Распродажа
960₽14
1 110 ₽
Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, белый глянец
3 990₽
Каркас стула Фенди
5 790₽
Каркас стула Дольче
6 290₽
Каркас стула Остин
5 690₽
Каркас стула Габриэль
Распродажа
1 530₽20
1 890 ₽
Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18
9 390₽
Каркас кресла Movie
6 190₽
Каркас стула Роквелл
2 990₽
Каркас барного стула Enzo
990₽
Ножки металлические Паук барный
6 090₽
Каркас для стула Палермо
6 090₽
Каркас для стула Сиена
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
1 390₽
Каркас стула стальной, серебряный
Скоро в продаже
6 990₽
Каркас кресла Designe
1 290₽
Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар
1 510₽
Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16
1 500₽
Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16
Распродажа
1 640₽18
1 990 ₽
Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20
2 140₽
Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 32х18
2 290₽
Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 40х20
2 210₽
Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18
2 370₽
Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20
5 590₽
Каркас стула Руби
5 390₽
Каркас стула Сафир
5 190₽
Каркас стула Топас
Распродажа
5 590₽4
5 790 ₽
Каркас стула Кросс кантри
490₽
Металлическая рамка 40х40 черный
390₽
Металлическая рамка 40х40 белый
6 890₽
Каркас регулируемого стула Гранж
2 290₽
Каркас стула Брин
Распродажа
1 570₽13
1 790 ₽
Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18
Распродажа
1 650₽13
1 890 ₽
Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20
6 290₽
Каркас для стула Ампир
6 890₽
Каркас для стула Генуя
6 490₽
Каркас для стула Уэллс
6 890₽
Каркас для стула Кларенс
6 890₽
Каркас для стула Элеганс
4 790₽
Каркас стула Mac 3000
3 590₽
Каркас стула Still 1000
3 190₽
Каркас стула Still 4000
4 590₽
Каркас стула Dale 4000
3 190₽
Каркас стула Petek 1000
4 590₽
Каркас спинки Мак 3000
2 060₽
Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 25х16
2 020₽
Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 25х16
4 590₽
Каркас стула Милас 4004
3 190₽
Каркас стула Line 1000
1 190₽
Каркас спинки Стилл 8000
1 090₽
Каркас спинки Стилл 1000
1 990₽
Каркас для Пуфа Лофт-15
2 390₽
Каркас кресла Прайд
5 490₽
Каркас стула Modena
1 390₽
Каркас стула стальной, золотой
Скоро в продаже
2 190₽
Каркас стула Лофт-21
1 890₽
Каркас стула Даллас
4 790₽
Каркас стула Jenny
6 790₽
Каркас кресла Monika
5 990₽
Каркас кресла Куб