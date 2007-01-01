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Мягкие стулья

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С деревянными подлокотниками
С деревянными подлокотниками81 товар
Фотография товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар

9
Фотография товара Стул Тенет, велюр Сторм 14, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тенет, велюр Сторм 14, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул Тенет, велюр Сторм 14, каркас черный муар

13
Фотография товара Стул Марк, велюр Велютто 26, опора с выступом, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, велюр Велютто 26, опора с выступом, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Марк, велюр Велютто 26, опора с выступом, черный муар

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис на конусных опорах, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис на конусных опорах, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 9905
4 190 ₽

Стул Олис на конусных опорах, серый велюр

7
Фотография товара Стул Хавал, ткань велюр Коннект 24, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хавал, ткань велюр Коннект 24, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул Хавал, ткань велюр Коннект 24, черный муар

9
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, велюр Монако 01, металл 32*18 РАЛ 1036 муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, велюр Монако 01, металл 32*18 РАЛ 1036 муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 99023
7 690 ₽

Стул Аква, велюр Монако 01, металл 32*18 РАЛ 1036 муар

11
Фотография товара Стул Тео, велюр Реми 85, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тео, велюр Реми 85, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Тео, велюр Реми 85, светлый орех

12
  • серый
  • черный
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Стул Прадо, велюр Велутто 17, каркас золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, велюр Велутто 17, каркас золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
6 99024
9 090 ₽

Стул Прадо, велюр Велутто 17, каркас золото муар

13
Фотография товара Стул Надин, шенилл Медиссон 02, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Надин, шенилл Медиссон 02, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стул Надин, шенилл Медиссон 02, морилка черная

13
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Микс, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
7 19053
15 190 ₽

Стул Микс, серый велюр

61
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
8 29010
9 190 ₽

Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные

65
Фотография товара Стул Венте, рогожка винуэла 17, ножки металл Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венте, рогожка винуэла 17, ножки металл Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
8 950

Стул Венте, рогожка винуэла 17, ножки металл Рал 9005

7
  • зеленый
  • серый
  • бежевый
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, гобелен синие Совы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синие Совы, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул Тони, гобелен синие Совы

52
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Велютто 09, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Велютто 09, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 69015
7 790 ₽

Полукресло Фенди, велюр Велютто 09, светлый орех

59
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
5 5906
5 890 ₽

Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, светлый орех

91
Фотография товара Стул Урус, рогожка Кантри пин, каркас металл зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Урус, рогожка Кантри пин, каркас металл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Урус, рогожка Кантри пин, каркас металл зеленый

9
Фотография товара Стул Надин с мягкой спинкой, рогожка Вулли 502, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Надин с мягкой спинкой, рогожка Вулли 502, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул Надин с мягкой спинкой, рогожка Вулли 502, морилка белая

14
Фотография товара Стул Монти, шенилл Медисон 02, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Монти, шенилл Медисон 02, венге, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Монти, шенилл Медисон 02, венге

14
  • белый
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге

49
Фотография товара Стул Габана, велюр Ньютон киви, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Габана, велюр Ньютон киви, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Габана, велюр Ньютон киви, каркас металл

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар, произведённого компанией ChiedoCover
6 9903
7 190 ₽

Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар

13
Хит
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой, мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
5 79057
13 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр голубой, мягкий

56
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Рикко, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рикко, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 19015
9 590 ₽

Стул Рикко, серый

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, шенилл Пиано 8, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, шенилл Пиано 8, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул Мила, шенилл Пиано 8, ножки бук морилка черная

13
Хит
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый, мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
5 09013
5 790 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый, мягкий

64
Складные столы - анимированный
Фотография товара Стул Игнис, велюр Vivaldi 2, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, велюр Vivaldi 2, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул Игнис, велюр Vivaldi 2, ножки металл черный муар

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, экокожа Люкс алмонд бежевый, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, экокожа Люкс алмонд бежевый, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 29033
9 290 ₽

Стул Сафир, экокожа Люкс алмонд бежевый, старинный орех

54
Фотография товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора с выступом, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора с выступом, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Солар, велюр Велютто 07, опора с выступом, черный муар

12
Хит
Фотография товара Стул Прадо, велюр Велутто 21, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, велюр Велутто 21, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
6 99024
9 090 ₽

Стул Прадо, велюр Велутто 21, каркас шампань

7
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр серый, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр серый, мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
5 99023
7 690 ₽

Стул Аква, ножки черные, велюр серый, мягкий

93
Фотография товара Стул Турмалин New, замша Smile chocolate, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турмалин New, замша Smile chocolate, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Стул Турмалин New, замша Smile chocolate, каркас металл

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 0908
6 590 ₽

Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех

87
Распродажа
Фотография товара Стул Дрезден, канвас Сан сид слейт, ножки металл, Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дрезден, канвас Сан сид слейт, ножки металл, Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
10 89025
14 490 ₽

Стул Дрезден, канвас Сан сид слейт, ножки металл, Рал 9005

11
Фотография товара Стул Чиедо, сиденье рогожка Малмо нью 08, спинка кофе, каркас белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чиедо, сиденье рогожка Малмо нью 08, спинка кофе, каркас белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул Чиедо, сиденье рогожка Малмо нью 08, спинка кофе, каркас белый матовый

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 9905
4 190 ₽

Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл

51
Фотография товара Стул Марк, велюр Велютто 26, опора без выступа, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, велюр Велютто 26, опора без выступа, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Марк, велюр Велютто 26, опора без выступа, черный муар

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гави, велюр Велутто 32, каркас бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гави, велюр Велутто 32, каркас бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
7 69027
10 490 ₽

Стул Гави, велюр Велутто 32, каркас бук морилка черная

5
Распродажа склада в МСК
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99028
6 890 ₽

Стул Солар, черный

11
Фотография товара Стул Дрезден, букле Позитив 11, каркас Рал 9005 муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дрезден, букле Позитив 11, каркас Рал 9005 муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Стул Дрезден, букле Позитив 11, каркас Рал 9005 муар

7
Распродажа
Фотография товара Стул Марк, велюр Велутто 52, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, велюр Велутто 52, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽

Стул Марк, велюр Велутто 52, ножки металл

5
Фотография товара Кресло Raymond, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Raymond, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло Raymond, бирюзовый

95
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Turin, пудровый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turin, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
13 19048
24 990 ₽

Стул Turin, пудровый

50
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Турин, винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турин, винный, произведённого компанией ChiedoCover
13 190

Стул Турин, винный

76
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Rome, пудровый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rome, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
14 19035
21 790 ₽

Стул Rome, пудровый

59
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Marco, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Marco, коричневый

97
  • серый
  • черный
  • бежевый
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Битл, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Битл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Битл, бежевый

63
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Noemi, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Noemi, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Noemi, бирюзовый

73
  • желтый, черный
  • черный, бирюзовый
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул Noemi, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Noemi, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Noemi, желтый

68
  • желтый, черный
  • черный, бирюзовый
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Lenny, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lenny, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Lenny, зеленый

61
  • бежевый
  • зеленый, черный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Lenny, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lenny, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Lenny, бежевый

83
  • бежевый
  • зеленый, черный
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Henry, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Henry, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Henry, синий

65
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Diego simple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Diego simple, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Diego simple

92
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Белла, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Белла, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
19 190

Кресло поворотное Белла, велюр, бежевый

91
  • голубой, зеленый
  • бежевый
  • Кресло поворотное Белла, желтый, велюр
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стул Turin терракотовый с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turin терракотовый с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
13 190

Стул Turin терракотовый с золотыми ножками

96
  • красный
  • серый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Стэн, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 39027
7 290 ₽

Барный стул Стэн, белая кожа

71
В наличии 14 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Алсисар катания графит / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алсисар катания графит / черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 09015
10 690 ₽

Стул Алсисар катания графит / черный

49
  • зеленый
  • серый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Логан NEW велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Логан NEW велюр синий

26
  • синий
  • серый, черный

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