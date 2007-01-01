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          Новинки товаров для интерьера

          Настоящее фото товара Перегородка-кашпо Concept, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Перегородка-кашпо Concept
          Настоящее фото товара Перегородка-кашпо Concept wood, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Перегородка-кашпо Concept wood
          Настоящее фото товара Ширма Valery, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ширма Valery
          Настоящее фото товара Декоративное ограждение Resto Art Deco, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Декоративное ограждение Resto Art Deco
          Настоящее фото товара Стеновые панели Санок малые, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеновые панели Санок малые
          Настоящее фото товара Стеновые панели Версаль квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеновые панели Версаль квадрат
          Настоящее фото товара Вешалка SHT-WH6, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Вешалка SHT-WH6
          Настоящее фото товара Вешалка Грация 790 коричневый муар, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Вешалка Грация 790 коричневый муар
          Все

          Популярный товары для интерьера

          Настоящее фото товара Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками
          Настоящее фото товара Кашпо-стойка Art Deco, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кашпо-стойка Art Deco
          Настоящее фото товара Ширма серии Витраж, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Ширма серии Витраж
          Настоящее фото товара Стеновые панели Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стеновые панели Берлин
          Настоящее фото товара Стеновые панели Версаль треугольник, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стеновые панели Версаль треугольник
          Настоящее фото товара Вешалка SHT-WH11 белая, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Вешалка SHT-WH11 белая
          Настоящее фото товара Вешалка Грация 1/5 белая, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Вешалка Грация 1/5 белая
          Настоящее фото товара Вешалка Грация 850 молочный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Вешалка Грация 850 молочный дуб
          Все

          Стеновые панели мягкие

          Настоящее фото товара Стеновые панели Бордо квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеновые панели Бордо квадрат
          Настоящее фото товара Стеновые панели Бреста, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стеновые панели Бреста
          Настоящее фото товара Стеновые панели Илава, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеновые панели Илава
          Настоящее фото товара Стеновые панели Варшава 25см, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеновые панели Варшава 25см
          Настоящее фото товара Стеновые панели Кулвилл, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стеновые панели Кулвилл
          Настоящее фото товара Стеновые панели Кемптон, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеновые панели Кемптон
          Настоящее фото товара Стеновые панели Кварели, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеновые панели Кварели
          Настоящее фото товара Стеновые панели Кендалл, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стеновые панели Кендалл
          Все

          Стеновые панели из дерева

          Настоящее фото товара Стеновые панели, ясень, цвет орех, произведённого компанией ChiedoCover
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеновые панели, ясень, цвет орех
          Настоящее фото товара Ромб под углом, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ромб под углом, ясень
          Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, береза, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стеновая панель Шалле, береза
          Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
          Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен, произведённого компанией ChiedoCover
          1 610 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
          Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          710 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели
          Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива, произведённого компанией ChiedoCover
          630 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
          Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан, произведённого компанией ChiedoCover
          1 040 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан
          Все

          Вешалки напольные

          Настоящее фото товара Вешалка напольная 14D черная, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Вешалка напольная 14D черная
          Настоящее фото товара Вешалка напольная 14W белая, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Вешалка напольная 14W белая
          Настоящее фото товара Вешалка напольная 14WD темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Вешалка напольная 14WD темный орех
          Настоящее фото товара Вешалка напольная SHT-642 темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Вешалка напольная SHT-642 темный орех
          Настоящее фото товара Вешалка напольная SHT-642 слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Вешалка напольная SHT-642 слоновая кость
          Настоящее фото товара Вешалка напольная SHT-655 черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Вешалка напольная SHT-655 черный
          Настоящее фото товара Вешалка напольная SHT-655 черный, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Вешалка напольная SHT-655 черный, мрамор
          Настоящее фото товара Вешалка напольная SHT-CR10 светлый орех, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Вешалка напольная SHT-CR10 светлый орех, мрамор
          Все

          Вешалки настенные

          Настоящее фото товара Вешалка SHT-WH17, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Вешалка SHT-WH17
          Настоящее фото товара Вешалка SHT-WH22, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Вешалка SHT-WH22
          Настоящее фото товара Вешалка SHT-WH11 темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Вешалка SHT-WH11 темный орех
          Настоящее фото товара Вешалка SHT-WH13 темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Вешалка SHT-WH13 темный орех
          Настоящее фото товара Вешалка SHT-WH13 белая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Вешалка SHT-WH13 белая
          Настоящее фото товара Вешалка SHT-WH20 белая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Вешалка SHT-WH20 белая
          Настоящее фото товара Вешалка SHT-WH20 коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Вешалка SHT-WH20 коричневая
          Настоящее фото товара Вешалка SHT-WH21 коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Вешалка SHT-WH21 коричневая
          Все

          Ширмы

          Настоящее фото товара Декоративная ширма Shi Style, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Декоративная ширма Shi Style
          Настоящее фото товара Ширма-перегородка Delica, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ширма-перегородка Delica
          Все

          Кашпо и декоративные перегородки

          Настоящее фото товара Декоративное напольное кашпо Design, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Декоративное напольное кашпо Design
          Настоящее фото товара Кашпо напольное InWood, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кашпо напольное InWood
          Настоящее фото товара Декоративное ограждение Deco Combi, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Декоративное ограждение Deco Combi
          Настоящее фото товара Декоративное ограждение Resto Art Deco 2, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Декоративное ограждение Resto Art Deco 2
          Настоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          25 760 ₽32 200 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Модерн
          Настоящее фото товара Комплект мебели Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          47 720 ₽52 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Лофт
          Настоящее фото товара Кашпо шестиугольное Angulae, произведённого компанией ChiedoCover
          14 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кашпо шестиугольное Angulae
          Настоящее фото товара Кашпо шестиугольное Angulae Conc, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кашпо шестиугольное Angulae Conc
          Все

          Защитные экраны и перегородки

          Настоящее фото товара Экран защитный навесной 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
          1 420 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Экран защитный навесной 800x800
          Настоящее фото товара Экран защитный навесной ПЭТ 2 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          3 640 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Экран защитный навесной ПЭТ 2 мм
          Настоящее фото товара Экран защитный навесной 600x800, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Экран защитный навесной 600x800
          Настоящее фото товара Экран защитный навесной 1000x800, произведённого компанией ChiedoCover
          1 730 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Экран защитный навесной 1000x800
          Настоящее фото товара Экран защитный на деревянном основании, произведённого компанией ChiedoCover
          1 810 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Экран защитный на деревянном основании
          Настоящее фото товара Экран защитный 900х700, для маникюрного стола, произведённого компанией ChiedoCover
          4 070 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Экран защитный 900х700, для маникюрного стола
          Настоящее фото товара Экран защитный настольный 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Экран защитный настольный 800x800
          Настоящее фото товара Экран защитный настольный 600x800, произведённого компанией ChiedoCover
          2 980 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Экран защитный настольный 600x800
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          Зеркала

          Настоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
          23 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
          Настоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
          40 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
          Настоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
          23 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
          Настоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
          14 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Зеркало Шевалье
          Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Зеркало Шевалье 3
          Настоящее фото товара Зеркало Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Зеркало Классика 1
          Настоящее фото товара Зеркало Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Зеркало Лотос 1
          Настоящее фото товара Зеркало Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
          26 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Зеркало Лотос 3
          Все

          Ковролин

          Настоящее фото товара Ковролин Antrim, произведённого компанией ChiedoCover
          2 520 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ковролин Antrim
          Настоящее фото товара Ковролин Blitz, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 500 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ковролин Blitz
          Настоящее фото товара Ковролин Schurdert, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ковролин Schurdert
          Настоящее фото товара Ковролин Optima, произведённого компанией ChiedoCover
          2 260 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ковролин Optima
          Настоящее фото товара Ковролин Twin, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ковролин Twin
          Настоящее фото товара Ковролин President, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ковролин President
          Настоящее фото товара Ковролин La Baule, произведённого компанией ChiedoCover
          2 520 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ковролин La Baule
          Настоящее фото товара Ковролин Lazio, произведённого компанией ChiedoCover
          2 520 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ковролин Lazio
          Все

          Ковры

          Настоящее фото товара Ковер Майя, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ковер Майя
          Настоящее фото товара Ковер Марк, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Ковер Марк
          Настоящее фото товара Ковер Марл, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ковер Марл
          Настоящее фото товара Ковер Мена, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Ковер Мена
          Настоящее фото товара Ковер Меса, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ковер Меса
          Настоящее фото товара Ковер Мичи, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ковер Мичи
          Настоящее фото товара Ковер Вейн, произведённого компанией ChiedoCover
          7 150 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Ковер Вейн
          Настоящее фото товара Ковер Ванк, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ковер Ванк

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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