Предметы сервировки

Емкости для специй и соусов

Емкости для специй и соусов

240 товаров
Соусники

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Емкости для охлаждения

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Сахарницы и щипцы

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Корзины для хлеба

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Сервировочные салфетки

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Баранчики

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Подставки для горячего

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Пепельницы

Пепельницы

35 товаров
Распродажа
Фотография товара Молочник «Крафт Распберри», фарфор 185 мл, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Крафт Распберри», фарфор 185 мл, розовый , произведённого компанией ChiedoCover
1 3404
1 390 ₽

Молочник «Крафт Распберри», фарфор 185 мл, розовый

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Террамеса мастед», фарфор 140 мл, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 0207
1 090 ₽

Молочник «Террамеса мастед», фарфор 140 мл, светло-коричневый

14
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник «Крафт Грин» фарфор 185 мл, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Крафт Грин» фарфор 185 мл, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 8608
2 000 ₽

Молочник «Крафт Грин» фарфор 185 мл, зеленый

9
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник «Крафт Вайт», фарфор 185 мл, белый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Крафт Вайт», фарфор 185 мл, белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 9607
2 090 ₽

Молочник «Крафт Вайт», фарфор 185 мл, белый, коричневый

11
В наличии 14 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
49017
590 ₽

Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, золотой

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3905
410 ₽

Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
23026
310 ₽

Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг

13
В наличии 53 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина овальная, плетеная полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
53014
610 ₽

Корзина овальная, плетеная полиротанг

12
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Париж Ю Селект», шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 4908
10 290 ₽

Мельница для перца «Париж Ю Селект», шоколад

10
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца с металлическим механизмом, металл, бук, произведённого компанией ChiedoCover
16 1009
17 590 ₽

Мельница для перца с металлическим механизмом, металл, бук

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца с металлическим механизмом, бук, произведённого компанией ChiedoCover
8 1409
8 890 ₽

Мельница для перца с металлическим механизмом, бук

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для соли с металлическим механизмом бук, металл, шоколадный цвет, произведённого компанией ChiedoCover
5 9309
6 490 ₽

Мельница для соли с металлическим механизмом бук, металл, шоколадный цвет

5
В наличии 23 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Млечный путь бирюза» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
34018
410 ₽

Сахарница «Млечный путь бирюза» фарфор

6
В наличии 2 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница без крышки «Млечный путь салатовый», произведённого компанией ChiedoCover
4003
410 ₽

Сахарница без крышки «Млечный путь салатовый»

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница без крышки «Млечный путь», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
34018
410 ₽

Сахарница без крышки «Млечный путь», фарфор

11
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Млечный путь красный» фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
39021
490 ₽

Сахарница «Млечный путь красный» фарфор

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Пион» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
64010
710 ₽

Салфетница «Пион» фарфор

9
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Агава» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
64010
710 ₽

Салфетница «Агава» фарфор

5
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Мак» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
61015
710 ₽

Салфетница «Мак» фарфор

5
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Ирис» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
7607
810 ₽

Салфетница «Ирис» фарфор

11
В наличии 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Баранчик сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2 4506
2 590 ₽

Баранчик сталь нержавеющая

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
1 9308
2 090 ₽

Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая

6
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Баранчик, сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
2 8409
3 100 ₽

Баранчик, сталь нержавеющая, металлический

6
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Баранчик, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2 1909
2 390 ₽

Баранчик, сталь нержавеющая

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Набор соль/перец+салфетница 50мл, нержавеющая сталь,стекло, произведённого компанией ChiedoCover
35015
410 ₽

Набор соль/перец+салфетница 50мл, нержавеющая сталь,стекло

15
В наличии 192 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор соль/перец + стакан для зубочисток + салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 10,7 см, серебристый, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
34018
410 ₽

Набор соль/перец + стакан для зубочисток + салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 10,7 см, серебристый, прозрачный

12
В наличии 220 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор соль/перец+стакан для зубочисток на подставке, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 51 мм, серебристый, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
39021
490 ₽

Набор соль/перец+стакан для зубочисток на подставке, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 51 мм, серебристый, прозрачный

13
В наличии
Стол Ray
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 100 мм, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
3004
310 ₽

Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 100 мм, серебристый

9
В наличии 182 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Пион» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
51017
610 ₽

Сахарница с крышкой «Пион» фарфор

13
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Агава» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
53014
610 ₽

Сахарница с крышкой «Агава» фарфор

9
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Ирис» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
62013
710 ₽

Сахарница с крышкой «Ирис» фарфор

15
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Агат» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
4003
410 ₽

Сахарница «Агат» фарфор

6
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Соусник «Кунстверк» фарфор 200 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12043
210 ₽

Соусник «Кунстверк» фарфор 200 мл, белый

6
В наличии 768 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Соусник «Кунстверк» фарфор 85 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10010
110 ₽

Соусник «Кунстверк» фарфор 85 мл, белый

15
В наличии 1152 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Соусник фарфор 110 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7508
810 ₽

Соусник фарфор 110 мл, белый

10
В наличии 95 шт.
Распродажа
Фотография товара Соусник фарфор 150 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник фарфор 150 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8308
900 ₽

Соусник фарфор 150 мл, белый

13
В наличии 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Сливочник «Пати» фарфор 50 мл, серый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сливочник «Пати» фарфор 50 мл, серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
37010
410 ₽

Сливочник «Пати» фарфор 50 мл, серый, синий

15
В наличии
Распродажа
Фотография товара Сливочник «Эрбосо Реативо» фарфор 50 мл, малахитовый, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сливочник «Эрбосо Реативо» фарфор 50 мл, малахитовый, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
42018
510 ₽

Сливочник «Эрбосо Реативо» фарфор 50 мл, малахитовый, кремовый

8
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сливочник «Маррон Реативо» фарфор 50 мл, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
42018
510 ₽

Сливочник «Маррон Реативо» фарфор 50 мл, коричневый, бежевый

11
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сливочник «Пунто Бьянка» фарфор 50 мл, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32022
410 ₽

Сливочник «Пунто Бьянка» фарфор 50 мл, белый, черный

9
В наличии 11 шт.
Елки
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Кунстверк» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
26017
310 ₽

Салфетница «Кунстверк» фарфор

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Афродита» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
8308
900 ₽

Салфетница «Афродита» фарфор

5
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Афродита» , произведённого компанией ChiedoCover
64010
710 ₽

Салфетница «Афродита»

13
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Аркадия нью» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
6509
710 ₽

Салфетница «Аркадия нью» фарфор

13
В наличии 46 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для соли «Лайн» алюминиевая, произведённого компанией ChiedoCover
5 1008
5 490 ₽

Мельница для соли «Лайн» алюминиевая

7
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Лайн», алюминиевая, произведённого компанией ChiedoCover
5 1008
5 490 ₽

Мельница для перца «Лайн», алюминиевая

6
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для соли «Лайн» бук, произведённого компанией ChiedoCover
4 4508
4 790 ₽

Мельница для соли «Лайн» бук

8
В наличии 104 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Лайн» бук, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
4 3508
4 690 ₽

Мельница для перца «Лайн» бук, алюминий

7
В наличии 98 шт.
Распродажа
Фотография товара Соусник прямоугольный «Агат» фарфор 50 мл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник прямоугольный «Агат» фарфор 50 мл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
19010
210 ₽

Соусник прямоугольный «Агат» фарфор 50 мл, красный

5
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Соусник «Пати» фарфор 50 мл, серый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник «Пати» фарфор 50 мл, серый, синий , произведённого компанией ChiedoCover
25020
310 ₽

Соусник «Пати» фарфор 50 мл, серый, синий

15
В наличии 109 шт.
Распродажа
Фотография товара Соусник «Маррон Реативо» фарфор 50 мл, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник «Маррон Реативо» фарфор 50 мл, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
25020
310 ₽

Соусник «Маррон Реативо» фарфор 50 мл, коричневый, бежевый

5
В наличии 57 шт.
Распродажа
Фотография товара Соусник «Эрбосо Реативо» фарфор 50 мл, бирюзовый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник «Эрбосо Реативо» фарфор 50 мл, бирюзовый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
25020
310 ₽

Соусник «Эрбосо Реативо» фарфор 50 мл, бирюзовый, бежевый

11
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Штутгарт», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6509
710 ₽

Пепельница «Штутгарт», фарфор, белый

13
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Пепельница «Карат», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Карат», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7409
810 ₽

Пепельница «Карат», фарфор, белый

13
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Форум», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
35015
410 ₽

Пепельница «Форум», фарфор, белый

8
В наличии 90 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Мэп», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
39021
490 ₽

Пепельница «Мэп», фарфор, белый

9
В наличии
Распродажа
Фотография товара Молочник «Агат» фарфор 90 мл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Агат» фарфор 90 мл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
21033
310 ₽

Молочник «Агат» фарфор 90 мл, красный

8
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Кантри Стайл», фарфор 100 мл, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9307
990 ₽

Молочник «Кантри Стайл», фарфор 100 мл, зеленый

6
В наличии 94 шт.
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