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          Мебель для хранения

          От 1 390 ₽
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          Новинки мебели для хранения

          Настоящее фото товара Стеллаж 05, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стеллаж 05
          Настоящее фото товара Стеллаж 09, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеллаж 09
          Настоящее фото товара Стеллаж 13, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стеллаж 13
          Настоящее фото товара Комод с ящиками Lagess, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          31 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комод с ящиками Lagess
          Настоящее фото товара Комод Тринити с двумя секциями, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          61 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комод Тринити с двумя секциями
          Настоящее фото товара Комод Montana LA-2651, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          33 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комод Montana LA-2651
          Настоящее фото товара Стеллаж 29, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеллаж 29
          Настоящее фото товара Стеллаж 37, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стеллаж 37
          Все

          Популярная мебель для хранения

          Настоящее фото товара Стеллаж 01, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стеллаж 01
          Настоящее фото товара Стеллаж 33, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          19 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеллаж 33
          Настоящее фото товара Стеллаж 02, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеллаж 02
          Настоящее фото товара Стеллаж 03, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          11 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеллаж 03
          Настоящее фото товара Стеллаж 04, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          20 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеллаж 04
          Настоящее фото товара Комод с ящиками Skverei, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          36 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комод с ящиками Skverei
          Настоящее фото товара Комод с полкой Loft Deverlas, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          37 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комод с полкой Loft Deverlas
          Настоящее фото товара Комод с полками Muris, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          33 600 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комод с полками Muris
          Все

          Стеллажи для ресторана

          Настоящее фото товара Стеллаж 06, произведённого компанией ChiedoCover
          28 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стеллаж 06
          Настоящее фото товара Стеллаж 07, произведённого компанией ChiedoCover
          25 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеллаж 07
          Настоящее фото товара Стеллаж 08, произведённого компанией ChiedoCover
          20 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеллаж 08
          Настоящее фото товара Стеллаж 10, произведённого компанией ChiedoCover
          29 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стеллаж 10
          Настоящее фото товара Стеллаж 11, произведённого компанией ChiedoCover
          26 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеллаж 11
          Настоящее фото товара Стеллаж 12, произведённого компанией ChiedoCover
          31 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеллаж 12
          Настоящее фото товара Стеллаж 14, произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стеллаж 14
          Настоящее фото товара Стеллаж 15, произведённого компанией ChiedoCover
          36 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеллаж 15
          Все

          Этажерки

          Настоящее фото товара Этажерка Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
          32 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Этажерка Хельга №1
          Настоящее фото товара Этажерка Хельга №3, произведённого компанией ChiedoCover
          34 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Этажерка Хельга №3
          Настоящее фото товара Этажерка Хельга №5, произведённого компанией ChiedoCover
          35 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Этажерка Хельга №5
          Настоящее фото товара Этажерка угловая Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
          32 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Этажерка угловая Хельга
          Настоящее фото товара Этажерка Верона ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          30 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Этажерка Верона ДК
          Настоящее фото товара Этажерка Верона №2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          27 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Этажерка Верона №2 ДК
          Настоящее фото товара Этажерка Верона №3 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          31 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Этажерка Верона №3 ДК
          Настоящее фото товара Этажерка Верона №3 Д, произведённого компанией ChiedoCover
          31 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Этажерка Верона №3 Д
          Все

          Комоды

          Настоящее фото товара Комод Bidua, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          47 400 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комод Bidua
          Настоящее фото товара Комод с полкой Saritts, произведённого компанией ChiedoCover
          46 400 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комод с полкой Saritts
          Настоящее фото товара Комод с ящиками Balakis, произведённого компанией ChiedoCover
          47 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комод с ящиками Balakis
          Настоящее фото товара Комод Larappa, произведённого компанией ChiedoCover
          34 100 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комод Larappa
          Настоящее фото товара Комод Hafas, произведённого компанией ChiedoCover
          30 400 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комод Hafas
          Настоящее фото товара Комод Метрополис, произведённого компанией ChiedoCover
          115 999 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комод Метрополис
          Настоящее фото товара Комод Риволина, произведённого компанией ChiedoCover
          83 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комод Риволина
          Настоящее фото товара Комод Метафрейм 2 секции, произведённого компанией ChiedoCover
          53 999 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комод Метафрейм 2 секции
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          Буфеты

          Настоящее фото товара Витрина Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
          73 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Витрина Классика №2
          Настоящее фото товара Витрина Классика №4, произведённого компанией ChiedoCover
          78 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Витрина Классика №4
          Настоящее фото товара Буфет Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
          140 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Буфет Хельга №1
          Настоящее фото товара Витрина Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
          45 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Витрина Хельга №1
          Настоящее фото товара Дизайнерский буфет Орх 80 см, произведённого компанией ChiedoCover
          13 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Дизайнерский буфет Орх 80 см
          Настоящее фото товара Дизайнерский буфет Орх 41 см, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Дизайнерский буфет Орх 41 см
          Все

          Сундуки

          Настоящее фото товара Сундук из мангового дерева, Aadi, произведённого компанией ChiedoCover
          32 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сундук из мангового дерева, Aadi
          Настоящее фото товара Сундук для вещей, Pletenice, произведённого компанией ChiedoCover
          65 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Сундук для вещей, Pletenice
          Настоящее фото товара Сундук Ralph Lauren, произведённого компанией ChiedoCover
          56 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сундук Ralph Lauren
          Настоящее фото товара Сундук Eichholtz Filippo, произведённого компанией ChiedoCover
          62 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сундук Eichholtz Filippo
          Настоящее фото товара Сундук на подставке Lexington Henry Linky, произведённого компанией ChiedoCover
          99 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Сундук на подставке Lexington Henry Linky
          Настоящее фото товара Сундук Enchholtz Ny-Nice, произведённого компанией ChiedoCover
          99 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сундук Enchholtz Ny-Nice
          Настоящее фото товара Сундук Enchholtz Kani, произведённого компанией ChiedoCover
          50 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сундук Enchholtz Kani
          Настоящее фото товара Сундук Rattan, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сундук Rattan
          Все

          Лофт Прихожие

          Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Прихожая лофт Нагпур
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Прихожая лофт Наилси
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Прихожая лофт Намвон
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Прихожая лофт Наплен
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Наталь, произведённого компанией ChiedoCover
          16 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Прихожая лофт Наталь
          Все

          Обувницы

          Настоящее фото товара Обувница Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обувница Шевалье 3
          Настоящее фото товара Обувница Шевалье 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Обувница Шевалье 3/1
          Настоящее фото товара Обувница Шевалье 4, произведённого компанией ChiedoCover
          26 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обувница Шевалье 4
          Настоящее фото товара Обувница Шевалье 4/2, произведённого компанией ChiedoCover
          30 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Обувница Шевалье 4/2
          Настоящее фото товара Обувница Шевалье 5, произведённого компанией ChiedoCover
          26 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обувница Шевалье 5
          Настоящее фото товара Обувница Парма 1, произведённого компанией ChiedoCover
          24 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обувница Парма 1
          Настоящее фото товара Обувница Парма 4, произведённого компанией ChiedoCover
          32 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обувница Парма 4
          Настоящее фото товара Обувница Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
          27 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Обувница Лотос 1
          Все

          Тумбы для прихожей

          Настоящее фото товара Тумба Лотос 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
          54 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Тумба Лотос 4/1
          Настоящее фото товара Тумба Империя 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
          55 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тумба Империя 4/1
          Настоящее фото товара Тумба Империя 4/2, произведённого компанией ChiedoCover
          54 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Тумба Империя 4/2
          Настоящее фото товара Тумба Империя 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
          55 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Тумба Империя 5/1
          Настоящее фото товара Тумба Империя 5, произведённого компанией ChiedoCover
          54 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Тумба Империя 5
          Настоящее фото товара Тумба Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
          25 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Тумба Шевалье 2
          Настоящее фото товара Тумба Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
          36 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тумба Шевалье 3
          Настоящее фото товара Тумба Лотос 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
          35 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Тумба Лотос 2/1
          Все

          Металлические шкафы

          Настоящее фото товара Металлический шкаф Nobilis 1 секция, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Металлический шкаф Nobilis 1 секция
          Настоящее фото товара Металлический шкаф Nobilis 2 секции, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Металлический шкаф Nobilis 2 секции
          Настоящее фото товара Металлический шкаф Nobilis 4 секции, произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Металлический шкаф Nobilis 4 секции
          Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-1, произведённого компанией ChiedoCover
          12 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Металлический шкаф КД-1
          Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-144, произведённого компанией ChiedoCover
          36 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Металлический шкаф КД-144
          Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-812, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Металлический шкаф КД-812
          Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-814, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Металлический шкаф КД-814
          Настоящее фото товара Металлический шкаф ОД-227, произведённого компанией ChiedoCover
          12 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Металлический шкаф ОД-227
          Все

          Деревянные шкафы

          Настоящее фото товара Шкаф Верона, произведённого компанией ChiedoCover
          67 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шкаф Верона
          Настоящее фото товара Шкаф Хельга №3, произведённого компанией ChiedoCover
          86 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Шкаф Хельга №3
          Настоящее фото товара Шкаф Классика, произведённого компанией ChiedoCover
          69 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шкаф Классика
          Настоящее фото товара Шкаф Шевалье , произведённого компанией ChiedoCover
          38 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шкаф Шевалье
          Настоящее фото товара Шкаф Шевалье №2, произведённого компанией ChiedoCover
          39 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шкаф Шевалье №2
          Настоящее фото товара Шкаф Парма №1, произведённого компанией ChiedoCover
          41 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шкаф Парма №1
          Настоящее фото товара Шкаф Лотос №1, произведённого компанией ChiedoCover
          61 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Шкаф Лотос №1
          Настоящее фото товара Шкаф Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
          69 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шкаф Классика №1
          Все

          Шкафы для раздевалок

          Настоящее фото товара Шкаф Locker 2 отдела 91 см, произведённого компанией ChiedoCover
          12 350 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шкаф Locker 2 отдела 91 см
          Настоящее фото товара Шкаф Locker 1 отдел 91 см, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шкаф Locker 1 отдел 91 см
          Настоящее фото товара Шкаф Locker 3 отдел 136 см, произведённого компанией ChiedoCover
          15 210 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Шкаф Locker 3 отдел 136 см
          Настоящее фото товара Шкаф Locker 2 отдела 136 см, произведённого компанией ChiedoCover
          13 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Шкаф Locker 2 отдела 136 см
          Настоящее фото товара Шкаф Locker 4 отдела 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
          17 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шкаф Locker 4 отдела 181 см
          Настоящее фото товара Шкаф Locker 3 отдела 181 см, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шкаф Locker 3 отдела 181 см
          Настоящее фото товара Шкаф Слот 2 отдела 91 см, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Шкаф Слот 2 отдела 91 см
          Настоящее фото товара Шкаф Слот 1 отдел 91 см, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шкаф Слот 1 отдел 91 см

          Мебель для хранения — выполненные заказы

          Стеллаж Лофт 18Стеллаж Лофт 18
          Все заказы

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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