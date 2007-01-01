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          Столешницы

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          Новинки столешниц

          Настоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница HPL, 40 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница Werzalit DECOART, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница Werzalit DECOART
          Настоящее фото товара Столешница слэб №11, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          30 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница слэб №11
          Настоящее фото товара Столешница слэб №1, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          29 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столешница слэб №1
          Настоящее фото товара Столешница HPL, круглая, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столешница HPL, круглая, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 60 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница HPL, квадратная, 60 мм
          Настоящее фото товара Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 375 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная
          Все

          Популярные столешницы

          Настоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница Werzalit UNIART, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница Werzalit UNIART
          Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, орех, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница ЛДСП, круглая, орех
          Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, венге, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столешница ЛДСП, круглая, венге
          Настоящее фото товара Столешница слэб №7, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          33 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница слэб №7
          Настоящее фото товара Столешница слэб №10, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          30 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница слэб №10
          Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, белая, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Столешница ЛДСП, белая
          Все

          Столешницы HPL

          Настоящее фото товара Столешница HPL, 60 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница HPL, 60 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столешница HPL, 25 мм, круглая
          Настоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          7 970 ₽9 712 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект мебели для кафе Наполеон
          Настоящее фото товара Столешница HPL, круглая, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница HPL, круглая, 25 мм
          Настоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница HPL, квадратная, 25 мм
          Настоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница HPL, квадратная, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм , произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм
          Настоящее фото товара Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм , произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм
          Все

          Столешницы шпон

          Настоящее фото товара Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница шпон, 40 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 60 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница шпон, 60 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница шпон, 25 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница лофт Полоса-Клёпка 600x600, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница лофт Полоса-Клёпка 600x600
          Настоящее фото товара Столешница лофт Полоса-Клёпка 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столешница лофт Полоса-Клёпка 700x700
          Все

          Столешницы Werzalit

          Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница Werzalit квадратная
          Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница Werzalit прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столешница Werzalit круглая
          Настоящее фото товара Столешница Werzalit WOODART, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница Werzalit WOODART
          Настоящее фото товара Столешница Werzalit FANTASY, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столешница Werzalit FANTASY
          Настоящее фото товара Столешница Werzalit HARMONY, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столешница Werzalit HARMONY
          Настоящее фото товара Столешница Werzalit STUDIOART, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столешница Werzalit STUDIOART
          Все

          Столешницы из массива древесины

          Настоящее фото товара Столешница массив дуба, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столешница массив дуба, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница массив ясеня, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница массив ясеня, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница массив бука, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница массив бука, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница массив лиственницы, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница массив лиственницы, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница слэб №21, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница слэб №21
          Настоящее фото товара Столешница слэб №19, произведённого компанией ChiedoCover
          74 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Столешница слэб №19
          Настоящее фото товара Столешница слэб №27, произведённого компанией ChiedoCover
          32 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Столешница слэб №27
          Настоящее фото товара Столешница слэб №34, произведённого компанией ChiedoCover
          69 600 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница слэб №34
          Все

          Столешницы ЛДСП

          Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый
          Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень
          Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница ЛДСП, дуб беленый
          Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, орех, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столешница ЛДСП, орех
          Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, венге, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столешница ЛДСП, венге
          Все

          Столешницы слэбы

          Настоящее фото товара Столешница слэб №2, произведённого компанией ChiedoCover
          30 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Столешница слэб №2
          Настоящее фото товара Столешница слэб №13, произведённого компанией ChiedoCover
          69 000 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница слэб №13
          Настоящее фото товара Столешница слэб №3, произведённого компанией ChiedoCover
          33 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столешница слэб №3
          Настоящее фото товара Столешница слэб №12, произведённого компанией ChiedoCover
          69 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница слэб №12
          Настоящее фото товара Столешница слэб №17, произведённого компанией ChiedoCover
          36 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столешница слэб №17
          Настоящее фото товара Столешница слэб №29, произведённого компанией ChiedoCover
          46 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столешница слэб №29
          Настоящее фото товара Столешница слэб №14, произведённого компанией ChiedoCover
          69 600 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столешница слэб №14
          Настоящее фото товара Столешница слэб №20, произведённого компанией ChiedoCover
          62 900 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница слэб №20
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          Столешницы из спила

          Настоящее фото товара Столешница спил Неота, произведённого компанией ChiedoCover
          28 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столешница спил Неота
          Настоящее фото товара Столешница спил Нилес, произведённого компанией ChiedoCover
          55 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столешница спил Нилес
          Настоящее фото товара Столешница спил Неман, произведённого компанией ChiedoCover
          13 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница спил Неман
          Настоящее фото товара Столешница спил Нарва, произведённого компанией ChiedoCover
          31 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Столешница спил Нарва
          Настоящее фото товара Столешница каповый спил Слоуг, произведённого компанией ChiedoCover
          16 250 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница каповый спил Слоуг
          Настоящее фото товара Столешница спил тополя Сколе, произведённого компанией ChiedoCover
          7 800 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столешница спил тополя Сколе
          Настоящее фото товара Столешница спил карагача Сичан, произведённого компанией ChiedoCover
          19 500 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница спил карагача Сичан
          Настоящее фото товара Столешница спил ильма Сихан, произведённого компанией ChiedoCover
          9 100 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница спил ильма Сихан

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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