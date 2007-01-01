Декоративные фигуры

ЗеркалаЧасыНовогодние ёлкиАроматические диффузорыДекоративные фигуры
Сначала популярные
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой

Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 см, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
15

Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 см

Настоящее фото товара Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
14

Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой

Настоящее фото товара Светящийся олень Гарольд Silver 45 см, 50 теплых белых мини LED ламп, на батарейках, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
13

Светящийся олень Гарольд Silver 45 см, 50 теплых белых мини LED ламп, на батарейках

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
11

Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп

Декоративная фигура Большой Санта на прогулке под Валкенбургом 180 смНастоящее фото товара Декоративная фигура Большой Санта на прогулке под Валкенбургом 180 см, произведённого компанией ChiedoCover
61 690
Оптовая цена
7

Декоративная фигура Большой Санта на прогулке под Валкенбургом 180 см

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена
11

Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием

Настоящее фото товара Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
5

Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп

Настоящее фото товара Композиция Фабрика Королевских Щелкунчиков 29 см, музыка, движение, подсветка, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена
5

Композиция Фабрика Королевских Щелкунчиков 29 см, музыка, движение, подсветка

Настоящее фото товара Композиция Магазин рождественких подарков 24*19 см, подсветка, эффект дыма, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена
12

Композиция Магазин рождественких подарков 24*19 см, подсветка, эффект дыма

Светодиодный шар Арктика с мерцанием, 39 см, 120 холодных белых LED ламп, IP44Настоящее фото товара Светодиодный шар Арктика с мерцанием, 39 см, 120 холодных белых LED ламп, IP44, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
7

Светодиодный шар Арктика с мерцанием, 39 см, 120 холодных белых LED ламп, IP44

Декоративная светящаяся елочка Фрости 40 см, 10 теплых белых мини LED ламп, на батарейкахНастоящее фото товара Декоративная светящаяся елочка Фрости 40 см, 10 теплых белых мини LED ламп, на батарейках, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
13

Декоративная светящаяся елочка Фрости 40 см, 10 теплых белых мини LED ламп, на батарейках

Настоящее фото товара Светящийся Олень с санями теплый белый дюралайт, 97 см, IP44, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
8

Светящийся Олень с санями теплый белый дюралайт, 97 см, IP44

Хвойная гирлянда Ягодная Хвоя заснеженная 180*15 см, ЛИТАЯ 100%Настоящее фото товара Хвойная гирлянда Ягодная Хвоя заснеженная 180*15 см, ЛИТАЯ 100%, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
6

Хвойная гирлянда Ягодная Хвоя заснеженная 180*15 см, ЛИТАЯ 100%

Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Потолочная елка с гирляндой Ньюарк заснеженная 1 м, 50 теплых белых LED ламп, на батарейках, ПВХНастоящее фото товара Потолочная елка с гирляндой Ньюарк заснеженная 1 м, 50 теплых белых LED ламп, на батарейках, ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
12

Потолочная елка с гирляндой Ньюарк заснеженная 1 м, 50 теплых белых LED ламп, на батарейках, ПВХ

Хвойная композиция в кашпо Бристоль с шишками 51*46 см, 150 теплых белых ламп, ЛЕСКА + ПВХНастоящее фото товара Хвойная композиция в кашпо Бристоль с шишками 51*46 см, 150 теплых белых ламп, ЛЕСКА + ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена
11

Хвойная композиция в кашпо Бристоль с шишками 51*46 см, 150 теплых белых ламп, ЛЕСКА + ПВХ

Сваг Сказка заснеженный 183 см с шишками и ягодами, ПВХНастоящее фото товара Сваг Сказка заснеженный 183 см с шишками и ягодами, ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
9

Сваг Сказка заснеженный 183 см с шишками и ягодами, ПВХ

Настоящее фото товара Венок заснеженный Ягодная Хвоя 40 см, ЛИТАЯ 100%, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
13

Венок заснеженный Ягодная Хвоя 40 см, ЛИТАЯ 100%

Настоящее фото товара Венок Ягодный Вальс 24 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена
10

Венок Ягодный Вальс 24 см

Хвойная гирлянда с лампочками Госфорд с шишками и ягодами 274*30 см, 50 теплых белых LED ламп, ЛЕСКА + ПВХНастоящее фото товара Хвойная гирлянда с лампочками Госфорд с шишками и ягодами 274*30 см, 50 теплых белых LED ламп, ЛЕСКА + ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
10

Хвойная гирлянда с лампочками Госфорд с шишками и ягодами 274*30 см, 50 теплых белых LED ламп, ЛЕСКА + ПВХ

Настоящее фото товара Венок из шишек Лесная Сказка 25 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена
13

Венок из шишек Лесная Сказка 25 см

Настоящее фото товара Настенный декор с лампочками Капля Еловая с шишками 91 см, 50 теплых белых LED ламп на батарейках, ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
12

Настенный декор с лампочками Капля Еловая с шишками 91 см, 50 теплых белых LED ламп на батарейках, ПВХ

Сваг с лампочками Dakota заснеженный 183 см, 70 теплых белых LED ламп на батарейках, ЛЕСКА + ПВХНастоящее фото товара Сваг с лампочками Dakota заснеженный 183 см, 70 теплых белых LED ламп на батарейках, ЛЕСКА + ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
5

Сваг с лампочками Dakota заснеженный 183 см, 70 теплых белых LED ламп на батарейках, ЛЕСКА + ПВХ

Венок заснеженный Орегон 90 см, ЛЕСКАНастоящее фото товара Венок заснеженный Орегон 90 см, ЛЕСКА, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
7

Венок заснеженный Орегон 90 см, ЛЕСКА

Елка из шишек Красочное Рождество 51 смНастоящее фото товара Елка из шишек Красочное Рождество 51 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
9

Елка из шишек Красочное Рождество 51 см

Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Елка из шишек Снежная Красавица 51 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
9

Елка из шишек Снежная Красавица 51 см

Настоящее фото товара Хвойная гирлянда с лампочками Империал заснеженная 270*25 см, 50 теплых белых LED ламп на батарейках, ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
5

Хвойная гирлянда с лампочками Империал заснеженная 270*25 см, 50 теплых белых LED ламп на батарейках, ПВХ

Настоящее фото товара Венок с лампочками Нормандия 90 см, 96 теплых белых LED ламп, ЛИТАЯ + ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
Оптовая цена
6

Венок с лампочками Нормандия 90 см, 96 теплых белых LED ламп, ЛИТАЯ + ПВХ

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют