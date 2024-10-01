Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло
Стакан смесительный «Пробар»
Стакан смесительный «Свизл Чек», хрусталь
Стакан «Америка 20х» смесительный
Стакан «Сакура Алкеми», смесительный
Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком
Стакан «Пробар Премиум Мунлайт» смесительный, матовый
Стакан «Пробар» смесительный, серебристый
Шейкер американский «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный
Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый
Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый
Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая
Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», нержавеющая сталь
Стрейнер «Проотель» для кувшина, сталь нержавеющая, серебристый
Ложка барная Пробар, серебристая
Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая
Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая
Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая
Сито барное «Силен» сталь нержавеющая, серебристый
Сито барное, сталь нержавеющая, серебристый
Шейкер французский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.9л, серебристый
Шейкер европейский «Пробар» сталь нержавеющая, винил черный, серебристый
Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый
Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый
Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, винил, 0.5л
Мензурка 250 мл, стекло, прозрачная
Стакан для шейкера, сталь нержавеющая, винил
Стакан смесительный, стекло, прозрачный
Стакан смесительный «Хайман», хрусталь, прозрачный
Стакан смесительный «Пробар», стекло
Стакан смесительный «Хэпберн»
Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный.
Стакан смесительный, хрусталь, 0.75 л, прозрачный
Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, 0.6 л, прозрачный
Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л
Стакан смесительный «Бэйсик Бар Селекшн», хрустальное стекло
Стакан смесительный стекло, 0.5 л, прозрачный
Стакан смесительный, стекло, 400 мл
Стакан смесительный «Бэйсик Бар Моушн», хрустальное стекло
Стакан смесительный, поликарбонат, 0.54 л
Стакан смесительный, стекло 0.95 л, прозрачный
Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л
Стакан смесительный «Пробар», с носиком, сталь нержавеющая
Стакан смесительный «Пробар Премиум Мотиво», с рисунком, сталь нержавеющая
Стакан смесительный «Ресторан», градуированный
Стакан «Свизл Чек» смесительный, хрусталь, прозрачный
Стакан смесительный «Хэпберн», хрустальное стекло
Стакан смесительный, хрусталь 0,75л
Стакан смесительный стекло, прозрачный
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая
Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер, сталь нержавеющая, серебряный
Стрейнер «Пробар», стальной
Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый