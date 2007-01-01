Встраиваемые светильники

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Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar , произведённого компанией ChiedoCover
от398
Оптовая цена
8

Встраиваемый светильник Lightstar

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar White, произведённого компанией ChiedoCover
198
Оптовая цена
13

Встраиваемый светильник Lightstar White

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex Cardo , произведённого компанией ChiedoCover
от534
Оптовая цена
13Хит

Встраиваемый светильник Imex Cardo

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex , произведённого компанией ChiedoCover
от1 278
Оптовая цена
15

Встраиваемый светильник Imex

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex one, произведённого компанией ChiedoCover
от561
Оптовая цена
5

Встраиваемый светильник Imex one

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 8W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
от165
Оптовая цена
14

Встраиваемый светильник Imex 8W Circle

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 12W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
от200
Оптовая цена
9

Встраиваемый светильник Imex 12W Circle

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 15W , произведённого компанией ChiedoCover
от300
Оптовая цена
7

Встраиваемый светильник Imex 15W

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 24W, произведённого компанией ChiedoCover
от500
Оптовая цена
12

Встраиваемый светильник Imex 24W

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 15W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
от300
Оптовая цена
13

Встраиваемый светильник Imex 15W Circle

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 18W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
от315
Оптовая цена
12

Встраиваемый светильник Imex 18W Circle

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 24W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
от548
Оптовая цена
9

Встраиваемый светильник Imex 24W Circle

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №1, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
11

Встраиваемый светильник Gyps Classic №1

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №2, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
15

Встраиваемый светильник Gyps Classic №2

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №3, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
8

Встраиваемый светильник Gyps Classic №3

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №4, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
10

Встраиваемый светильник Gyps Classic №4

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №5, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
5

Встраиваемый светильник Gyps Classic №5

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №6, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
6

Встраиваемый светильник Gyps Classic №6

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Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №7, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
13

Встраиваемый светильник Gyps Classic №7

Встраиваемый светильник АстэриНастоящее фото товара Встраиваемый светильник Астэри, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
10

Встраиваемый светильник Астэри

Встраиваемый светильник БриллайнНастоящее фото товара Встраиваемый светильник Бриллайн, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена
12

Встраиваемый светильник Бриллайн

Настоящее фото товара Встраиваемый линейный светильник Box, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
13

Встраиваемый линейный светильник Box

Встраиваемый профильный светильник ДиесНастоящее фото товара Встраиваемый профильный светильник Диес, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена
14

Встраиваемый профильный светильник Диес

Встраиваемый светильник СтэрияНастоящее фото товара Встраиваемый светильник Стэрия, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена
5

Встраиваемый светильник Стэрия

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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