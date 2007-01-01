Доставка и упаковка

Мы рассчитываем стоимость разных вариантов доставки и подбираем самый выгодный. Тщательно упаковываем все товары и используем только проверенных перевозчиков для того, чтобы вы получили заказ в полной сохранности.

Доставка по России и СНГ

Отправляем товары во все города России и стран СНГ транспортными компаниями или почтой. Стоимость доставки можно включить в счет или оплатить по факту получения товара.

Текстиль — бесплатно

При заказе оптовой партии. При розничном заказе — платная доставка любой транспортной компании или почтой (примерная стоимость доставки 400-600 ₽).

Самовывоз

Возможен самовывоз с производства в Кирове или со склада в Москве (при наличии товара на складе).

Курьером по Москве

Доставка производится в будние дни с 9 до 18 часов. Стоимость и время доставки или отгрузки согласовывается с менеджерами.

Транспортными компаниями по России и СНГ

Мы обеспечиваем доставку груза до терминала транспортной компании за свой счёт. Работаем со следующими ТК:

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