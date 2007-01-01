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Диваны для кафе

Высокие диваны для кафе
Высокие диваны для кафе97 товаров
Диваны лофт для кафе
Диваны лофт для кафе132 товара
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Тоскана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
26 09036
40 190 ₽

Диван Тоскана

70
Хит
Фотография товара Диван Страйп, для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
21 49019
26 490 ₽

Диван Страйп, для кафе

92
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
21 29024
27 690 ₽

Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 1500

105
Хит
Настоящее фото товара Диван Флауер, 1600 мм, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Диван Флауер, 1600 мм

5
Хит
Фотография товара Диван Мистик, велюр Вэлла 04, цоколь ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб вотан 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, велюр Вэлла 04, цоколь ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб вотан 1500, произведённого компанией ChiedoCover
20 290

Диван Мистик, велюр Вэлла 04, цоколь ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб вотан 1500

88
Хит
Фотография товара Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, произведённого компанией ChiedoCover
20 290

Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома

100
Хит
Настоящее фото товара Диван Флауер, 2000 мм, произведённого компанией ChiedoCover
17 790

Диван Флауер, 2000 мм

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Гаваи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гаваи, произведённого компанией ChiedoCover
21 29033
31 390 ₽

Диван Гаваи

86
Хит
Фотография товара Диван Орегон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Орегон, произведённого компанией ChiedoCover
22 59042
38 490 ₽

Диван Орегон

67
Хит
Фотография товара Диван Кольт с подлокотниками, кожзам Гэлакси Лайт Грин, ножки хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кольт с подлокотниками, кожзам Гэлакси Лайт Грин, ножки хром, произведённого компанией ChiedoCover
24 790

Диван Кольт с подлокотниками, кожзам Гэлакси Лайт Грин, ножки хром

91
Фотография товара Диван Джулиа 3, 1500мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Джулиа 3, 1500мм, произведённого компанией ChiedoCover
17 390

Диван Джулиа 3, 1500мм

12
Фотография товара Диван прямой Савит, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Савит, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 290

Диван прямой Савит, велюр бежевый

14
Хит
Фотография товара Диван Сигма, кожзам НИТРО МИНК, каркас серебро 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигма, кожзам НИТРО МИНК, каркас серебро 1500, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Диван Сигма, кожзам НИТРО МИНК, каркас серебро 1500

105
  • серый
  • оранжевый
  • бежевый
  • красный
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
21 29020
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1500

89
Хит
Фотография товара Диван Кинг, экокожа Спейс Блэк, опоры бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кинг, экокожа Спейс Блэк, опоры бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
33 990

Диван Кинг, экокожа Спейс Блэк, опоры бук, морилка черная

69
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
21 29020
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Коннект 25, ножки бук, морилка черная, 1500

105
Распродажа
Настоящее фото товара Диван Торнадо, трехместый, произведённого компанией ChiedoCover
22 39013
25 590 ₽

Диван Торнадо, трехместый

9
Настоящее фото товара Диван Джулиа 4, 1700мм, произведённого компанией ChiedoCover
27 290

Диван Джулиа 4, 1700мм

13
Настоящее фото товара Диван Джулиа 1, 2000мм, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Диван Джулиа 1, 2000мм

13
Фотография товара Диван Ноотропик, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ноотропик, синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Диван Ноотропик, синий

8
Хит
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, коричневая экокожа Сенатор Кофи кол.8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, коричневая экокожа Сенатор Кофи кол.8, произведённого компанией ChiedoCover
27 290

Диван Стэйт Гросс, 1700*830, коричневая экокожа Сенатор Кофи кол.8

69
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван лофт Нью 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Нью 7, произведённого компанией ChiedoCover
19 49064
52 890 ₽

Диван лофт Нью 7

88
Хит
Фотография товара Диван Матрикс, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Матрикс, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
23 39046
42 690 ₽

Диван Матрикс, голубой

89
  • голубой
  • темно-серый
  • серый, черный
Хит
Фотография товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1500, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1500

100
  • серый
  • оранжевый
  • бежевый
  • красный
Хит
Фотография товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500

110
  • серый
  • оранжевый
  • бежевый
  • красный
Хит
Фотография товара Диван Kennewick, для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Kennewick, для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
49 390

Диван Kennewick, для кафе

95
  • зеленый
  • оранжевый
Деревянные стулья
Хит
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, 1800*830, зеленый кожзам, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 1800*830, зеленый кожзам, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Диван Стэйт Гросс, 1800*830, зеленый кожзам, каркас металл

79
Хит
Фотография товара Диван Гарда с экраном, велюр бежевый, зеленый, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гарда с экраном, велюр бежевый, зеленый, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Диван Гарда с экраном, велюр бежевый, зеленый, ножки металл черный муар

99
  • бежевый, зеленый
  • коричневый, белый
Хит
Фотография товара Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
25 090

Диван Гарда, велюр Гэлакси Лайт 09, ножки металл черный муар

93
  • зеленый, черный
  • синий, черный
Фотография товара Диван Софа двухместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Софа двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
55 990

Диван Софа двухместный

57
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Диван Джулиа 4, 2000мм, произведённого компанией ChiedoCover
26 190

Диван Джулиа 4, 2000мм

9
Фотография товара Диван Джулиа 3, 800мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Джулиа 3, 800мм, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Диван Джулиа 3, 800мм

12
Настоящее фото товара Диван Джулиа 2, 900мм, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Диван Джулиа 2, 900мм

9
Фотография товара Диван Рег от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Рег, произведённого компанией ChiedoCover
29 090

Диван Рег

15
Фотография товара Диван Ноотропик, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ноотропик, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Диван Ноотропик, зеленый

6
Фотография товара Диван Ноотропик, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ноотропик, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Диван Ноотропик, изумрудный

11
Фотография товара Угловая секция Бальдор внутренняя, желто-синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Угловая секция Бальдор внутренняя, желто-синяя, произведённого компанией ChiedoCover
19 190

Угловая секция Бальдор внутренняя, желто-синяя

12
  • красный
  • оранжевый, синий
  • синий, салатовый
  • желтый, синий
Хит
Фотография товара Диван Матрикс, кожзам Гэлакси Дарк Грей, ножки металл, РАЛ 9005, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Матрикс, кожзам Гэлакси Дарк Грей, ножки металл, РАЛ 9005, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
23 39046
42 690 ₽

Диван Матрикс, кожзам Гэлакси Дарк Грей, ножки металл, РАЛ 9005, 1500

84
  • голубой
  • темно-серый
  • серый, черный
Стулья Фолд
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
21 29020
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1500

102
Хит
Фотография товара Диван Кинг для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кинг для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
41 690

Диван Кинг для кафе

104
Фотография товара Диван прямой Кассель велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
51 590

Диван прямой Кассель велюр синий

26
  • бежевый
  • зеленый
  • серый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван прямой Кассель велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
51 590

Диван прямой Кассель велюр серый

26
  • бежевый
  • зеленый
  • серый
В наличии 2 шт.В пути 4 шт.
Фотография товара Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
44 590

Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый

26
  • бежевый
  • зеленый
  • серый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван прямой Кассель велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
51 590

Диван прямой Кассель велюр бежевый

26
  • бежевый
  • зеленый
  • серый
В наличии 3 шт.В пути 2 шт.
Фотография товара Диван Стоун рогожка темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун рогожка темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
34 590

Диван Стоун рогожка темно-серый

26
В наличии 9 шт.В пути 46 шт.
Фотография товара Диван Стоун рогожка синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун рогожка синий, произведённого компанией ChiedoCover
35 990

Диван Стоун рогожка синий

26
В наличии 1 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Диван Кэнди велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
39 090

Диван Кэнди велюр серый

26
  • зеленый
  • розовый
  • серый
  • бежевый
В наличии 2 шт.В пути 28 шт.
Фотография товара Диван Кэнди велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
39 090

Диван Кэнди велюр пыльно-розовый

26
  • зеленый
  • розовый
  • серый
  • бежевый
В пути 6 шт.
Фотография товара Диван Кэнди велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
39 090

Диван Кэнди велюр зелёный

26
  • зеленый
  • розовый
  • серый
  • бежевый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Стоун, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
39 790

Диван Стоун, молочный

26
  • бежевый
  • темно-серый
В наличии 3 шт.В пути 14 шт.
Фотография товара Диван Кэнди велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
39 090

Диван Кэнди велюр светло-серый

8
  • зеленый
  • розовый
  • серый
  • бежевый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Дизайнерский двухместный диван Коди, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский двухместный диван Коди, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
44 190

Дизайнерский двухместный диван Коди, коричневый

8
  • светло-коричневый
  • бежевый, темно-синий
  • темно-серый
  • коричневый
В наличии 15 шт.
Фотография товара Дизайнерский двухместный диван Коди, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский двухместный диван Коди, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
44 190

Дизайнерский двухместный диван Коди, бежевый

12
  • светло-коричневый
  • бежевый, темно-синий
  • темно-серый
  • коричневый
В наличии 15 шт.
Фотография товара Дизайнерский двухместный диван Коди, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский двухместный диван Коди, графит, произведённого компанией ChiedoCover
44 190

Дизайнерский двухместный диван Коди, графит

6
  • светло-коричневый
  • бежевый, темно-синий
  • темно-серый
  • коричневый
В наличии 15 шт.
Фотография товара Дизайнерский двухместный диван Коди, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский двухместный диван Коди, серый, произведённого компанией ChiedoCover
44 190

Дизайнерский двухместный диван Коди, серый

13
  • светло-коричневый
  • бежевый, темно-синий
  • темно-серый
  • коричневый
В наличии 15 шт.
Фотография товара Дизайнерский двухместный диван Коди, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский двухместный диван Коди, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
44 190

Дизайнерский двухместный диван Коди, темно-синий

13
  • светло-коричневый
  • бежевый, темно-синий
  • темно-серый
  • коричневый
В наличии 15 шт.
Фотография товара Дизайнерский двухместный диван Коди, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский двухместный диван Коди, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
44 190

Дизайнерский двухместный диван Коди, светло-коричневый

13
  • светло-коричневый
  • бежевый, темно-синий
  • темно-серый
  • коричневый
В наличии 15 шт.
Фотография товара Диван Велл, дуб, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Велл, дуб, красный, произведённого компанией ChiedoCover
41 690

Диван Велл, дуб, красный

12

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Диваны для кафе от производителя — для стильных, современных и уютных заведений HoReCa

Диваны по ценам производителя, большой выбор обивок и возможность заказа по индивидуальным размерам.

Работаем с любыми запросами: выбирайте любые размеры, обивки и цвета — производим диваны под ключ.

Усиленные каркасы, эргономичная форма, прочные обивки и высокая устойчивость к износу. Доставка по всей России, выгодные условия, гарантия на всю продукцию.

Преимущества диванов ChiedoCover

Прочность и долговечность: усиленные каркасы, износостойкие метариалы, надежная фурнитура.
Анатомически правильная форма сиденья: комфорт даже при длительном пребывании гостей.
Износостойкая обивка: легко чиститься, отлично выглядит, не боится частых уборок.
Быстрые сроки и доставка: собственное производство, быстрая отгрузка, доставка по России.
Гарантия на диваны: уверены в каждом изделии.
Подбор и производство под ключ каждому клиенту.
Портфолио реализованных проектов — наши диваны выбирают по всей России.

Ассортимент диванов для кафе

● Классические и современные диваны для залов и лаунж-зон
● Угловые диваны для зонирования пространства и групповой посадки
● Банкетки и модульные конструкции для гибких решений
● Дизайнерские модели премиум-класса
● Диваны на металлокаркасе или усиленном деревянном основании
● Возможность выбора размеров, цвета и оформления под заказ

Для кого подходит?

Диваны ChiedoCover подходят для кафе, ресторанов, баров, кофеен, лаунж-зон, фуд-кортов, гостиниц, банкетных и корпоративных залов.

Для комплексного оснащения интерьера подберите также стулья и кресла для кафе, банкетные стулья, барные стойки, столы, освещение для кафе.

Оформите заказ на диваны для кафе ChiedoCover и получите мебель, которая станет настоящей визитной карточкой вашего заведения! Подбор цвета, размера и конфигурации — под ваш проект.

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