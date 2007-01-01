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          Доставка и упаковка

          Мы рассчитываем стоимость разных вариантов доставки и подбираем самый выгодный. Тщательно упаковываем все товары и используем только проверенных перевозчиков для того, чтобы вы получили заказ в полной сохранности.

          Доставка по России и СНГ

          Отправляем товары во все города России и стран СНГ транспортными компаниями или почтой. Стоимость доставки можно включить в счет или оплатить по факту получения товара.

          Текстиль — бесплатно

          При заказе оптовой партии. При розничном заказе — платная доставка любой транспортной компании или почтой (примерная стоимость доставки 400-600 ₽).

          Самовывоз

          Возможен самовывоз с производства в Кирове или со склада в Москве (при наличии товара на складе).

          Курьером по Москве

          Доставка производится в будние дни с 9 до 18 часов. Стоимость и время доставки или отгрузки согласовывается с менеджерами.

          Транспортными компаниями по России и СНГ

          Мы обеспечиваем доставку груза до терминала транспортной компании за свой счёт. Работаем со следующими ТК:

          • Все
          • По России
          • Архангельская обл.
          • Камчатка
          • Урал
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          Какой способ доставки выбрать?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать способ доставки

          Упаковка

          Деревянные стулья

          Стулья, например, Кьявари, Кроссбэк или Наполеон, упаковываем в воздушно-пузырьковую пленку, сиденье обматываем картоном. Стопируем стулья в упаковке по 5 штук. Всю стопку дополнительно обматываем картоном, а ножки нижнего стула — пленкой.

          Стул Такер после первичной упаковки стопируем «валетом» с другим стулом — сиденьем друг другу. Пачку из 2 штук обматываем картоном и пленкой.

          Габариты деревянных стульев в упаковке

          Стулья на металлокаркасе

          Чтобы доставка была максимально выгодной, формируем пачки по 8 или 10 штук. Каждую пачку обматываем плотным картоном и стрейч-пленкой. Между спинок прокладываем поролон, на ножки надеваем синтетическую сетку.

          Габариты металлических стульев в упаковке

          Мягкие стулья

          Обматываем 1 или 2 штуки воздушно-пузырьковую пленкой и плотным картоном так, чтобы ни на одном из этапов доставки ваша мебель не испачкалась, не деформировалась, лакокрасочное покрытие и обивка не испортились.

          Габариты мягких стульев уточните у менеджера

          Текстиль

          Каждый товар пакуется в индивидуальную упаковку, вся партия — в картонную коробку, плотно обмотанную стрейч-пленкой. Так ткань не порвется и не испачкается.

          Габариты упакованного текстиля уточните у менеджера

          Подстолья

          Чугунные подстолья поставляем в разобранном виде в одной или двух коробках из пятислойного картона вместе с инструкцией по сборке. Стальные — неразборные, упаковываем в трехслойный картон. Упаковка защищает от пыли, грязи и повреждений при транспортировке.

          Габариты подстолий в упаковке

          Столы и столешницы

          Складные столы упаковываются в пачки по две штуки столешницами друг к другу. Каждая пачка столов или столшешниц упаковывается в картон и стрейч-пленку.

          Габариты столов в упаковке

          Габариты

          Товары Размеры упаковки м Объем м³ Масса груза кг
          Деревянные стулья
          Кьявари, Кроссбэк или Наполеон — 5 шт 0,55 × 0,45 × 1,8 52 22,5
          Такер — 2 шт 0,55 × 0,45 × 1 0,77 4,5
          Стулья на металлокаркасе
          Профиль 20 мм — 8 шт 1,75 × 0,5 × 0,7 0,61 52
          Профиль 20 мм — 10 шт 2,20 × 0,5 × 0,7 0,77 65
          Профиль 25 мм — 8 шт 1,80 × 0,5 × 0,7 0,63 60
          Профиль 25 мм — 10 шт 2,22 × 0,5 × 0,7 0.78 75
          Профиль 25 мм с подлокотниками — 8 шт 2,10 × 0,6 × 0,8 1 60/68
          Чугунные подстолья серии Понте
          Первая коробка: основание, опора, крепежи, заглушки и документы 0,5 × 0,5 × 0,12 0,03
          Вторая коробка: стойка и шпилька 0,75 × 0,9 × 0,9 0,77
          Чугунные подстолья серии Марко
          Одна коробка: подстолье, крепежи, заглушки и документы 0,5 × 0,8 × 0,14 0,03
          Стол Лидер 1
          900 × 600 × 7500.92 × 0.62 × 0.0650.0414.92
          1200 × 600 × 7501.22 × 0.62 × 0.0650.0517.89
          1200 × 800 × 7501.22 × 0.82 × 0.0650.0721.83
          1500 × 800 × 7501.52 × 0.82 × 0.0650.0825.78
          1500 × 900 × 7501.52 × 0.92 × 0.0650.0928.25
          Стол Лидер 2
          1800 × 800 × 7501.82 × 0.82 × 0.0650.129.73
          1800 × 900 × 7501.82 × 0.92 × 0.0650.1132.68
          2000 × 900 × 7502.02 × 0.92 × 0.0650.1235.64
          2400 × 900 × 7502.42 × 0.92 × 0.0650.1541.56
          2700 × 900 × 7502.72 × 0.92 × 0.0650.1746
          Стол Лидер 3
          1200 × 1200 × 7501.22 × 1.22 × 0.0650.129.73
          1500 × 1500 × 7501.52 × 1.52 × 0.0650.1543.04
          1800 × 1800 × 7501.82 × 1.82 × 0.0650.2259.31
          Стол Лидер 4
          700 × 700 × 7500.72 × 0.72 × 0.0650.0312.6
          800 × 800 × 7500.82 × 0.82 × 0.0650.0415.07
          900 × 900 × 7500.92 × 0.92 × 0.0650.0617.87
          Стол Лидер 5
          1800 × 800 × 7501.82 × 0.82 × 0.0650.129.73
          1800 × 900 × 7501.82 × 0.92 × 0.0650.1132.68
          2400 × 900 × 7502.42 × 0.92 × 0.0650.1541.56
          Стол Лидер 6
          700 × 700 × 7500.72 × 0.72 × 0.0650.0312.6
          800 × 800 × 7500.82 × 0.82 × 0.0650.0415.07
          900 × 600 × 7500.92 × 0.62 × 0.0650.0413.42
          1200 × 600 × 7501.22 × 0.62 × 0.0650.0516.39
          1200 × 700 × 7501.22 × 0.72 × 0.0650.0618.36
          Стол Лидер 9
          700 × 700 × 11000.72 × 0.72 × 0.0650.0312.6
          800 × 800 × 11000.82 × 0.82 × 0.0650.0415.07
          Стол в сложенном виде имеет длину 1400 мм,
          ширина равна диаметру столешницы.
          Стол Лидер 10
          1200 × 500 × 7501.22 × 0.52 × 0.0650.0415.91
          1500 × 500 × 7501.52 × 0.52 × 0.0650.0518.38
          1800 × 500 × 7501.82 × 0.52 × 0.0650.0620.85
          Стол Лидер 12
          700 × 700 × 11000.72 × 0.72 × 0.0650.0318.7
          800 × 800 × 11000.82 × 0.82 × 0.0650.0422.57
          Стол Лидер 23 прямоугольный
          1200 × 600 × 7501.22 × 0.62 × 0.0650.0524.39
          1200 × 800 × 7501.22 × 0.82 × 0.0650.0734.83
          1500 × 750 × 7501.52 × 0.77 × 0.0650.0840.05
          1800 × 800 × 7501.82 × 0.82 × 0.0650.152.73
          1800 × 900 × 7501.82 × 0.92 × 0.0650.1157.68
          Ножки упаковываются отдельно.

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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