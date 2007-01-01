Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 см
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светящийся олень Гарольд Silver 45 см, 50 теплых белых мини LED ламп, на батарейках
Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Декоративная фигура Большой Санта на прогулке под Валкенбургом 180 см
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп
Композиция Фабрика Королевских Щелкунчиков 29 см, музыка, движение, подсветка
Композиция Магазин рождественких подарков 24*19 см, подсветка, эффект дыма
Светодиодный шар Арктика с мерцанием, 39 см, 120 холодных белых LED ламп, IP44
Декоративная светящаяся елочка Фрости 40 см, 10 теплых белых мини LED ламп, на батарейках
Светящийся Олень с санями теплый белый дюралайт, 97 см, IP44
Хвойная гирлянда Ягодная Хвоя заснеженная 180*15 см, ЛИТАЯ 100%
Потолочная елка с гирляндой Ньюарк заснеженная 1 м, 50 теплых белых LED ламп, на батарейках, ПВХ
Хвойная композиция в кашпо Бристоль с шишками 51*46 см, 150 теплых белых ламп, ЛЕСКА + ПВХ
Сваг Сказка заснеженный 183 см с шишками и ягодами, ПВХ
Венок заснеженный Ягодная Хвоя 40 см, ЛИТАЯ 100%
Венок Ягодный Вальс 24 см
Хвойная гирлянда с лампочками Госфорд с шишками и ягодами 274*30 см, 50 теплых белых LED ламп, ЛЕСКА + ПВХ
Венок из шишек Лесная Сказка 25 см
Настенный декор с лампочками Капля Еловая с шишками 91 см, 50 теплых белых LED ламп на батарейках, ПВХ
Сваг с лампочками Dakota заснеженный 183 см, 70 теплых белых LED ламп на батарейках, ЛЕСКА + ПВХ
Венок заснеженный Орегон 90 см, ЛЕСКА
Елка из шишек Красочное Рождество 51 смДоставкаот 2 дней по России и СНГ
Елка из шишек Снежная Красавица 51 см
Хвойная гирлянда с лампочками Империал заснеженная 270*25 см, 50 теплых белых LED ламп на батарейках, ПВХ
Венок с лампочками Нормандия 90 см, 96 теплых белых LED ламп, ЛИТАЯ + ПВХ
от 2 дней, по всей России и СНГ
на всю продукцию, скидки и акции
мебели и текстиля
Наличный и безаличный расчет, частичная оплата
Более 90% продукции мы производим сами
Готовая к отправке и индивидуальная продукция
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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