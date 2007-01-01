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          Диваны в стиле Лофт

          от 12 390 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Фирст
          Настоящее фото товара Диван лофт Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт Нью-Йорк
          Настоящее фото товара Диван лофт Форвард, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Форвард
          Настоящее фото товара Диван лофт Фолевел, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван лофт Фолевел
          Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт New 7
          Настоящее фото товара Диван лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
          34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван лофт New 4
          Настоящее фото товара Диван лофт New 9, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт New 9
          Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Стэйт Гросс
          Настоящее фото товара Диван лофт Стоун Мини, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван лофт Стоун Мини
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Диван лофт Магнус Мини, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Магнус Мини
          Настоящее фото товара Диван Лофт 21, произведённого компанией ChiedoCover
          28 980 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Лофт 21
          Настоящее фото товара Диван лофт Hammer, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Hammer
          Настоящее фото товара Скамья лофт DS 899, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скамья лофт DS 899
          Настоящее фото товара Диван лофт Меланин, произведённого компанией ChiedoCover
          20 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Меланин
          Настоящее фото товара Диван лофт Махогони, произведённого компанией ChiedoCover
          20 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван лофт Махогони
          Настоящее фото товара Диван лофт Винил, произведённого компанией ChiedoCover
          21 600 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Винил
          Настоящее фото товара Диван Лофт Винил двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          43 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Лофт Винил двусторонний
          Настоящее фото товара Диван лофт Меланин двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          35 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван лофт Меланин двусторонний
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          26 610 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Айдахо двусторонний
          Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван лофт Айдахо
          Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо бургунди двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          26 610 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Айдахо бургунди двусторонний
          Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
          20 510 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван лофт Айдахо бургунди
          Настоящее фото товара Диван Д14, произведённого компанией ChiedoCover
          16 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Д14
          Настоящее фото товара Диван Д26, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Д26
          Настоящее фото товара Диван лофт Стоун, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван лофт Стоун
          Настоящее фото товара Диван Лофт Фурор, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Лофт Фурор
          Настоящее фото товара Диван угловой Танами, произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван угловой Танами
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Диван лофт Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван лофт Элегия
          Настоящее фото товара Диван лофт Луиза, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт Луиза
          Настоящее фото товара Диван лофт Амбер, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван лофт Амбер
          Настоящее фото товара Диван лофт Магни, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Магни
          Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс большой, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Стэйт Гросс большой
          Настоящее фото товара Диван лофт Палетт, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван лофт Палетт
          Настоящее фото товара Диван лофт Гленден, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Гленден
          Настоящее фото товара Диван лофт Бастиано, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван лофт Бастиано
          Настоящее фото товара Диван Дюна черный, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Дюна черный
          Настоящее фото товара Диван Джеймс клик-кляк, произведённого компанией ChiedoCover
          32 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Джеймс клик-кляк
          Настоящее фото товара Диван офисный Дейл, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван офисный Дейл
          Настоящее фото товара Диван Эридан, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Эридан
          Настоящее фото товара Диван Аруна бокс, произведённого компанией ChiedoCover
          24 140 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Аруна бокс
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Диван Sofa двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
          39 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Sofa двухместный
          Настоящее фото товара Комплект мебели Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          47 720 ₽52 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Лофт
          Настоящее фото товара Диван лофт Cenacula, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Cenacula
          Настоящее фото товара Диван лофт Adirondack, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Adirondack

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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