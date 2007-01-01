Доставка и упаковка
Мы рассчитываем стоимость разных вариантов доставки и подбираем самый выгодный. Тщательно упаковываем все товары и используем только проверенных перевозчиков для того, чтобы вы получили заказ в полной сохранности.
Доставка по России и СНГ
Отправляем товары во все города России и стран СНГ транспортными компаниями или почтой. Стоимость доставки можно включить в счет или оплатить по факту получения товара.
Текстиль — бесплатно
При заказе оптовой партии. При розничном заказе — платная доставка любой транспортной компании или почтой (примерная стоимость доставки 400-600 ₽).
Самовывоз
Возможен самовывоз с производства в Кирове или со склада в Москве (при наличии товара на складе).
Курьером по Москве
Доставка производится в будние дни с 9 до 18 часов. Стоимость и время доставки или отгрузки согласовывается с менеджерами.
Транспортными компаниями по России и СНГ
Мы обеспечиваем доставку груза до терминала транспортной компании за свой счёт. Работаем со следующими ТК:
- ПЭК
- Деловые Линии
- Энергия
- Кашалот
- Байкал Сервис
- DPD
- СДЭК
- Dimex
- Pony Express
- Главдоставка
- Транс Карго
- Рейл Континент
- Инком Карго
- ТЭС
- ТК Экспресс
- Восточный транзит
- Мы с Камчатки
- ДК Транзит
- Возовоз
- От Белого до Черного Моря
- Magic Trans
- СЛТК
- АТА
- Самком
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