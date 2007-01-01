Мебель для кафе
Диван линейный, кожзам черный, ножки бук
Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге
Полукресло Фенди, велюр серый
Стул Марк, велюр Велутто 52, ножки металл
Полукресло Самбука, велюр Прима пурпл фиолетовый, белая морилка
Стул Оффис Иси, фисташковый
Кресло Камила
Стул Кьявари Медный, деревянный для кафе
Полукресло Лилия, серо-розовый
Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл
Кресло лаунж Royal Stripes, велюр синий
Кресло лаунж Royal Stripes, велюр серый
Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный
Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленый
Стул на металлокаркасе Моншау марселль 11 данс / черный
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Мебель для кафе от производителя ChiedoCover. Оптом и в розницу, любые цвета и размеры, с доставкой по России
Каталог ChiedoCover — это профессиональные решения для кафе, ресторанов, баров, гостиниц, офисов, банкетных залов и частных интерьеров.
Работаем с любыми запросами:
Выбирайте любые размеры и цвета - делаем мебель для кафе под ключ.
Мы предлагаем купить стулья без посредников по ценам производителя, гарантируя широкий ассортимент, высокое качество и доставку по всей России.
Мебель для кафе ChiedoCover:
● Стулья, кресла, табуреты, банкетки, диваны — на металлокаркасе, из массива дерева, пластика, ротанга, ткани и экокожи;
● Столы для зала, летней террасы, кофейни, барные, обеденные, круглые, прямоугольные, складные;
● Диваны и мягкая мебель — прямые, угловые, модульные, компактные и вместительные;
● Освещение, шкафы, тумбы, стеллажи и аксессуары — для полного оформления кафе.
Главные преимущества ChiedoCover:
● Собственное производство — контроль на каждом этапе, гарантия и сертификаты;
● Любые варианты по цвету и размеру — индивидуально под интерьер вашего кафе;
● Материалы устойчивы к влажности, легко чистятся и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию;
● Доставка в сроки по всей России или самовывоз со склада;
● Проверенные механизмы, усиленные каркасы — мебель не расшатывается даже при ежедневной посадке;
● Подбор и производство под ключ каждому клиенту;
● Регулярные скидки и акции — цены выгоднее, чем у посредников;
● Обширное портфолио проектов — cмотреть примеры.
Применение:
Мебель ChiedoCover выбирают для залов кафе, кофейни, баров, ресторанов, столовых, кальянных, фудкортов, летних площадок и многолюдных общественных зон. Подходит для интерьеров с высокой проходимостью и сезонными площадями.
Комплексные решения:
Вместе с мебелью для кафе, в каталоге доступны банкетные столы, банкетные стулья, кресла, полукресла, мебель для баров, скатерти и текстиль, освещение.
ChiedoCover — мебель для кафе по цене производителя с быстрой доставкой по России, гарантией и индивидуальным обслуживанием.
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