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Мебель для кафе

Стулья для кафе
Стулья для кафе4580 товаров
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Столы для кафе1552 товара
Кресла для кафе
Кресла для кафе717 товаров
Диваны для кафе
Диваны для кафе1199 товаров
Столешницы для кафе
Столешницы для кафе275 товаров
Освещение для кафе
Освещение для кафе129 товаров
Подстолья для кафе
Подстолья для кафе730 товаров
Подставки для сумок
Подставки для сумок7 товаров
Подставки для сумок
Подставки для сумок7 товаров
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван линейный, кожзам черный, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван линейный, кожзам черный, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Диван линейный, кожзам черный, ножки бук

64
Хит
Фотография товара Диван Страйп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, произведённого компанией ChiedoCover
21 49019
26 490 ₽

Диван Страйп

92
Фотография товара Стол Лофт 22 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 22, произведённого компанией ChiedoCover
23 490

Стол Лофт 22

38
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван лофт Нью 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Нью 7, произведённого компанией ChiedoCover
19 49064
52 890 ₽

Диван лофт Нью 7

88
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Тоскана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
26 09036
40 190 ₽

Диван Тоскана

70
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге

49
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол Лофт-4

434
Распродажа
Фотография товара Стол Фуд-корт овальный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт овальный, произведённого компанией ChiedoCover
26 49025
34 990 ₽

Стол Фуд-корт овальный

32
  • серый
  • бежевый, черный
  • желтый
Настоящее фото товара Стол журнальный Веллум, бежевый мрамор, орех, произведённого компанией ChiedoCover
23 890

Стол журнальный Веллум, бежевый мрамор, орех

12
В наличии 3 шт.В пути 1148 шт.
Фотография товара Диван Бизнес Нью, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бизнес Нью, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Диван Бизнес Нью, коричневая экокожа

117
Распродажа
Фотография товара Стул Севен, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Севен, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89045
6 990 ₽

Стул Севен, серый

37
В наличии 147 шт.
Фотография товара Стул Герман, зеленый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Герман, зеленый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул Герман, зеленый велюр/ черный каркас

94
  • серый
  • зеленый
  • бежевый, черный
  • синий
В наличии 20 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 69015
7 790 ₽

Полукресло Фенди, велюр серый

12
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Стол Лофт 20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 20, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Стол Лофт 20

36
Распродажа
Фотография товара Стул Марк, велюр Велутто 52, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, велюр Велутто 52, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽

Стул Марк, велюр Велутто 52, ножки металл

5
Хит
Фотография товара Диван София от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван София, произведённого компанией ChiedoCover
21 49038
34 490 ₽

Диван София

38
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр Прима пурпл фиолетовый, белая морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр Прима пурпл фиолетовый, белая морилка, произведённого компанией ChiedoCover
10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, велюр Прима пурпл фиолетовый, белая морилка

74
Распродажа
Фотография товара Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой, произведённого компанией ChiedoCover
6 29038
9 990 ₽

Кресло Эрен, антрацит с УФ-защитой

9
  • зеленый
  • темно-серый
В наличии 37 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Eames DSW, круглый, Д 100см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, Д 100см, произведённого компанией ChiedoCover
8 49046
15 690 ₽

Стол Eames DSW, круглый, Д 100см

26
  • белый
  • черный
  • бежевый
  • прозрачный
В наличии 286 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Тор, квадратный, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тор, квадратный, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Стол Тор, квадратный, темный орех

7
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый, произведённого компанией ChiedoCover
23 990

Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый

34
В наличии 23 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
23 590

Стол Лофт-3

39
Хит
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, графитовый кожзам Сенатор ГРАФИТ, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, графитовый кожзам Сенатор ГРАФИТ, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
28 49019
35 000 ₽

Диван Стэйт Гросс, 1700*830, графитовый кожзам Сенатор ГРАФИТ, каркас металл

5
Распродажа
Фотография товара Диван лофт New 9, для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт New 9, для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
45 79024
59 900 ₽

Диван лофт New 9, для кафе

76
Фотография товара Стул Оффис Иси, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оффис Иси, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стул Оффис Иси, фисташковый

5
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Полихедрон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Стол журнальный Полихедрон, черный

11
В пути 619 шт.
Стулья Фолд
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Гаваи, 1600*715 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гаваи, 1600*715, произведённого компанией ChiedoCover
23 99024
31 390 ₽

Диван Гаваи, 1600*715

99
Хит
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, желтая ткань, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, желтая ткань, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
28 490

Диван Стэйт Гросс, 1700*830, желтая ткань, каркас металл

13
Фотография товара Стол Симбиоз №21 для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21 для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стол Симбиоз №21 для кафе

158
Фотография товара Кресло Камила от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло Камила

44
Распродажа
Фотография товара Стол Брик М 140, Оникс/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брик М 140, Оникс/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 69036
30 490 ₽

Стол Брик М 140, Оникс/ черный

41
  • белый, серый
  • бежевый, белый
  • серый, черный
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стол Брик M 120, Оникс/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брик M 120, Оникс/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890

Стол Брик M 120, Оникс/ черный

42
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
21 490

Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый для кафе

42
Фотография товара Стул Руджеро, орех/ шоколад для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро, орех/ шоколад для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Стул Руджеро, орех/ шоколад для кафе

45
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Медный, деревянный для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Медный, деревянный для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Кьявари Медный, деревянный для кафе

303
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, серо-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, серо-розовый

97
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Элегантные диваны. Российского производства
Распродажа
Фотография товара Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
6 99033
10 290 ₽

Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл

56
Распродажа
Фотография товара Кресло Лобстер Чеир, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лобстер Чеир, черный, произведённого компанией ChiedoCover
64 09036
99 990 ₽

Кресло Лобстер Чеир, черный

47
  • коричневый
  • черный
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп

34
  • белый
  • коричневый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
17 390

Кресло лаунж Бостон, велюр синий

26
  • бежевый
  • Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый
  • синий, черный
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
17 390

Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный

26
  • бежевый
  • Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый
  • синий, черный
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр синий

26
В наличии 2 шт.В пути 8 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр серый

26
В наличии 1 шт.В пути 8 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный

26
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло Стоун рогожка темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун рогожка темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло Стоун рогожка темно-серый

26
  • серый
  • черный
В наличии 2 шт.В пути 10 шт.
Фотография товара Кресло Стоун рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло Стоун рогожка серый

26
  • серый
  • черный
В наличии 9 шт.В пути 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 69028
7 890 ₽

Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленый

26
В наличии 82 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Манго белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манго белый, произведённого компанией ChiedoCover
19 39031
27 990 ₽

Кресло Манго белый

26
  • голубой
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Libra Soft серое, произведённого компанией ChiedoCover
6 99037
10 990 ₽

Кресло Libra Soft серое

26
  • белый
  • серый
В наличии 23 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Floret белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99028
17 990 ₽

Кресло Floret белый

26
В наличии 77 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Декстер New бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Декстер New бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 59060
25 990 ₽

Кресло Декстер New бежевый

26
  • оранжевый
  • зеленый
  • бежевый, черный
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Моншау марселль 11 данс / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Моншау марселль 11 данс / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул на металлокаркасе Моншау марселль 11 данс / черный

8
Фотография товара Деревянный стул Бронте вишня / патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Бронте вишня / патина, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Деревянный стул Бронте вишня / патина

6
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Адриано 2 вишня патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Адриано 2 вишня патина, произведённого компанией ChiedoCover
17 390

Кресло Адриано 2 вишня патина

14
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул Adriano 2 вишня патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adriano 2 вишня патина, произведённого компанией ChiedoCover
17 190

Стул Adriano 2 вишня патина

14
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Аеро, бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул кухонный Аеро, бежевый, хром

6
  • бежевый, хромированный
  • черный, хромированный
  • серый, черный
В пути 1452 шт.

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Мебель для кафе от производителя ChiedoCover. Оптом и в розницу, любые цвета и размеры, с доставкой по России

Каталог ChiedoCover — это профессиональные решения для кафе, ресторанов, баров, гостиниц, офисов, банкетных залов и частных интерьеров.

Работаем с любыми запросами:

Выбирайте любые размеры и цвета - делаем мебель для кафе под ключ.

Мы предлагаем купить стулья без посредников по ценам производителя, гарантируя широкий ассортимент, высокое качество и доставку по всей России.

Мебель для кафе ChiedoCover:

● Стулья, кресла, табуреты, банкетки, диваны — на металлокаркасе, из массива дерева, пластика, ротанга, ткани и экокожи;
● Столы для зала, летней террасы, кофейни, барные, обеденные, круглые, прямоугольные, складные;
● Диваны и мягкая мебель — прямые, угловые, модульные, компактные и вместительные;
● Освещение, шкафы, тумбы, стеллажи и аксессуары — для полного оформления кафе.

Главные преимущества ChiedoCover:

Собственное производство — контроль на каждом этапе, гарантия и сертификаты;
Любые варианты по цвету и размеру — индивидуально под интерьер вашего кафе;
Материалы устойчивы к влажности, легко чистятся и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию;
Доставка в сроки по всей России или самовывоз со склада;
Проверенные механизмы, усиленные каркасы — мебель не расшатывается даже при ежедневной посадке;
Подбор и производство под ключ каждому клиенту;
Регулярные скидки и акции — цены выгоднее, чем у посредников;
Обширное портфолио проектовcмотреть примеры.

Применение:

Мебель ChiedoCover выбирают для залов кафе, кофейни, баров, ресторанов, столовых, кальянных, фудкортов, летних площадок и многолюдных общественных зон. Подходит для интерьеров с высокой проходимостью и сезонными площадями.

Комплексные решения:

Вместе с мебелью для кафе, в каталоге доступны банкетные столы, банкетные стулья, кресла, полукресла, мебель для баров, скатерти и текстиль, освещение.

ChiedoCover — мебель для кафе по цене производителя с быстрой доставкой по России, гарантией и индивидуальным обслуживанием.

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