Шпалера-навес для скамейки Сидней
Пергола, тип 2
Пергола, тип 1
Пергола арка Летний сад
Пергола УЧ 4
Скамейка с навесом Волна Вуд
Скамейка с навесом Филигран Волна
Скамейка Филигран Инфинити
Скамейка Филигран трехлучевая
Скамейка Филигран
Навес от дождя и солнца Пикник
Навес со скамейкой Модерн
Навес со скамейкой Модерн УНИ
Навес Вафер круглый
Навес Вафер квадратныйДоставкаот 2 дней по России и СНГ
Беседка Зимняя сказка
Беседка Айрон
Беседка Трекант
Беседка стальная Физалес
Навес Винсон
Пергола Мечта
Арка-шпалера Гольфстрим
Навес Лиана
Садовый шатер Карлос, белый
Садовый шатер Карлос, голубой
Садовый шатер Карлос, зеленый
Садовый шатер Тифлет, зеленый