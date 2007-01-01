Диваны в скандинавском стиле

Сначала популярные
Настоящее фото товара Диван Wolsly трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
54 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Wolsly трехместный
Настоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
26 900 ₽31 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Томас, солнечный желтый
Настоящее фото товара Диван Raf двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
59 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Raf двухместный
Настоящее фото товара Диван Томас, пасмурно серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Томас, пасмурно серый
Настоящее фото товара Диван Абри, серый, произведённого компанией ChiedoCover
30 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Абри, серый
Настоящее фото товара Диван Wolsly двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
51 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Wolsly двухместный
Настоящее фото товара Диван Rotterdam трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
57 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Rotterdam трехместный
Настоящее фото товара Диван Абри, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
30 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Абри, зеленый
Настоящее фото товара Диван Vittorio трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
62 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Vittorio трехместный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Диван Kennewick трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
53 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Kennewick трехместный
Настоящее фото товара Диван Wes двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
55 290 ₽
Оптовая цена
5
Диван Wes двухместный
Настоящее фото товара Диван Абри, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
30 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Абри, голубой
Настоящее фото товара Диван Vittorio двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
58 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Vittorio двухместный
Настоящее фото товара Диван Loco трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
52 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Loco трехместный
Настоящее фото товара Диван Абри, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
30 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Абри, розовый
Настоящее фото товара Диван Portland трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
58 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Portland трехместный
Настоящее фото товара Диван Toronto трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
55 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Toronto трехместный
Настоящее фото товара Диван Бриджит, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
21 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Бриджит, зеленый
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Настоящее фото товара Диван Бриджит, синий, произведённого компанией ChiedoCover
21 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Бриджит, синий
Настоящее фото товара Диван Seattle I, произведённого компанией ChiedoCover
67 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Seattle I
Настоящее фото товара Диван прямой Харис , произведённого компанией ChiedoCover
21 550 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван прямой Харис
Настоящее фото товара Диван прямой Пюре, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван прямой Пюре
Настоящее фото товара Диван прямой Джульет , произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван прямой Джульет
Настоящее фото товара Диван прямой Hughes, произведённого компанией ChiedoCover
119 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван прямой Hughes
Настоящее фото товара Диван прямой Boston, произведённого компанией ChiedoCover
75 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван прямой Boston
Настоящее фото товара Диван прямой Адамсвиль, произведённого компанией ChiedoCover
63 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван прямой Адамсвиль
Настоящее фото товара Диван прямой Leon, произведённого компанией ChiedoCover
75 900 ₽
Оптовая цена
5
Диван прямой Leon
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Диван Гранвиль, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Гранвиль
Настоящее фото товара Диван прямой Nixon, произведённого компанией ChiedoCover
87 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван прямой Nixon
Настоящее фото товара Диван прямой Metro, произведённого компанией ChiedoCover
78 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван прямой Metro
Настоящее фото товара Диван прямой Gonen, произведённого компанией ChiedoCover
89 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван прямой Gonen
Настоящее фото товара Диван прямой Айленбург, произведённого компанией ChiedoCover
79 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван прямой Айленбург
Настоящее фото товара Диван прямой Камил, произведённого компанией ChiedoCover
39 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван прямой Камил
Настоящее фото товара Диван прямой Бертон Клик-кляк, произведённого компанией ChiedoCover
31 910 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван прямой Бертон Клик-кляк
Настоящее фото товара Диван прямой Эббер клик-кляк, произведённого компанией ChiedoCover
25 630 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван прямой Эббер клик-кляк
Настоящее фото товара Диван прямой Босфор , произведённого компанией ChiedoCover
41 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван прямой Босфор
Настоящее фото товара Диван прямой Клайд клик-кляк, произведённого компанией ChiedoCover
31 820 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван прямой Клайд клик-кляк
Настоящее фото товара Диван прямой Эланд , произведённого компанией ChiedoCover-8%
34 990 ₽37 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван прямой Эланд
Настоящее фото товара Диван Статус, произведённого компанией ChiedoCover
25 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Статус
Настоящее фото товара Диван Loa 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
39 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Loa 2-местный
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Диван Доре До двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
56 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Доре До двухместный
Настоящее фото товара Диван Бриджит, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
21 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Бриджит, голубой
Настоящее фото товара Диван Бриджит, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
21 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Бриджит, розовый
Настоящее фото товара Диван Марьяж, произведённого компанией ChiedoCover
21 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Марьяж

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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