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Мягкие кресла

Для гостиной
Для гостиной938 товаров
Для дома
Для дома1570 товаров
Фотография товара Кресло Норд, микровельвет Велвет Люкс 85, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Норд, микровельвет Велвет Люкс 85, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
34 980

Кресло Норд, микровельвет Велвет Люкс 85, ножки бук под лак

15
Фотография товара Кресло Томас, Велюр Хэппи 690, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Томас, Велюр Хэппи 690, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
19 490

Кресло Томас, Велюр Хэппи 690, ножки бук под лак

117
Фотография товара Кресло-кровать Катрин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-кровать Катрин, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло-кровать Катрин

12
Фотография товара Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная

14
  • бежевый
  • голубой
  • серый
Фотография товара Кресло каминное, велюр Тедди 022, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло каминное, велюр Тедди 022, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
37 990

Кресло каминное, велюр Тедди 022, ножки бук

13
Фотография товара Кресло Эгг, терракот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эгг, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
54 590

Кресло Эгг, терракот

46
Хит
Фотография товара Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево

86
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, молочный, белый, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, молочный, белый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло Сета, пирамида, молочный, белый, букле

14
Фотография товара Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10, произведённого компанией ChiedoCover
34 990

Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10

50
  • Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10
  • красный
  • серый
  • желтый, бежевый, золотой
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Байрон велюр изумруд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон велюр изумруд

50
Фотография товара Кресло Камила от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло Камила

44
Хит
Фотография товара Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар

12
  • серый, черный
  • черный
Хит
Фотография товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 690

Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар

86
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка

31
  • бежевый
  • голубой
  • серый
Хит
Фотография товара Кресло Лорд, велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лорд, велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
17 190

Кресло Лорд, велюр оранжевый

105
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Даш, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Даш, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
20 09033
29 590 ₽

Кресло Даш, горчичный

94
  • желтый
  • синий
  • Кресло Даш, жаккард / клетка
  • белый
Фотография товара Кресло Морис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Морис, произведённого компанией ChiedoCover
25 890

Кресло Морис

36
Фотография товара Кресло Самбука, жаккард лофт 1, ножки Рал 9006 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самбука, жаккард лофт 1, ножки Рал 9006, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Кресло Самбука, жаккард лофт 1, ножки Рал 9006

50
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Даш, жаккард / клетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Даш, жаккард / клетка, произведённого компанией ChiedoCover
20 09033
29 590 ₽

Кресло Даш, жаккард / клетка

86
  • желтый
  • синий
  • Кресло Даш, жаккард / клетка
  • белый
Хит
Фотография товара Кресло Амур, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амур, серое, произведённого компанией ChiedoCover
18 690

Кресло Амур, серое

42
Фотография товара Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
26 890

Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех

6
  • красный, серый
  • бежевый, зеленый
Фотография товара Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
34 990

Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех

5
  • Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10
  • красный
  • серый
  • желтый, бежевый, золотой
Фотография товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы, произведённого компанией ChiedoCover
34 990

Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы

48
  • Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10
  • красный
  • серый
  • желтый, бежевый, золотой
Настоящее фото товара Кресло Дакота, произведённого компанией ChiedoCover
24 290

Кресло Дакота

45
Фотография товара Кресло Оскар, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оскар, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Кресло Оскар, бордовое

37
Фотография товара Кресло Хукер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хукер, произведённого компанией ChiedoCover
35 790

Кресло Хукер

30
Стулья Фолд
Фотография товара Кресло Шарм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шарм, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Кресло Шарм

31
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Даш, велюр Лофт 11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Даш, велюр Лофт 11, произведённого компанией ChiedoCover
20 09033
29 590 ₽

Кресло Даш, велюр Лофт 11

84
  • желтый
  • синий
  • Кресло Даш, жаккард / клетка
  • белый
Фотография товара Кресло Каррара от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Каррара, произведённого компанией ChiedoCover
22 990

Кресло Каррара

41
Фотография товара Кресло Бэнкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бэнкс, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Кресло Бэнкс

46
Фотография товара Кресло Самбука, рогожка Скандинавия 8, ножки бук,морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самбука, рогожка Скандинавия 8, ножки бук,морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Кресло Самбука, рогожка Скандинавия 8, ножки бук,морилка старинный орех

7
Распродажа
Фотография товара Кресло Лаура от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лаура, произведённого компанией ChiedoCover
14 29030
20 290 ₽

Кресло Лаура

37
  • Кресло Лаура
  • голубой
  • серый
Фотография товара Кресло мягкое B01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло мягкое B01, произведённого компанией ChiedoCover
23 790

Кресло мягкое B01

34
Хит
Фотография товара Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар

110
Хит
Фотография товара Кресло мягкое Хэнк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло мягкое Хэнк, произведённого компанией ChiedoCover
17 39048
32 990 ₽

Кресло мягкое Хэнк

101
Фотография товара Кресло Шангрила от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
26 890

Кресло Шангрила

40
  • красный, серый
  • бежевый, зеленый
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клуб, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Кресло Клуб

48
Распродажа
Фотография товара Кресло Харис серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 29037
25 690 ₽

Кресло Харис серый

26
  • розовый
  • серый
  • зеленый
В наличии 37 шт.
Школьная мебель
Фотография товара Честер кресло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Честер кресло, произведённого компанией ChiedoCover
76 790

Честер кресло

66
Фотография товара Кресло Софа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Софа, произведённого компанией ChiedoCover
36 290

Кресло Софа

35
Настоящее фото товара Кресло Глория, произведённого компанией ChiedoCover
17 590

Кресло Глория

39
Настоящее фото товара Кресло Egg Ball, произведённого компанией ChiedoCover
85 390

Кресло Egg Ball

49
Распродажа
Фотография товара Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте замша, произведённого компанией ChiedoCover
64 09036
98 770 ₽

Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте замша

34
  • красный, серый
  • бежевый
  • серый, черный
  • зеленый, черный
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло EGG CHAIR, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, графит, произведённого компанией ChiedoCover
64 090

Кресло EGG CHAIR, графит

39
  • красный, серый
  • бежевый
  • серый, черный
  • зеленый, черный
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло EGG CHAIR, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, серый, произведённого компанией ChiedoCover
56 59038
89 990 ₽

Кресло EGG CHAIR, серый

50
  • красный, серый
  • бежевый
  • серый, черный
  • зеленый, черный
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте, произведённого компанией ChiedoCover
56 59038
89 990 ₽

Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте

48
  • красный, серый
  • бежевый
  • серый, черный
  • зеленый, черный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло EGG CHAIR, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, красный, произведённого компанией ChiedoCover
59 390

Кресло EGG CHAIR, красный

37
  • красный, серый
  • бежевый
  • серый, черный
  • зеленый, черный
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло IMOLA, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло IMOLA, серый, произведённого компанией ChiedoCover
70 69031
102 090 ₽

Кресло IMOLA, серый

37
  • бежевый
  • серый, черный
  • зеленый
  • белый, серый
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло ИМОЛА, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ИМОЛА, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
70 69038
113 390 ₽

Кресло ИМОЛА, зеленый

42
  • бежевый
  • серый, черный
  • зеленый
  • белый, серый
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло ИМОЛА, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ИМОЛА, графит, произведённого компанией ChiedoCover
70 69038
113 390 ₽

Кресло ИМОЛА, графит

47
  • бежевый
  • серый, черный
  • зеленый
  • белый, серый
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло ИМОЛА, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ИМОЛА, латте, произведённого компанией ChiedoCover
68 79037
108 550 ₽

Кресло ИМОЛА, латте

34
  • бежевый
  • серый, черный
  • зеленый
  • белый, серый
В наличии 13 шт.
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня, произведённого компанией ChiedoCover
26 390

Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня

39
  • коричневый, розовый
  • белый, черный
  • бежевый, зеленый
Фотография товара Кресло со стальной структурой A125 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло со стальной структурой A125, произведённого компанией ChiedoCover
202 490

Кресло со стальной структурой A125

40
Фотография товара Кресло Club серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Club серое, произведённого компанией ChiedoCover
144 490

Кресло Club серое

47
Настоящее фото товара Кресло Gamer ткань бежево-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
114 790

Кресло Gamer ткань бежево-коричневый

34
Фотография товара Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех

31
Фотография товара Кресло СВЭН ЧЕИР, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло СВЭН ЧЕИР, красный, произведённого компанией ChiedoCover
42 990

Кресло СВЭН ЧЕИР, красный

44
  • красный
  • оранжевый
Распродажа
Фотография товара Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
64 09036
99 990 ₽

Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый

38
  • коричневый
  • черный
В наличии 2 шт.

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Мягкие кресла от производителя ChiedoCover. Оптом и в розницу, любые обивки и цвета, с доставкой по России

Мягкие кресла ChiedoCover — это уют, стиль и максимальный комфорт в вашем доме, офисе, кафе или гостинице. Прямые цены от производителя, большой выбор моделей и обивок, любые размеры и цветовые решения под заказ.

Работаем с любыми запросами:

Выбирайте любые размеры и цвета - делаем кресла под ключ.

Используем материалы повышенной износостойкости; действует гарантия.

Почему выбирают ChiedoCover?

● Цены производителя без посредников;
Гарантия на прочность и долговечность — крепкий каркас, надежный наполнитель, износостойкая обивка;
Любой размер и дизайн — возможность подобрать на заказ под ваш интерьер;
Оперативная доставка по России, самовывоз со склада;
Проведите консультацию с персональным менеджером — индивидуальный подбор моделей, обивок и цветов;
Короткие сроки изготовления и быстрая отгрузка популярных кресел;
Большое портфолио реализованных проектов посмотрите наши работы.

Ассортимент мягких кресел:

Кресла для дома и бизнеса, офисные, интерьерные, лаунж-кресла, кресла для отдыха и чтения;
Формы: классические, современные, компактные и объёмные, с подлокотниками, на деревянном или металлическом каркасе, с вращающимся основанием, кресла-качалки;
Модели: стандарт, премиум, мягкие кресла-кровати, кресла-мешки, кресла-коконы, полукресла;
Расцветки: однотонные, многоцветные, светлые, тёмные, пастельные, насыщенные;
Обивка: велюр, жаккард, экокожа, флок, бархат, флок, гобелен, букле, микрофибра, на заказ — любая ткань, включая антивандальные и легкоочищаемые варианты.

Комплексные решения:

Вместе с мягкими креслами вы можете подобрать диваны, журнальные столы, пуфы, подушки и текстиль для оформления лаунж-зон, кафе и офисов в едином стиле.
ChiedoCover — мягкие кресла, которые создают атмосферу уюта и привносят комфорт в ваш проект.

Оформите заказ или запрос на консультацию онлайн прямо сейчас!

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