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          Освещение по стилю

          От 165 ₽
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          Классические светильники

          Настоящее фото товара Люстра Odeon Magali, произведённого компанией ChiedoCover
          14 598 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Odeon Magali
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Plesansa, произведённого компанией ChiedoCover
          17 810 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Odeon Light Plesansa
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
          13 739 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Odeon Light Krona
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kuvia, произведённого компанией ChiedoCover
          18 586 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Odeon Light Kuvia
          Настоящее фото товара Торшер Odeon Light Pavia, произведённого компанией ChiedoCover
          7 483 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Торшер Odeon Light Pavia
          Настоящее фото товара Люстра Arti Lampadari Todi , произведённого компанией ChiedoCover
          21 114 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Arti Lampadari Todi
          Настоящее фото товара Подвесная люстра Arti Lampadari Pavia , произведённого компанией ChiedoCover
          12 194 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесная люстра Arti Lampadari Pavia
          Настоящее фото товара Подвесная люстра Arti Lampadari Loano, произведённого компанией ChiedoCover
          41 353 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесная люстра Arti Lampadari Loano
          Все

          Современные светильники

          Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
          1 340 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Накладной светильник Lightstar Rullo Big
          Настоящее фото товара Торшер Lightstar Sesso, произведённого компанией ChiedoCover
          37 788 ₽
          Оптовая цена
          5
          Торшер Lightstar Sesso
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Vortico Big, произведённого компанией ChiedoCover
          35 979 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Lightstar Vortico Big
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Vortico, произведённого компанией ChiedoCover
          12 673 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра Lightstar Vortico
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar , произведённого компанией ChiedoCover
          НовинкаХит
          398 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Встраиваемый светильник Lightstar
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar White, произведённого компанией ChiedoCover
          198 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Встраиваемый светильник Lightstar White
          Настоящее фото товара Настольная лампа Lightstar Manti, произведённого компанией ChiedoCover
          11 849 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Настольная лампа Lightstar Manti
          Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
          670 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Накладной светильник Lightstar Rullo White
          Все

          Светильники Лофт

          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 700 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт Трапеция Виджинти
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим X, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Светильник лофт Трапеция Квиндесим X
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 720 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Светильник лофт Трапеция Квиндесим
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг
          Настоящее фото товара Светильник лофт Клетка, произведённого компанией ChiedoCover
          3 080 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Светильник лофт Клетка
          Настоящее фото товара Светильник лофт Вертолет, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Светильник лофт Вертолет
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Светильник лофт Трапеция
          Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт Стрекоза
          Все

          Светильники Хай-тек

          Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 080 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Edelweiss, произведённого компанией ChiedoCover
          41 574 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Ideal Lux Edelweiss
          Настоящее фото товара Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small , произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small
          Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Трековый светильник Citilux Ринг
          Настоящее фото товара Торшер Citilux Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Торшер Citilux Аврора
          Настоящее фото товара Торшер Светодиодный Citilux Гуффин, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Торшер Светодиодный Citilux Гуффин
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Citilux Тубус, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Светодиодный Citilux Тубус
          Настоящее фото товара Спот Citilux Декарт, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Спот Citilux Декарт
          Все

          Светильники Флористика

          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
          16 779 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра Odeon Light Tender
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
          16 040 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Odeon Light Merida
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Ricciolo, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          53 480 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Lightstar Ricciolo
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Esedra, произведённого компанией ChiedoCover
          6 860 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Lightstar Esedra
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Farn, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подвесной светильник Farn
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №5, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Встраиваемый светильник Gyps Classic №5
          Настоящее фото товара Люстра Smusso 7, произведённого компанией ChiedoCover
          31 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра Smusso 7
          Настоящее фото товара Люстра Smusso 5, произведённого компанией ChiedoCover
          24 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Smusso 5
          Все

          Светильники техно

          Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
          8 456 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex , произведённого компанией ChiedoCover
          1 278 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Встраиваемый светильник Imex
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex one, произведённого компанией ChiedoCover
          561 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Встраиваемый светильник Imex one
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 8W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
          165 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Встраиваемый светильник Imex 8W Circle
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 12W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
          200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Встраиваемый светильник Imex 12W Circle
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 15W , произведённого компанией ChiedoCover
          300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Встраиваемый светильник Imex 15W
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 24W, произведённого компанией ChiedoCover
          500 ₽
          Оптовая цена
          5
          Встраиваемый светильник Imex 24W
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 15W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
          300 ₽
          Оптовая цена
          5
          Встраиваемый светильник Imex 15W Circle
          Все

          Светильники Арт-Деко

          Настоящее фото товара Люстра потолочная Imex Libra, произведённого компанией ChiedoCover
          5 480 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Imex Libra
          Настоящее фото товара Люстра Lumion Everly , произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Lumion Everly
          Настоящее фото товара Люстра Maytoni Nostalgia, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра Maytoni Nostalgia
          Настоящее фото товара Люстра Gelid 4, произведённого компанией ChiedoCover
          19 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Gelid 4
          Настоящее фото товара Люстра Miraggio 6, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Miraggio 6
          Настоящее фото товара Люстра Miraggio 4, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра Miraggio 4
          Настоящее фото товара Люстра Intreccio 12, произведённого компанией ChiedoCover
          49 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра Intreccio 12
          Настоящее фото товара Люстра Intreccio 10, произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Intreccio 10
          Все

          Светильники Модерн

          Настоящее фото товара Люстра подвесная Ideal Lux, произведённого компанией ChiedoCover
          13 725 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра подвесная Ideal Lux
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Mr Jack, произведённого компанией ChiedoCover
          2 340 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Ideal Lux Mr Jack
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Nastrino, произведённого компанией ChiedoCover
          14 924 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра Ideal Lux Nastrino
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Look Black, произведённого компанией ChiedoCover
          4 016 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Ideal Lux Look Black
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Look White, произведённого компанией ChiedoCover
          4 016 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Look White
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Citilux Эдисон Black
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас Черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас Черный

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          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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