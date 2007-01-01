Кресла качалки

Сначала популярные
Настоящее фото товара Кресло - качалка Африкан, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло - качалка Африкан
Настоящее фото товара Кресло - качалка Кутюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
5
Кресло - качалка Кутюр
Настоящее фото товара Кресло - качалка Сенс, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло - качалка Сенс
Настоящее фото товара Кресло - качалка Плей, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло - качалка Плей
Настоящее фото товара Кресло - качалка Файн, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло - качалка Файн
Настоящее фото товара Кресло - качалка Лейбл, произведённого компанией ChiedoCover
15 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло - качалка Лейбл
Настоящее фото товара Кресло - качалка Ромб, произведённого компанией ChiedoCover
10 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло - качалка Ромб
Настоящее фото товара Кресло качалка, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло качалка
Настоящее фото товара Кресло - качалка Kiks, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло - качалка Kiks
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Лежак-качалка Концепт, произведённого компанией ChiedoCover
11 150 ₽
Оптовая цена
4.4
Лежак-качалка Концепт
Настоящее фото товара Кресло-качалка Андорра, произведённого компанией ChiedoCover
16 450 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло-качалка Андорра
Настоящее фото товара Кресло-качалка Арно, произведённого компанией ChiedoCover
17 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло-качалка Арно
Настоящее фото товара Кресло-качалка Байкал, произведённого компанией ChiedoCover
10 450 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло-качалка Байкал
Настоящее фото товара Кресло-качалка Бергамо, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло-качалка Бергамо
Настоящее фото товара Кресло-качалка Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло-качалка Венеция
Настоящее фото товара Кресло-качалка Верона, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло-качалка Верона
Настоящее фото товара Кресло-качалка Луиза, произведённого компанией ChiedoCover
18 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло-качалка Луиза
Настоящее фото товара Кресло-качалка Люцерн, произведённого компанией ChiedoCover
14 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло-качалка Люцерн
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Настоящее фото товара Кресло-качалка Метисон, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
5
Кресло-качалка Метисон
Настоящее фото товара Кресло-качалка Онтарио, произведённого компанией ChiedoCover
22 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло-качалка Онтарио
Настоящее фото товара Кресло-качалка Санторини, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло-качалка Санторини
Настоящее фото товара Кресло-качалка Тенария 2, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло-качалка Тенария 2
Настоящее фото товара Кресло-качалка Тенария 6, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло-качалка Тенария 6
Настоящее фото товара Кресло-качалка Штурвал, произведённого компанией ChiedoCover
34 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло-качалка Штурвал
Настоящее фото товара Плетеное кресло-качалка Comodo, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
5
Плетеное кресло-качалка Comodo
Настоящее фото товара Плетеное кресло-качалка Jr Aldino, произведённого компанией ChiedoCover
16 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Плетеное кресло-качалка Jr Aldino
Настоящее фото товара Плетеное кресло-качалка Jr Aldino, коньячный, произведённого компанией ChiedoCover
16 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Плетеное кресло-качалка Jr Aldino, коньячный
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Кресло качалка Линда, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло качалка Линда
Настоящее фото товара Кресло-качалка Оливер Соло с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло-качалка Оливер Соло с подушкой
Настоящее фото товара Cтул LM-3257R, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 700 ₽
Оптовая цена
5
Cтул LM-3257R, рогожка
Настоящее фото товара Кресло качалка LMZL-PP620A, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло качалка LMZL-PP620A
Настоящее фото товара Кресло - качалка Банни, произведённого компанией ChiedoCover
10 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло - качалка Банни
Настоящее фото товара Стул-качалка Disabled, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул-качалка Disabled

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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