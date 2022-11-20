Фотография Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый

4.4
Оптовая цена
от 11 990 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый
Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый
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Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый

4.4
11990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота815 мм
  • Цвет11

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