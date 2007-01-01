Торшеры

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Настоящее фото товара Торшер Odeon Light Pavia, произведённого компанией ChiedoCover
от7 483
Оптовая цена
6

Торшер Odeon Light Pavia

Настоящее фото товара Торшер Lightstar Sesso, произведённого компанией ChiedoCover
от37 788
Оптовая цена
12

Торшер Lightstar Sesso

Настоящее фото товара Торшер Citilux Ровена, произведённого компанией ChiedoCover
от7 900
Оптовая цена
14

Торшер Citilux Ровена

Настоящее фото товара Торшер Citilux Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
14

Торшер Citilux Аврора

Настоящее фото товара Торшер Светодиодный Citilux Гуффин, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
8

Торшер Светодиодный Citilux Гуффин

Настоящее фото товара Светильник Лофт Lamp - 34, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
5

Светильник Лофт Lamp - 34

Настоящее фото товара Торшер Torony, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена
5

Торшер Torony

Настоящее фото товара Торшер Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
12

Торшер Krona

Настоящее фото товара Торшер Lincoln, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
9

Торшер Lincoln

Настоящее фото товара Торшер Erich, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
9

Торшер Erich

Настоящее фото товара Торшер Erich серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
5

Торшер Erich серебро

Настоящее фото товара Торшер Erich Modern , произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
9

Торшер Erich Modern

Настоящее фото товара Торшер Erich Modern серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Торшер Erich Modern серебро

Настоящее фото товара Торшер Bergamo белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
12

Торшер Bergamo белый

Настоящее фото товара Торшер Bergamo темный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
13

Торшер Bergamo темный

Настоящее фото товара Торшер Comfort, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена
9

Торшер Comfort

Настоящее фото товара Торшер Campanula black, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
12

Торшер Campanula black

Настоящее фото товара Торшер Estudo черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
7

Торшер Estudo черный

Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Торшер Estudo белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
6

Торшер Estudo белый

Настоящее фото товара Торшер Calvin, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
5

Торшер Calvin

Настоящее фото товара Торшер Gaudi темный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
10

Торшер Gaudi темный

Настоящее фото товара Торшер Gaudi белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
13

Торшер Gaudi белый

Настоящее фото товара Торшер Farel черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
6

Торшер Farel черный

Настоящее фото товара Торшер Farel белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
10

Торшер Farel белый

Настоящее фото товара Торшер Nevada черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
10

Торшер Nevada черный

Настоящее фото товара Торшер Nevada красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
6

Торшер Nevada красный

Настоящее фото товара Торшер Nevada белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
11

Торшер Nevada белый

Настоящее фото товара Торшер Beira, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена
14

Торшер Beira

Настоящее фото товара Торшер Alicante, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
11

Торшер Alicante

Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Торшер Miraggio, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
10

Торшер Miraggio

Настоящее фото товара Торшер Grace, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
9

Торшер Grace

Настоящее фото товара Торшер Soffia, произведённого компанией ChiedoCover
от12 900
Оптовая цена
14

Торшер Soffia

Настоящее фото товара Торшер Vals, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
15

Торшер Vals

Настоящее фото товара Торшер Intreccio, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
7

Торшер Intreccio

Настоящее фото товара Торшер Intreccio black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
9

Торшер Intreccio black

Настоящее фото товара Торшер Monsoon, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
8

Торшер Monsoon

Настоящее фото товара Торшер Lolita, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
7

Торшер Lolita

Настоящее фото товара Торшер Monile, произведённого компанией ChiedoCover
от12 900
Оптовая цена
6

Торшер Monile

Настоящее фото товара Торшер Bird, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
5

Торшер Bird

Настоящее фото товара Торшер Bouquet, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
10

Торшер Bouquet

Настоящее фото товара Торшер Triumph, произведённого компанией ChiedoCover
от12 900
Оптовая цена
15

Торшер Triumph

Настоящее фото товара Торшер Brionia, произведённого компанией ChiedoCover
от12 900
Оптовая цена
6

Торшер Brionia

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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