Металлические подстолья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье металлическое Квадро
Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье металлическое барное Квадро
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье металлическое Классика
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1220, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье металлическое 1220
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1245, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье металлическое 1245
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1208, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье металлическое 1208
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1020, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье металлическое 1020
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1038, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье металлическое 1038
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Подстолье Альянс 80, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
7 750 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье Альянс 80
Настоящее фото товара Подстолье Альянс 80 М, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
4 650 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье Альянс 80 М
Настоящее фото товара Подстолье Круз 60, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
5 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье Круз 60
Настоящее фото товара Подстолье Круз 60 М, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье Круз 60 М
Настоящее фото товара Подстолье стальное №5, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье стальное №5
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто мини, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье металлическое Окто мини
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1235, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье чугунное 1235
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1226, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье чугунное 1226
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1218, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье чугунное 1218
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1224, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье чугунное 1224
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1217, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье чугунное 1217
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1214, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье чугунное 1214
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1237, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье чугунное 1237
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1215, произведённого компанией ChiedoCover
13 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье чугунное 1215
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1024, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье чугунное 1024
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1014, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье чугунное 1014
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1251 R, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье чугунное 1251 R
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1251, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье чугунное 1251
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2727, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье металлическое 2727
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Тауэр, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье металлическое Тауэр
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1045, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье металлическое 1045
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Square, произведённого компанией ChiedoCover
4 080 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье металлическое Square
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
4 080 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье металлическое Винтаж
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1253, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье металлическое 1253
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1233, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье металлическое 1233
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1269, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье металлическое 1269
Настоящее фото товара Подстолье Квадро New Random, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье Квадро New Random
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1742, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье металлическое 1742
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1247, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье металлическое 1247
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1033, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье металлическое 1033
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1010, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье металлическое 1010
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1238, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье металлическое 1238
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1223, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье металлическое 1223

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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