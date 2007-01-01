Диваны для кафе
Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 1500
Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1500
Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1500
Диван Ноотропик, синий
Диван Ноотропик, зеленый
Диван Ноотропик, изумрудный
Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1500
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Диваны для кафе от производителя — для стильных, современных и уютных заведений HoReCa
Диваны по ценам производителя, большой выбор обивок и возможность заказа по индивидуальным размерам.
Работаем с любыми запросами: выбирайте любые размеры, обивки и цвета — производим диваны под ключ.
Усиленные каркасы, эргономичная форма, прочные обивки и высокая устойчивость к износу. Доставка по всей России, выгодные условия, гарантия на всю продукцию.
Преимущества диванов ChiedoCover
● Прочность и долговечность: усиленные каркасы, износостойкие метариалы, надежная фурнитура.
● Анатомически правильная форма сиденья: комфорт даже при длительном пребывании гостей.
● Износостойкая обивка: легко чиститься, отлично выглядит, не боится частых уборок.
● Быстрые сроки и доставка: собственное производство, быстрая отгрузка, доставка по России.
● Гарантия на диваны: уверены в каждом изделии.
● Подбор и производство под ключ каждому клиенту.
● Портфолио реализованных проектов — наши диваны выбирают по всей России.
Ассортимент диванов для кафе
● Классические и современные диваны для залов и лаунж-зон
● Угловые диваны для зонирования пространства и групповой посадки
● Банкетки и модульные конструкции для гибких решений
● Дизайнерские модели премиум-класса
● Диваны на металлокаркасе или усиленном деревянном основании
● Возможность выбора размеров, цвета и оформления под заказ
Для кого подходит?
Диваны ChiedoCover подходят для кафе, ресторанов, баров, кофеен, лаунж-зон, фуд-кортов, гостиниц, банкетных и корпоративных залов.
Для комплексного оснащения интерьера подберите также стулья и кресла для кафе, банкетные стулья, барные стойки, столы, освещение для кафе.
Оформите заказ на диваны для кафе ChiedoCover и получите мебель, которая станет настоящей визитной карточкой вашего заведения! Подбор цвета, размера и конфигурации — под ваш проект.