210 ₽ 33

310 ₽

Салатник «Кунстверк» фарфор 410 мл, белый

8

В наличии 1000 шт.

180 ₽ 15

210 ₽

Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый

7

В наличии

1 320 ₽ 6

1 390 ₽

Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый

6

В наличии 250 шт.

580 ₽ 5

610 ₽

Салатник «Полар» фарфор, белый

8

В наличии 5 шт.

2 840 ₽ 9

3 100 ₽

Доска для подачи из дуба, темное дерево

12

В наличии 5 шт.

2 410 ₽ 7

2 590 ₽

Доска для подачи дуб, черная, коричневая

7

В наличии 25 шт.

2 340 ₽ 7

2 490 ₽

Доска для подачи с изогнутой ручкой дуб

5

В наличии 2 шт.

3 250 ₽ 7

3 490 ₽

Доска для подачи «Топор» с ручкой, дуб

14

В наличии

4 130 ₽ 9

4 490 ₽

Ящик для подачи с ручками дуб

11

В наличии 58 шт.

2 750 ₽ 5

2 890 ₽

Ящик для подачи из дуба, деревянный

5

В наличии 7 шт.

5 200 ₽ 7

5 590 ₽

Ящик для булочек дуб, коричневая

11

В наличии 10 шт.

4 770 ₽ 7

5 090 ₽

Ящик для подачи дуб, темное дерево

8

В наличии 30 шт.

1 810 ₽ 10

2 000 ₽

Крышка для блюда для десертов и закусок, стекло, прозрачный

15

В наличии 40 шт.

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от 2 дней по России и СНГ

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1 770 ₽ 2

1 790 ₽

Крышка для блюда, десертов и закусок, стекло, прозрачный

6

В наличии 97 шт.

2 080 ₽

Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный

11

В наличии 48 шт.

3 520 ₽ 8

3 790 ₽

Крышка для блюда «Бургер Шик», пластик, прозрачный

7

В наличии 1 шт.

460 ₽ 10

510 ₽

Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный

15

В наличии 80 шт.

1 240 ₽ 4

1 290 ₽

Кокотница, «Поттерс», серо-коричневый, фарфор, 256 мл, 13,6 см

12

В наличии 12 шт.

210 ₽ 33

310 ₽

Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 90 мл, 130 мм

8

В наличии 700 шт.

210 ₽ 33

310 ₽

Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 130 мл, 130 мм

11

В наличии 600 шт.

1 690 ₽

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический

12

В наличии 24 шт.

2 430 ₽ 7

2 590 ₽

Ведро для шампанского «Проотель» нержавеющая сталь 4 л, металлический

9

В наличии

4 350 ₽ 8

4 690 ₽

Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический

15

В наличии 30 шт.

2 310 ₽ 8

2 490 ₽

Ведро для шампанского нержавеющая сталь 5,1 л, металлический

7

В наличии 112 шт.

490 ₽ 17

590 ₽

Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный

5

В наличии

550 ₽ 10

610 ₽

Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л, белый, черный

12

В наличии 96 шт.

350 ₽ 15

410 ₽

Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 250 мл, белый, черный

12

В наличии 7 шт.

440 ₽ 14

510 ₽

Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л белый, черный

7

В наличии 3 шт.

1 630 ₽ 4

1 690 ₽

Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный

9

В наличии 24 шт.

1 900 ₽ 5

2 000 ₽

Кастрюля для запекания, чугун, 450 мл, 10 см, красный, черный

14

В наличии 2 шт.

3 830 ₽ 9

4 200 ₽

Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный

5

В наличии 1 шт.

2 390 ₽ 5

2 490 ₽

Кастрюля для запекания, с крышкой, овальная, чугун, 0,8 л, 14 см, красный

8

В наличии 14 шт.

250 ₽ 20

310 ₽

Кокотница, «Новарусса», керамика, 250 мл, коричневый

10

В наличии 48 шт.

290 ₽ 26

390 ₽

Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая

13

В наличии

270 ₽ 13

310 ₽

Кокотница, «Маренго», керамика, 250 мл, 9 см, черный, серый

8

В наличии 50 шт.

270 ₽ 13

310 ₽

Кокотница, «Пинки», керамика, 250 мл, 9 см, серый

9

В наличии 30 шт.

2 200 ₽ 4

2 290 ₽

Доска для подачи из дуба, черный

12

В наличии 26 шт.

2 200 ₽ 4

2 290 ₽

Доска для подачи дуб, светлое дерево

5

В наличии 18 шт.

2 410 ₽ 7

2 590 ₽

Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево

15

В наличии 8 шт.

840 ₽ 7

900 ₽

Доска для подачи пластик

7

В наличии 180 шт.

3 050 ₽ 8

3 290 ₽

Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический

11

В наличии 11 шт.

3 650 ₽ 7

3 890 ₽

Ведро для шампанского сталь нержавеющая 5,1 л, металлический

15

В наличии 48 шт.

3 420 ₽ 8

3 690 ₽

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический

11

В наличии 50 шт.

1 580 ₽ 1

1 590 ₽

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,9 л, металлический

12

В наличии 96 шт.

350 ₽ 15

410 ₽

Салатник «Кунстверк» фарфор 0,7 л, белый

11

В наличии 1098 шт.

500 ₽ 2

510 ₽

Салатник «Ресторан» стекло 400 мл, белый

9

В наличии 648 шт.

380 ₽ 8

410 ₽

Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая

7

В наличии 900 шт.

390 ₽ 21

490 ₽

Салатник «Ресторан» стекло 0,53 л, белый

13

В наличии

400 ₽ 3

410 ₽

Крышка для тарелки «Проотель», поликарбонат, прозрачный

12

В наличии 288 шт.

1 620 ₽ 5

1 690 ₽

Крышка для блюда, полистирол

14

В наличии 20 шт.

1 190 ₽

Крышка для блюда, пластик, прозрачный

14

В наличии 30 шт.

1 490 ₽ 7

1 590 ₽

Крышка для тарелки из поликарбоната

12

В наличии

2 730 ₽ 6

2 890 ₽

Доска для пиццы дуб, коричневый

15

В наличии 16 шт.

2 410 ₽ 7

2 590 ₽

Доска для подачи прямоугольная с ручкой из дуба

8

В наличии 15 шт.

2 410 ₽ 7

2 590 ₽

Доска для подачи с декором дуб, коричневый

15

В наличии 23 шт.

2 410 ₽ 7

2 590 ₽

Доска для подачи дуб, черная

11

В наличии 10 шт.

6 620 ₽ 8

7 190 ₽

Ящик для хлеба дуб, коричневый

12

В наличии 13 шт.

1 970 ₽ 6

2 090 ₽

Поднос для подачи дуб

12