Столовая посуда

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Блюда и тарелки

326 товаров
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Супницы

Супницы

7 товаров
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 410 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
21033
310 ₽

Салатник «Кунстверк» фарфор 410 мл, белый

8
В наличии 1000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
18015
210 ₽

Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 3206
1 390 ₽

Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый

6
В наличии 250 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Полар» фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Полар» фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5805
610 ₽

Салатник «Полар» фарфор, белый

8
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
2 8409
3 100 ₽

Доска для подачи из дуба, темное дерево

12
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, черная, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи дуб, черная, коричневая

7
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи с изогнутой ручкой дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 3407
2 490 ₽

Доска для подачи с изогнутой ручкой дуб

5
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи «Топор» с ручкой, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
3 2507
3 490 ₽

Доска для подачи «Топор» с ручкой, дуб

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи с ручками дуб, произведённого компанией ChiedoCover
4 1309
4 490 ₽

Ящик для подачи с ручками дуб

11
В наличии 58 шт.
Распродажа
Фотография товара Ящик для подачи из дуба, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ящик для подачи из дуба, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
2 7505
2 890 ₽

Ящик для подачи из дуба, деревянный

5
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для булочек дуб, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
5 2007
5 590 ₽

Ящик для булочек дуб, коричневая

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
4 7707
5 090 ₽

Ящик для подачи дуб, темное дерево

8
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для блюда для десертов и закусок, стекло, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
1 81010
2 000 ₽

Крышка для блюда для десертов и закусок, стекло, прозрачный

15
В наличии 40 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для блюда, десертов и закусок, стекло, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
1 7702
1 790 ₽

Крышка для блюда, десертов и закусок, стекло, прозрачный

6
В наличии 97 шт.
Фотография товара Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
2 080

Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный

11
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для блюда «Бургер Шик», пластик, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
3 5208
3 790 ₽

Крышка для блюда «Бургер Шик», пластик, прозрачный

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
46010
510 ₽

Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный

15
В наличии 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Поттерс», серо-коричневый, фарфор, 256 мл, 13,6 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Поттерс», серо-коричневый, фарфор, 256 мл, 13,6 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 2404
1 290 ₽

Кокотница, «Поттерс», серо-коричневый, фарфор, 256 мл, 13,6 см

12
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 90 мл, 130 мм, произведённого компанией ChiedoCover
21033
310 ₽

Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 90 мл, 130 мм

8
В наличии 700 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 130 мл, 130 мм, произведённого компанией ChiedoCover
21033
310 ₽

Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 130 мл, 130 мм

11
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический

12
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» нержавеющая сталь 4 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
2 4307
2 590 ₽

Ведро для шампанского «Проотель» нержавеющая сталь 4 л, металлический

9
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
4 3508
4 690 ₽

Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический

15
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для шампанского нержавеющая сталь 5,1 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
2 3108
2 490 ₽

Ведро для шампанского нержавеющая сталь 5,1 л, металлический

7
В наличии 112 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
49017
590 ₽

Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
55010
610 ₽

Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л, белый, черный

12
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 250 мл, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 250 мл, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
35015
410 ₽

Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 250 мл, белый, черный

12
В наличии 7 шт.
Пластиковые стулья
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
44014
510 ₽

Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л белый, черный

7
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 6304
1 690 ₽

Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный

9
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, чугун, 450 мл, 10 см, красный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, чугун, 450 мл, 10 см, красный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 9005
2 000 ₽

Кастрюля для запекания, чугун, 450 мл, 10 см, красный, черный

14
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 8309
4 200 ₽

Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, с крышкой, овальная, чугун, 0,8 л, 14 см, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, с крышкой, овальная, чугун, 0,8 л, 14 см, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 3905
2 490 ₽

Кастрюля для запекания, с крышкой, овальная, чугун, 0,8 л, 14 см, красный

8
В наличии 14 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Новарусса», керамика, 250 мл, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25020
310 ₽

Кокотница, «Новарусса», керамика, 250 мл, коричневый

10
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
29026
390 ₽

Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая

13
В наличии
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Маренго», керамика, 250 мл, 9 см, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Маренго», керамика, 250 мл, 9 см, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
27013
310 ₽

Кокотница, «Маренго», керамика, 250 мл, 9 см, черный, серый

8
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Пинки», керамика, 250 мл, 9 см, серый, произведённого компанией ChiedoCover
27013
310 ₽

Кокотница, «Пинки», керамика, 250 мл, 9 см, серый

9
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 2004
2 290 ₽

Доска для подачи из дуба, черный

12
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
2 2004
2 290 ₽

Доска для подачи дуб, светлое дерево

5
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево

15
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи пластик, произведённого компанией ChiedoCover
8407
900 ₽

Доска для подачи пластик

7
В наличии 180 шт.
Белая мебель
Распродажа
Фотография товара Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
3 0508
3 290 ₽

Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический

11
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 5,1 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
3 6507
3 890 ₽

Ведро для шампанского сталь нержавеющая 5,1 л, металлический

15
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
3 4208
3 690 ₽

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический

11
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,9 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
1 5801
1 590 ₽

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,9 л, металлический

12
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 0,7 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
35015
410 ₽

Салатник «Кунстверк» фарфор 0,7 л, белый

11
В наличии 1098 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Ресторан» стекло 400 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Ресторан» стекло 400 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5002
510 ₽

Салатник «Ресторан» стекло 400 мл, белый

9
В наличии 648 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая, произведённого компанией ChiedoCover
3808
410 ₽

Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая

7
В наличии 900 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Ресторан» стекло 0,53 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Ресторан» стекло 0,53 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
39021
490 ₽

Салатник «Ресторан» стекло 0,53 л, белый

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки «Проотель», поликарбонат, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4003
410 ₽

Крышка для тарелки «Проотель», поликарбонат, прозрачный

12
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для блюда, полистирол, произведённого компанией ChiedoCover
1 6205
1 690 ₽

Крышка для блюда, полистирол

14
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Крышка для блюда, пластик, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Крышка для блюда, пластик, прозрачный

14
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки из поликарбоната, произведённого компанией ChiedoCover
1 4907
1 590 ₽

Крышка для тарелки из поликарбоната

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы дуб, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
2 7306
2 890 ₽

Доска для пиццы дуб, коричневый

15
В наличии 16 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи прямоугольная с ручкой из дуба, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи прямоугольная с ручкой из дуба

8
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи с декором дуб, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи с декором дуб, коричневый

15
В наличии 23 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи дуб, черная

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для хлеба дуб, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 6208
7 190 ₽

Ящик для хлеба дуб, коричневый

12
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Поднос для подачи дуб, произведённого компанией ChiedoCover
1 9706
2 090 ₽

Поднос для подачи дуб

12
В наличии 25 шт.
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