Мягкие кресла
Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево
Кресло Сета, пирамида, молочный, белый, букле
Кресло Байрон велюр изумруд
Кресло Камила
Кресло Самбука, жаккард лофт 1, ножки Рал 9006
Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех
Кресло Самбука, рогожка Скандинавия 8, ножки бук,морилка старинный орех
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Мягкие кресла от производителя ChiedoCover. Оптом и в розницу, любые обивки и цвета, с доставкой по России
Мягкие кресла ChiedoCover — это уют, стиль и максимальный комфорт в вашем доме, офисе, кафе или гостинице. Прямые цены от производителя, большой выбор моделей и обивок, любые размеры и цветовые решения под заказ.
Работаем с любыми запросами:
Выбирайте любые размеры и цвета - делаем кресла под ключ.
Используем материалы повышенной износостойкости; действует гарантия.
Почему выбирают ChiedoCover?
● Цены производителя без посредников;
● Гарантия на прочность и долговечность — крепкий каркас, надежный наполнитель, износостойкая обивка;
● Любой размер и дизайн — возможность подобрать на заказ под ваш интерьер;
● Оперативная доставка по России, самовывоз со склада;
● Проведите консультацию с персональным менеджером — индивидуальный подбор моделей, обивок и цветов;
● Короткие сроки изготовления и быстрая отгрузка популярных кресел;
● Большое портфолио реализованных проектов — посмотрите наши работы.
Ассортимент мягких кресел:
● Кресла для дома и бизнеса, офисные, интерьерные, лаунж-кресла, кресла для отдыха и чтения;
● Формы: классические, современные, компактные и объёмные, с подлокотниками, на деревянном или металлическом каркасе, с вращающимся основанием, кресла-качалки;
● Модели: стандарт, премиум, мягкие кресла-кровати, кресла-мешки, кресла-коконы, полукресла;
● Расцветки: однотонные, многоцветные, светлые, тёмные, пастельные, насыщенные;
● Обивка: велюр, жаккард, экокожа, флок, бархат, флок, гобелен, букле, микрофибра, на заказ — любая ткань, включая антивандальные и легкоочищаемые варианты.
Комплексные решения:
Вместе с мягкими креслами вы можете подобрать диваны, журнальные столы, пуфы, подушки и текстиль для оформления лаунж-зон, кафе и офисов в едином стиле.
ChiedoCover — мягкие кресла, которые создают атмосферу уюта и привносят комфорт в ваш проект.
Оформите заказ или запрос на консультацию онлайн прямо сейчас!