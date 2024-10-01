Стакан «Сакура Алкеми», смесительный
Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком
Стакан «Пробар Премиум Мунлайт» смесительный, матовый
Стакан «Пробар» смесительный, серебристый
Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар Премиум Мотиво» с орнаментом, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый
Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л, металлический
Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая
Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая
Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая
Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая
Ложка барная «Пробар» с вилочкой, сталь нержавеющая, серебристый
Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая, красный
Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая, серебристый
Стакан смесительный, хрусталь, 0.75 л, прозрачный
Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный.
Стакан смесительный стекло, прозрачный
Стакан смесительный «Хайман», хрусталь, прозрачный
Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый
Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый
Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый
Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, винил, 0.5л
Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом сталь хромированная, серебристый
Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, серебряный
Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, серебристый, черный
Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, серебристый
Поднос «Проотель», пластиковый
Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель»
Поднос «Проотель», прямоугольный
Поднос прорезиненный «Проотель», черный
Стакан смесительный, стекло 0.95 л, прозрачный
Стакан смесительный «Бэйсик Бар Селекшн», хрустальное стекло
Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л
Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, 0.6 л, прозрачный
Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л. металлический
Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический
Емкость для льда «Проотель» сталь нержавещая 0,95л., металлическая
Емкость для льда сталь 1,1л., металлический
Линейка барная «Хеннесси Vs, Vsop, Xo»
Линейка барная «Бакарди - Бакарди Оакхарт»
Линейка барная «Бушмилс»
Линейка барная «Болс - Болс Адвокат»
Трубочки без сгиба, полипропилен
Трубочки, полипропилен, черный
Трубочки без сгиба, полипропилен, черный
Трубочки без сгиба полипропилен, белый
Мадлер, сталь нержавеющая, серебристый
Мадлер «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный
Мадлер «Пробар Премиум Мунлайт», сталь нержавеющая, матовый
Мадлер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая
Джиггер «Пробар» 25/50 мл, с делениями сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный
Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный
Джиггер «Пробар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый
Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый
Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет