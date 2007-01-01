Торшер Odeon Light Pavia
Торшер Lightstar Sesso
Торшер Citilux Ровена
Торшер Citilux Аврора
Торшер Светодиодный Citilux Гуффин
Светильник Лофт Lamp - 34
Торшер Torony
Торшер Krona
Торшер Lincoln
Торшер Erich
Торшер Erich серебро
Торшер Erich Modern
Торшер Erich Modern серебро
Торшер Bergamo белый
Торшер Bergamo темный
Торшер Comfort
Торшер Campanula black
Торшер Estudo черный
Торшер Estudo белый
Торшер Calvin
Торшер Gaudi темный
Торшер Gaudi белый
Торшер Farel черный
Торшер Farel белый
Торшер Nevada черный
Торшер Nevada красный
Торшер Nevada белый
Торшер Beira
Торшер AlicanteДоставкаот 2 дней по России и СНГ
Торшер Miraggio
Торшер Grace
Торшер Soffia
Торшер Vals
Торшер Intreccio
Торшер Intreccio black
Торшер Monsoon
Торшер Lolita
Торшер Monile
Торшер Bird
Торшер Bouquet
Торшер Triumph
Торшер Brionia
от 2 дней, по всей России и СНГ
на всю продукцию, скидки и акции
мебели и текстиля
Наличный и безаличный расчет, частичная оплата
Более 90% продукции мы производим сами
Готовая к отправке и индивидуальная продукция
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня