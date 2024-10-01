Барный инвентарь

Инвентарь для измерения

Инвентарь для измерения

159 товаров
Инвентарь для смешивания

Инвентарь для смешивания

67 товаров
Инвентарь для продуктов

Инвентарь для продуктов

39 товаров
Нарзанники и открывалки

Нарзанники и открывалки

32 товара
Инвентарь для льда

Инвентарь для льда

46 товаров
Инвентарь для хранения

Инвентарь для хранения

55 товаров
Барные украшения

Барные украшения

33 товара
Фотография товара Стакан «Сакура Алкеми», смесительный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Сакура Алкеми», смесительный, произведённого компанией ChiedoCover
3 670

Стакан «Сакура Алкеми», смесительный

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком , произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком

15
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стакан «Пробар Премиум Мунлайт» смесительный, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Пробар Премиум Мунлайт» смесительный, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 530

Стакан «Пробар Премиум Мунлайт» смесительный, матовый

9
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стакан «Пробар» смесительный, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Пробар» смесительный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
980

Стакан «Пробар» смесительный, серебристый

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
930

Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый

11
В наличии 50 шт.
Фотография товара Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый , произведённого компанией ChiedoCover
1 610

Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый

5
В наличии 50 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Мотиво» с орнаментом, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Мотиво» с орнаментом, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
1 680

Джиггер «Пробар Премиум Мотиво» с орнаментом, сталь нержавеющая, серебристый

10
В наличии 23 шт.
Фотография товара Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
4 280

Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый

7
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
3 100

Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л, металлический

6
В наличии 48 шт.
Фотография товара Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
1 070

Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая

14
В наличии 80 шт.
Фотография товара Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
640

Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая

8
В наличии 480 шт.
Фотография товара Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
590

Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая

7
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
380

Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая

7
В наличии 70 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар» с вилочкой, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
280

Ложка барная «Пробар» с вилочкой, сталь нержавеющая, серебристый

14
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая, красный, произведённого компанией ChiedoCover
310

Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая, красный

6
В наличии 700 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
620

Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая, серебристый

9
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный, хрусталь, 0.75 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
2 290

Стакан смесительный, хрусталь, 0.75 л, прозрачный

9
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный. от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный., произведённого компанией ChiedoCover
3 820

Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный.

9
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
1 870

Стакан смесительный стекло, прозрачный

9
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Хайман», хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Хайман», хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
2 300

Стакан смесительный «Хайман», хрусталь, прозрачный

12
В наличии 12 шт.
Фотография товара Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
1 540

Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
700

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый

12
В наличии 205 шт.
Фотография товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
880

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый

11
В наличии 75 шт.
Настоящее фото товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, винил, 0.5л, произведённого компанией ChiedoCover
920

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, винил, 0.5л

5
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом сталь хромированная, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
2 540

Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом сталь хромированная, серебристый

7
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
480

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, серебряный

6
В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
490

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, серебристый, черный

8
В наличии 50 шт.
Дарим текстиль
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
480

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, серебристый

7
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
500

Поднос «Проотель», пластиковый

10
В наличии 252 шт.
Настоящее фото товара Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
1 740

Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель»

7
В наличии
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
1 010

Поднос «Проотель», прямоугольный

14
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Поднос прорезиненный «Проотель», черный, произведённого компанией ChiedoCover
670

Поднос прорезиненный «Проотель», черный

15
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный, стекло 0.95 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стакан смесительный, стекло 0.95 л, прозрачный

10
В наличии
Настоящее фото товара Стакан смесительный «Бэйсик Бар Селекшн», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
3 970

Стакан смесительный «Бэйсик Бар Селекшн», хрустальное стекло

11
В наличии
Фотография товара Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
1 880

Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л

14
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, 0.6 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, 0.6 л, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
1 900

Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, 0.6 л, прозрачный

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л. металлический, произведённого компанией ChiedoCover
2 990

Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л. металлический

9
В наличии
Фотография товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический , произведённого компанией ChiedoCover
2 080

Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический

11
В наличии 174 шт.
Фотография товара Емкость для льда «Проотель» сталь нержавещая 0,95л., металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель» сталь нержавещая 0,95л., металлическая , произведённого компанией ChiedoCover
1 710

Емкость для льда «Проотель» сталь нержавещая 0,95л., металлическая

7
В наличии 150 шт.
Фотография товара Емкость для льда сталь 1,1л., металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда сталь 1,1л., металлический, произведённого компанией ChiedoCover
6 180

Емкость для льда сталь 1,1л., металлический

13
В наличии 7 шт.
Стол Ray
Настоящее фото товара Линейка барная «Хеннесси Vs, Vsop, Xo» , произведённого компанией ChiedoCover
260

Линейка барная «Хеннесси Vs, Vsop, Xo»

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Бакарди - Бакарди Оакхарт», произведённого компанией ChiedoCover
260

Линейка барная «Бакарди - Бакарди Оакхарт»

7
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Бушмилс», произведённого компанией ChiedoCover
240

Линейка барная «Бушмилс»

11
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Болс - Болс Адвокат», произведённого компанией ChiedoCover
250

Линейка барная «Болс - Болс Адвокат»

11
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Трубочки без сгиба, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
20

Трубочки без сгиба, полипропилен

9
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Трубочки, полипропилен, черный, произведённого компанией ChiedoCover
410

Трубочки, полипропилен, черный

12
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Трубочки без сгиба, полипропилен, черный, произведённого компанией ChiedoCover
70

Трубочки без сгиба, полипропилен, черный

9
В наличии 1576 шт.
Настоящее фото товара Трубочки без сгиба полипропилен, белый, произведённого компанией ChiedoCover
120

Трубочки без сгиба полипропилен, белый

10
В наличии 336 шт.
Фотография товара Мадлер, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мадлер, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
1 840

Мадлер, сталь нержавеющая, серебристый

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Мадлер «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мадлер «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 180

Мадлер «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный

11
В наличии 24 шт.
Фотография товара Мадлер «Пробар Премиум Мунлайт», сталь нержавеющая, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мадлер «Пробар Премиум Мунлайт», сталь нержавеющая, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 120

Мадлер «Пробар Премиум Мунлайт», сталь нержавеющая, матовый

14
В наличии 50 шт.
Фотография товара Мадлер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мадлер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
810

Мадлер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая

5
В наличии 50 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар» 25/50 мл, с делениями сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар» 25/50 мл, с делениями сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
280

Джиггер «Пробар» 25/50 мл, с делениями сталь нержавеющая, серебристый

10
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
250

Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный

9
В наличии 1499 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 280

Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный

7
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Джиггер «Пробар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
300

Джиггер «Пробар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый

11
В наличии 1501 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
990

Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый

6
В наличии 36 шт.
Фотография товара Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет, произведённого компанией ChiedoCover
7 010

Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет

9
В наличии 4 шт.
Фильтры
Сбросить