Хит
5 490₽
Столешница HPL, ароза светлая
Хит
5 490₽
Столешница HPL, статуарио венато
Хит
10 980₽
Столешница HPL, дуб вотан
3 890₽
Столешница ЛМДФ, черный
Хит
5 490₽
Столешница HPL, морское дерево
Хит
10 980₽
Столешница HPL, орех натуральный
Хит
5 490₽
Столешница HPL, блэквуд сатиновый
6 890₽
Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная
4 490₽
Столешница ЛМДФ, сегни тёмный
3 690₽
Столешница ЛМДФ, дуб парящий
3 590₽
Столешница ЛМДФ, белый
Хит
5 490₽
Столешница HPL, кунгур
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Хит
5 490₽
Столешница HPL, шелковый камень
10 390₽
Столешница массив бука, 40 мм
3 890₽
Столешница ЛМДФ, дуб фэрбенк
4 490₽
Столешница ЛМДФ, азул оникс
3 790₽
Столешница ЛМДФ, ароза светлая
4 490₽
Столешница ЛМДФ, мрамор пьетра графитовый
2 290₽
Столешница HPL, квадратная, 25 мм
6 590₽
Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная
5 490₽
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная
3 590₽
Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм
3 790₽
Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм
4 390₽
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
11 890₽
Столешница Верзалит прямоугольная 800х1200, мраморный опиум
В наличии 50 шт.
4 390₽
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
Хит
5 490₽
Столешница HPL, ясень прибрежный натуральный
11 890₽
Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге
В наличии 50 шт.
2 690₽
Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ
2 990₽
Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ
4 190₽
Столешница Оксалит Кантри
3 190₽
Столешница ЛДСП, белая
5 990₽
Столешница ЛДСП, Дуб вотан
Хит
6 990₽
Столешница HPL, квадратная, 40 мм
11 990₽
Столешница Верзалит круглая Д700, кромка серебро
4 690₽
Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800
4 690₽
Столешница Камо 2, HPL, круглая
4 190₽
Столешница Оксалит Палермо
7 190₽
Столешница Верзалит квадратная 700х700, темный дуб
В наличии 50 шт.
10 390₽
Столешница Верзалит прямоугольная 1100х700, белый
В наличии 50 шт.
Распродажа
6 690₽17
7 990 ₽
Столешница Верзалит круглая Д800, белый дуб
В наличии 7 шт.
7 190₽
Столешница Верзалит квадратная 700х700, мраморный опиум
В наличии 50 шт.
7 790₽
Столешница Корд HPL, 25 мм, 1100х700
10 490₽
Столешница Корд HPL, 25 мм, 900х900
6 590₽
Столешница Корд HPL, 25 мм, 800х800
5 490₽
Столешница Корд HPL, 25 мм, 700х700
4 590₽
Столешница Корд HPL, 25 мм, 600х600
16 590₽
Столешница Фибер, 34 мм, Д1200
13 790₽
Столешница Фибер, 34 мм, Д1100
11 290₽
Столешница Фибер, 34 мм, Д1000
10 390₽
Столешница Фибер, 34 мм, Д900
6 590₽
Столешница Фибер, 34 мм, Д800
5 490₽
Столешница Фибер, 34 мм, Д700
4 490₽
Столешница Фибер, 34 мм, Д600
22 590₽
Столешница Фибер, 34 мм, 1800х1000
20 790₽
Столешница Фибер, 34 мм, 1800х900
17 090₽
Столешница Фибер, 34 мм, 1800х800
16 790₽
Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900