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          Мягкие кресла

          от 2 090 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Кресло B01, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло B01
          Настоящее фото товара Кресло Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
          20 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Мельбурн
          Настоящее фото товара Полукресло Техас экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Техас экокожа
          Настоящее фото товара Полукресло Август, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Август
          Настоящее фото товара Кресло Беннет, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Беннет
          Настоящее фото товара Полукресло Дортмунд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Дортмунд
          Настоящее фото товара Кресло Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Гарда
          Настоящее фото товара Кресло Бэнкс, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Бэнкс
          Настоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Тим
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Кресло Форд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Форд
          Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Бонни
          Настоящее фото товара Полукресло Кайя, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Полукресло Кайя
          Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Мартин
          Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Джеймс
          Настоящее фото товара Кресло Хукер, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Хукер
          Настоящее фото товара Кресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Монако
          Настоящее фото товара Кресло Ричи, произведённого компанией ChiedoCover
          9 970 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Ричи
          Настоящее фото товара Кресло Клуб, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Клуб
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Кресло Fil Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Fil Капитоне
          Настоящее фото товара Кресло Martin, произведённого компанией ChiedoCover-53%
          5 990 ₽12 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Martin
          Настоящее фото товара Кресло Камила, произведённого компанией ChiedoCover-43%
          6 790 ₽11 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Камила
          Настоящее фото товара Кресло Дакота, произведённого компанией ChiedoCover
          11 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Дакота
          Настоящее фото товара Кресло Виго Шарм, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Виго Шарм
          Настоящее фото товара Кресло Виго, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Виго
          Настоящее фото товара Кресло Денди с английской утяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Денди с английской утяжкой
          Настоящее фото товара Кресло Бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Бордо
          Настоящее фото товара Полукресло Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Флорида
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Полукресло Эдвард Симпл, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Эдвард Симпл
          Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Самбука
          Настоящее фото товара Полукресло Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          9 990 ₽11 300 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Калипсо
          Настоящее фото товара Полукресло Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-64%
          6 990 ₽19 170 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Лофт
          Настоящее фото товара Полукресло Шарлотт, произведённого компанией ChiedoCover
          10 850 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Полукресло Шарлотт
          Настоящее фото товара Полукресло Шарлотта, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Полукресло Шарлотта
          Настоящее фото товара Кресло Марино, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Марино
          Настоящее фото товара Кресло Байрон, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Байрон
          Настоящее фото товара Кресло Куб, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Куб
          Настоящее фото товара Кресло Бурже, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Бурже
          Настоящее фото товара Кресло Бри, произведённого компанией ChiedoCover
          9 250 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Бри
          Настоящее фото товара Кресло Герольд, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          6 390 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Герольд
          Настоящее фото товара Кресло Бернадетт, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          6 590 ₽8 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Бернадетт
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Кресло Лаура, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Лаура
          Настоящее фото товара Кресло Пэчворк "Скетч", произведённого компанией ChiedoCover
          40 100 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Пэчворк "Скетч"
          Настоящее фото товара Кресло Римини, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Римини
          Настоящее фото товара Кресло 06-3008, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло 06-3008
          Настоящее фото товара Кресло 06-3013, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло 06-3013
          Настоящее фото товара Кресло 06-3006, произведённого компанией ChiedoCover
          9 300 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло 06-3006
          Настоящее фото товара Кресло 06-3045, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло 06-3045
          Настоящее фото товара Кресло 06-3069, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло 06-3069

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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