Настоящее фото товара Подстолье Рокки 63, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье Рокки 63
          Настоящее фото товара Подстолье Форти 40, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье Форти 40
          Настоящее фото товара Подстолье Ханна 60, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье Ханна 60
          Настоящее фото товара Подстолье Ханна 80, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье Ханна 80
          Все

          Столешницы в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница шпон, 40 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 60 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница шпон, 60 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница массив дуба, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столешница массив дуба, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница массив ясеня, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница массив ясеня, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница массив бука, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница массив бука, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница массив лиственницы, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница массив лиственницы, 40 мм
          Все

          Диваны в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Диван лофт Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт Нью-Йорк
          Настоящее фото товара Диван лофт Форвард, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Форвард
          Настоящее фото товара Диван лофт Фолевел, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван лофт Фолевел
          Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт New 7
          Настоящее фото товара Диван лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
          34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван лофт New 4
          Настоящее фото товара Диван лофт New 9, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт New 9
          Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Стэйт Гросс
          Настоящее фото товара Диван лофт Стоун Мини, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван лофт Стоун Мини
          Все

          Кресла в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Модульное сиденье Родольфо, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Модульное сиденье Родольфо
          Настоящее фото товара Кресло лофт Токо, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло лофт Токо
          Настоящее фото товара Кресло лофт Хэнк, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло лофт Хэнк
          Настоящее фото товара Кресло лофт Трус, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло лофт Трус
          Настоящее фото товара Кресло лофт Коннор, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло лофт Коннор
          Настоящее фото товара Кресло лофт Селвин, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло лофт Селвин
          Настоящее фото товара Кресло лофт Саммит, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло лофт Саммит
          Настоящее фото товара Кресло лофт Амарак, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло лофт Амарак
          Все

          Стеллажи в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Стеллаж 02, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеллаж 02
          Настоящее фото товара Стеллаж 03, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          11 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеллаж 03
          Настоящее фото товара Стеллаж 04, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          20 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеллаж 04
          Настоящее фото товара Стеллаж 06, произведённого компанией ChiedoCover
          28 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стеллаж 06
          Настоящее фото товара Стеллаж 07, произведённого компанией ChiedoCover
          25 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеллаж 07
          Настоящее фото товара Стеллаж 08, произведённого компанией ChiedoCover
          20 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеллаж 08
          Настоящее фото товара Стеллаж 10, произведённого компанией ChiedoCover
          29 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стеллаж 10
          Настоящее фото товара Стеллаж 11, произведённого компанией ChiedoCover
          26 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеллаж 11
          Все

          Комоды в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Комод с ящиками Skverei, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          36 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комод с ящиками Skverei
          Настоящее фото товара Комод с полкой Loft Deverlas, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          37 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комод с полкой Loft Deverlas
          Настоящее фото товара Комод с полками Muris, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          33 600 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комод с полками Muris
          Настоящее фото товара Комод Bidua, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          47 400 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комод Bidua
          Настоящее фото товара Комод с полкой Saritts, произведённого компанией ChiedoCover
          46 400 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комод с полкой Saritts
          Настоящее фото товара Комод с ящиками Balakis, произведённого компанией ChiedoCover
          47 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комод с ящиками Balakis
          Настоящее фото товара Комод с ящиками Lagess, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          31 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комод с ящиками Lagess
          Настоящее фото товара Комод Larappa, произведённого компанией ChiedoCover
          34 100 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комод Larappa
          Все

          Кровати в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Кровать Лофт 160 Дуб Золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать Лофт 160 Дуб Золотой
          Настоящее фото товара Кровать Лофт 160 Дуб Крафт Белый , произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кровать Лофт 160 Дуб Крафт Белый
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Taiga, произведённого компанией ChiedoCover
          41 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кровать Лофт Taiga
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Everett, произведённого компанией ChiedoCover
          54 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кровать Лофт Everett
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Huntley, произведённого компанией ChiedoCover
          55 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кровать Лофт Huntley
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Palmer, произведённого компанией ChiedoCover
          66 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кровать Лофт Palmer
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Huntley Twin Back, произведённого компанией ChiedoCover
          75 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать Лофт Huntley Twin Back
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Taiga Dark, произведённого компанией ChiedoCover
          41 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кровать Лофт Taiga Dark
          Все

          Пуфы и банкетки в стиле лофт

          Настоящее фото товара Пуф-банкетка Луго, произведённого компанией ChiedoCover
          4 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф-банкетка Луго
          Настоящее фото товара Банкетка лофт Абингтон, произведённого компанией ChiedoCover
          18 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Банкетка лофт Абингтон
          Настоящее фото товара Пуф Авадхара, произведённого компанией ChiedoCover
          9 230 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф Авадхара
          Настоящее фото товара Банкетка Адрасман, произведённого компанией ChiedoCover
          16 640 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Адрасман
          Настоящее фото товара Пуф Айзерлон, произведённого компанией ChiedoCover
          10 140 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф Айзерлон
          Настоящее фото товара Банкетка Акамбаро, произведённого компанией ChiedoCover
          14 950 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Банкетка Акамбаро
          Настоящее фото товара Пуф Аккерман, произведённого компанией ChiedoCover
          10 140 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф Аккерман
          Настоящее фото товара Банкетка Алагуела, произведённого компанией ChiedoCover
          14 560 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Банкетка Алагуела
          Все

          Прихожие в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Прихожая лофт Нагпур
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Прихожая лофт Наилси
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Прихожая лофт Намвон
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Прихожая лофт Наплен
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Наталь, произведённого компанией ChiedoCover
          16 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Прихожая лофт Наталь
          Все

          Люстры лофт

          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
          19 470 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Odeon Light Grif
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Folk, произведённого компанией ChiedoCover
          21 770 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Folk
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Up And Down, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          32 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Ideal Lux Up And Down
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Gretel , произведённого компанией ChiedoCover
          7 020 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Ideal Lux Gretel
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Fiordi, произведённого компанией ChiedoCover
          8 744 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Fiordi
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Cesto, произведённого компанией ChiedoCover
          14 380 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Cesto
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          2 360 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Imex MD
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex PNL, произведённого компанией ChiedoCover
          1 350 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра подвесная Imex PNL
          Все

          Бра лофт

          Настоящее фото товара Бра Citilux Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Бра Citilux Спенсер
          Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Тесла, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Бра Настенный Citilux Тесла
          Настоящее фото товара Бра Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
          2 700 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Бра Citilux Максвелл
          Настоящее фото товара Бра Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          1 668 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Бра Imex MD
          Настоящее фото товара Бра Citilux CL, произведённого компанией ChiedoCover
          3 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Бра Citilux CL
          Настоящее фото товара Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6, произведённого компанией ChiedoCover
          3 400 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6
          Настоящее фото товара Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-7, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-7
          Настоящее фото товара Бра (Настенный) Светодиодный Citilux Вегас , произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Бра (Настенный) Светодиодный Citilux Вегас
          Все

          Подвесы лофт

          Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
          3 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Светильник Ideal Lux Cantina
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Imex MD S53, произведённого компанией ChiedoCover
          1 020 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесной светильник Imex MD S53
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Imex MD
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Citilux Эдисон Black
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
          2 110 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесной светильник Citilux Эдисон
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон
          Настоящее фото товара Трековый светильник Lightstar Volta черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 550 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Трековый светильник Lightstar Volta черный
          Настоящее фото товара Трековый светильник Lightstar Volta белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 550 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Трековый светильник Lightstar Volta белый
          Все

          Торшеры Лофт

          Настоящее фото товара Торшер ЛЭП, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Торшер ЛЭП
          Настоящее фото товара Светильник Лофт Lamp - 34, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Светильник Лофт Lamp - 34
          Настоящее фото товара Торшер Erich Modern , произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Торшер Erich Modern
          Настоящее фото товара Торшер Erich Modern серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Торшер Erich Modern серебро
          Настоящее фото товара Торшер Gaudi темный, произведённого компанией ChiedoCover
          12 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Торшер Gaudi темный
          Настоящее фото товара Торшер Gaudi белый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Торшер Gaudi белый
          Настоящее фото товара Торшер Odeon Light Pavia, произведённого компанией ChiedoCover
          7 483 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Торшер Odeon Light Pavia
          Настоящее фото товара Торшер Erich, произведённого компанией ChiedoCover
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Торшер Erich

          Лофт — выполненные заказы

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          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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