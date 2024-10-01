Инвентарь для смешивания

Барные ложки

Барные ложки

22 товара
Шейкеры

Шейкеры

10 товаров
Барные сита и стрейнеры

Барные сита и стрейнеры

16 товаров
Стаканы для смешивания

Стаканы для смешивания

32 товара
Фотография товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
3 040

Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло

15
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный «Пробар», произведённого компанией ChiedoCover
590

Стакан смесительный «Пробар»

5
В наличии 72 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Свизл Чек», хрусталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Свизл Чек», хрусталь, произведённого компанией ChiedoCover
2 000

Стакан смесительный «Свизл Чек», хрусталь

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стакан «Америка 20х» смесительный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Америка 20х» смесительный , произведённого компанией ChiedoCover
2 440

Стакан «Америка 20х» смесительный

10
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стакан «Сакура Алкеми», смесительный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Сакура Алкеми», смесительный, произведённого компанией ChiedoCover
3 670

Стакан «Сакура Алкеми», смесительный

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком , произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком

15
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стакан «Пробар Премиум Мунлайт» смесительный, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Пробар Премиум Мунлайт» смесительный, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 530

Стакан «Пробар Премиум Мунлайт» смесительный, матовый

9
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стакан «Пробар» смесительный, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Пробар» смесительный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
980

Стакан «Пробар» смесительный, серебристый

13
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Шейкер американский «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 420

Шейкер американский «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный

15
В наличии 20 шт.
Фотография товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
1 040

Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый

5
В наличии 253 шт.
Фотография товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
770

Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый

14
В наличии 1500 шт.
Фотография товара Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
1 540

Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
260

Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая

7
В наличии 783 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
400

Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый

10
В наличии 720 шт.
Фотография товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
830

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», нержавеющая сталь

12
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стрейнер «Проотель» для кувшина, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Проотель» для кувшина, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
370

Стрейнер «Проотель» для кувшина, сталь нержавеющая, серебристый

11
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная Пробар, серебристая, произведённого компанией ChiedoCover
460

Ложка барная Пробар, серебристая

10
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
510

Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая

14
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая, произведённого компанией ChiedoCover
410

Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая

6
В наличии 494 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
380

Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая

7
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Сито барное «Силен» сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Сито барное «Силен» сталь нержавеющая, серебристый

6
В наличии
Настоящее фото товара Сито барное, сталь нержавеющая, серебристый , произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Сито барное, сталь нержавеющая, серебристый

5
В наличии
Настоящее фото товара Шейкер французский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.9л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
1 240

Шейкер французский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.9л, серебристый

14
В наличии 70 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Шейкер европейский «Пробар» сталь нержавеющая, винил черный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
1 0801
1 090 ₽

Шейкер европейский «Пробар» сталь нержавеющая, винил черный, серебристый

7
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
700

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый

12
В наличии 205 шт.
Фотография товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
880

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый

11
В наличии 75 шт.
Настоящее фото товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, винил, 0.5л, произведённого компанией ChiedoCover
920

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, винил, 0.5л

5
В наличии 120 шт.
Пластиковые стулья
Настоящее фото товара Мензурка 250 мл, стекло, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
500

Мензурка 250 мл, стекло, прозрачная

10
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Стакан для шейкера, сталь нержавеющая, винил , произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стакан для шейкера, сталь нержавеющая, винил

6
В наличии
Настоящее фото товара Стакан смесительный, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
420

Стакан смесительный, стекло, прозрачный

12
В наличии 300 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Хайман», хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Хайман», хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
2 300

Стакан смесительный «Хайман», хрусталь, прозрачный

12
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный «Пробар», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
590

Стакан смесительный «Пробар», стекло

8
В наличии 120 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Хэпберн» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Хэпберн» , произведённого компанией ChiedoCover
800

Стакан смесительный «Хэпберн»

13
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный. от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный., произведённого компанией ChiedoCover
3 820

Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный.

9
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный, хрусталь, 0.75 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
2 290

Стакан смесительный, хрусталь, 0.75 л, прозрачный

9
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, 0.6 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, 0.6 л, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
1 900

Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, 0.6 л, прозрачный

12
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
1 880

Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л

14
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный «Бэйсик Бар Селекшн», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
3 970

Стакан смесительный «Бэйсик Бар Селекшн», хрустальное стекло

11
В наличии
Настоящее фото товара Стакан смесительный стекло, 0.5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
1 173

Стакан смесительный стекло, 0.5 л, прозрачный

10
В наличии
Настоящее фото товара Стакан смесительный, стекло, 400 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 117

Стакан смесительный, стекло, 400 мл

13
В наличии
Складные стулья
Настоящее фото товара Стакан смесительный «Бэйсик Бар Моушн», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стакан смесительный «Бэйсик Бар Моушн», хрустальное стекло

6
В наличии
Настоящее фото товара Стакан смесительный, поликарбонат, 0.54 л , произведённого компанией ChiedoCover
950

Стакан смесительный, поликарбонат, 0.54 л

14
В наличии
Настоящее фото товара Стакан смесительный, стекло 0.95 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стакан смесительный, стекло 0.95 л, прозрачный

10
В наличии
Фотография товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л, произведённого компанией ChiedoCover
650

Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л

12
В наличии
Фотография товара Стакан смесительный «Пробар», с носиком, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Пробар», с носиком, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
530

Стакан смесительный «Пробар», с носиком, сталь нержавеющая

9
В наличии 72 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Пробар Премиум Мотиво», с рисунком, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Пробар Премиум Мотиво», с рисунком, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стакан смесительный «Пробар Премиум Мотиво», с рисунком, сталь нержавеющая

14
В наличии
Фотография товара Стакан смесительный «Ресторан», градуированный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Ресторан», градуированный, произведённого компанией ChiedoCover
290

Стакан смесительный «Ресторан», градуированный

13
В наличии
Фотография товара Стакан «Свизл Чек» смесительный, хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Свизл Чек» смесительный, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
2 370

Стакан «Свизл Чек» смесительный, хрусталь, прозрачный

9
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный «Хэпберн», хрустальное стекло , произведённого компанией ChiedoCover
520

Стакан смесительный «Хэпберн», хрустальное стекло

13
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный, хрусталь 0,75л, произведённого компанией ChiedoCover
2 250

Стакан смесительный, хрусталь 0,75л

7
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
1 870

Стакан смесительный стекло, прозрачный

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
850

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

10
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
910

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая

11
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый , произведённого компанией ChiedoCover
1 010

Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый

13
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер, сталь нержавеющая, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
1 300

Стрейнер, сталь нержавеющая, серебряный

11
В наличии 240 шт.
Фотография товара Стрейнер «Пробар», стальной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар», стальной, произведённого компанией ChiedoCover
210

Стрейнер «Пробар», стальной

8
В наличии 288 шт.
Фотография товара Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
2 720

Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая, серебристый

14
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
470

Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

8
В наличии
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