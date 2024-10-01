Салатник «Кунстверк» фарфор 410 мл, белый
Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый
Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый
Салатник «Полар» фарфор, белый
Доска для подачи из дуба, темное дерево
Доска для подачи дуб, черная, коричневая
Доска для подачи с изогнутой ручкой дуб
Доска для подачи «Топор» с ручкой, дуб
Ящик для подачи с ручками дуб
Ящик для подачи из дуба, деревянный
Ящик для булочек дуб, коричневая
Ящик для подачи дуб, темное дерево
Крышка для блюда для десертов и закусок, стекло, прозрачный
Крышка для блюда, десертов и закусок, стекло, прозрачный
Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный
Крышка для блюда «Бургер Шик», пластик, прозрачный
Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный
Кокотница, «Поттерс», серо-коричневый, фарфор, 256 мл, 13,6 см
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 90 мл, 130 мм
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 130 мл, 130 мм
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» нержавеющая сталь 4 л, металлический
Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический
Ведро для шампанского нержавеющая сталь 5,1 л, металлический
Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный
Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л, белый, черный
Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 250 мл, белый, черный
Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л белый, черный
Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный
Кастрюля для запекания, чугун, 450 мл, 10 см, красный, черный
Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный
Кастрюля для запекания, с крышкой, овальная, чугун, 0,8 л, 14 см, красный
Кокотница, «Новарусса», керамика, 250 мл, коричневый
Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая
Кокотница, «Маренго», керамика, 250 мл, 9 см, черный, серый
Кокотница, «Пинки», керамика, 250 мл, 9 см, серый
Доска для подачи из дуба, черный
Доска для подачи дуб, светлое дерево
Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево
Доска для подачи пластик
Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический
Ведро для шампанского сталь нержавеющая 5,1 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,9 л, металлический
Салатник «Кунстверк» фарфор 0,7 л, белый
Салатник «Ресторан» стекло 400 мл, белый
Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая
Салатник «Ресторан» стекло 0,53 л, белый
Крышка для тарелки «Проотель», поликарбонат, прозрачный
Крышка для блюда, полистирол
Крышка для блюда, пластик, прозрачный
Крышка для тарелки из поликарбоната
Доска для пиццы дуб, коричневый
Доска для подачи прямоугольная с ручкой из дуба
Доска для подачи с декором дуб, коричневый
Доска для подачи дуб, черная
Ящик для хлеба дуб, коричневый
Поднос для подачи дуб