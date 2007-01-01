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          Мягкие стулья

          от 2 430 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          В наличииНовинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Киви, велюр темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          В наличииНовинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Киви, велюр коричневый
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          В наличииНовинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Киви, велюр серо-розовый
          Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Киви Диамант, коричневый
          Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Гаага красный
          Настоящее фото товара Стул Амьен серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 030 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Амьен серый
          Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кеми коричневый
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Kongsberg изумруд
          Настоящее фото товара Стул Ким, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Ким
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Роза, вельвет цвет бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          5 120 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Роза, вельвет цвет бордо
          Настоящее фото товара Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 120 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Марс, микрофибра цвет горчичный
          Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Маллин Диамант, сине-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, вельвет красный, произведённого компанией ChiedoCover-32%
          4 090 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Маллин Диамант, вельвет красный
          Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          3 550 ₽4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Маллин, велюр бежевый
          Настоящее фото товара Полукресло Огаста синий, произведённого компанией ChiedoCover
          3 370 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Огаста синий

          Какие стулья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать стулья
          Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 080 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Тюльпан, вельвет коричневый
          Настоящее фото товара Стул Эйфория, произведённого компанией ChiedoCover
          5 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Эйфория
          Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 940 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Шарри
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр желто-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          Новинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Киви, велюр желто-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          Новинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Киви, велюр желтый
          Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Гаага синий
          Настоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Гаага коричневый
          Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 320 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Гаага Диамант
          Настоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 030 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Амьен фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
          3 370 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Kongsberg, голубой, сплошной
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Kongsberg, голубой
          Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 120 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Роза, вельвет бежево-серый
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Роза Диамант, вельвет синий, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          5 950 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Роза Диамант, вельвет синий
          Настоящее фото товара Стул Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
          6 450 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Ницца
          Настоящее фото товара Стул Ницца, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 450 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Ницца, красный
          Настоящее фото товара Стул Ницца с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          9 700 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Ницца с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Ницца барный
          Настоящее фото товара Стул Laval, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Laval, золотой
          Настоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Laval, серебристый
          Настоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
          5 300 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Фил
          Настоящее фото товара Стул Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tulip
          Настоящее фото товара Стул Narisawa, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Narisawa
          Настоящее фото товара Стул Barselona, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Barselona
          Настоящее фото товара Стул Пикас, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Пикас
          Настоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Вилла
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Прадо
          Настоящее фото товара Стул Альбан Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Альбан Капитоне
          Настоящее фото товара Стул Брайтон, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Брайтон
          Настоящее фото товара Стул Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Рольф
          Настоящее фото товара X-Стул Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          X-Стул Бостон
          Настоящее фото товара X-Стул BARY, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          X-Стул BARY
          Настоящее фото товара Стул Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Алекс
          Настоящее фото товара Стул Tulipa Original, произведённого компанией ChiedoCover
          9 870 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tulipa Original

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

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