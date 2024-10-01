Молочник «Крафт Распберри», фарфор 185 мл, розовый
Молочник «Террамеса мастед», фарфор 140 мл, светло-коричневый
Молочник «Крафт Грин» фарфор 185 мл, зеленый
Молочник «Крафт Вайт», фарфор 185 мл, белый, коричневый
Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, золотой
Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой
Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг
Корзина овальная, плетеная полиротанг
Мельница для перца «Париж Ю Селект», шоколад
Мельница для перца с металлическим механизмом, металл, бук
Мельница для перца с металлическим механизмом, бук
Мельница для соли с металлическим механизмом бук, металл, шоколадный цвет
Сахарница «Млечный путь бирюза» фарфор
Сахарница без крышки «Млечный путь салатовый»
Сахарница без крышки «Млечный путь», фарфор
Сахарница «Млечный путь красный» фарфор
Салфетница «Пион» фарфор
Салфетница «Агава» фарфор
Салфетница «Мак» фарфор
Салфетница «Ирис» фарфор
Баранчик сталь нержавеющая
Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая
Баранчик, сталь нержавеющая, металлический
Баранчик, сталь нержавеющая
Набор соль/перец+салфетница 50мл, нержавеющая сталь,стекло
Набор соль/перец + стакан для зубочисток + салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 10,7 см, серебристый, прозрачный
Набор соль/перец+стакан для зубочисток на подставке, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 51 мм, серебристый, прозрачный
Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 100 мм, серебристый
Сахарница с крышкой «Пион» фарфор
Сахарница с крышкой «Агава» фарфор
Сахарница с крышкой «Ирис» фарфор
Сахарница «Агат» фарфор
Соусник «Кунстверк» фарфор 200 мл, белый
Соусник «Кунстверк» фарфор 85 мл, белый
Соусник фарфор 110 мл, белый
Соусник фарфор 150 мл, белый
Сливочник «Пати» фарфор 50 мл, серый, синий
Сливочник «Эрбосо Реативо» фарфор 50 мл, малахитовый, кремовый
Сливочник «Маррон Реативо» фарфор 50 мл, коричневый, бежевый
Сливочник «Пунто Бьянка» фарфор 50 мл, белый, черный
Салфетница «Кунстверк» фарфор
Салфетница «Афродита» фарфор
Салфетница «Афродита»
Салфетница «Аркадия нью» фарфор
Мельница для соли «Лайн» алюминиевая
Мельница для перца «Лайн», алюминиевая
Мельница для соли «Лайн» бук
Мельница для перца «Лайн» бук, алюминий
Соусник прямоугольный «Агат» фарфор 50 мл, красный
Соусник «Пати» фарфор 50 мл, серый, синий
Соусник «Маррон Реативо» фарфор 50 мл, коричневый, бежевый
Соусник «Эрбосо Реативо» фарфор 50 мл, бирюзовый, бежевый
Пепельница «Штутгарт», фарфор, белый
Пепельница «Карат», фарфор, белый
Пепельница «Форум», фарфор, белый
Пепельница «Мэп», фарфор, белый
Молочник «Агат» фарфор 90 мл, красный
Молочник «Кантри Стайл», фарфор 100 мл, зеленый