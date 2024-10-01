Акционные товары

Стул Космикс
Стул Турмалин, велюр серый, каркас черный глянец
Стул EpokS черный, пластик
Стул уличный Стрит-масло светлый орех
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, черный
Консоль Бистерс, морилка светлый орех
Стол Классик 80, 1600*800*40
Стол Лидер 21, 800*800, уличный, венге
Стол Фуд-корт, 1000*600*750 мм, подстолье золото
Стол лофт Ray, ножки черные, столешница цвет в ассортименте
Столешница ЛДСП, Дуб вотан
Барный стул Oreon, велюр Манхэттен 17 Марсала, на газлифте хром
Кресло Капучино, жаккард Sunlight, ножки бук
Стул Bascor, бежевый
Стул Маллин полубарный, велюр Ginger 11, ножки бук, RAL 9003 + золото
Стул Маллин, велюр Fly 10, ножки металл
Стул Маллин, велюр Fly 17, ножки металл
Стул Тони, велюр TEDDY 325, на поворотном основании
Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см
Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см
Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне
Салфетка, габардин белый
Чехол 01 белый бифлекс
Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый