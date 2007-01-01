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          Кровати в стиле Лофт

          от 15 190 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Кровать Лофт 160 Дуб Золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать Лофт 160 Дуб Золотой
          Настоящее фото товара Кровать Лофт 160 Дуб Крафт Белый , произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кровать Лофт 160 Дуб Крафт Белый
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Taiga, произведённого компанией ChiedoCover
          41 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кровать Лофт Taiga
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Everett, произведённого компанией ChiedoCover
          54 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кровать Лофт Everett
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Huntley, произведённого компанией ChiedoCover
          55 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кровать Лофт Huntley
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Palmer, произведённого компанией ChiedoCover
          66 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кровать Лофт Palmer
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Huntley Twin Back, произведённого компанией ChiedoCover
          75 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать Лофт Huntley Twin Back
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Taiga Dark, произведённого компанией ChiedoCover
          41 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кровать Лофт Taiga Dark
          Настоящее фото товара Кровать Solid King, произведённого компанией ChiedoCover
          59 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кровать Solid King
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Кровать Лофт «F6», произведённого компанией ChiedoCover
          27 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кровать Лофт «F6»
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Дуб Табачный, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать Лофт Дуб Табачный
          Настоящее фото товара Кровать Лофт М2, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кровать Лофт М2
          Настоящее фото товара Кровать Лофт М3, произведённого компанией ChiedoCover
          20 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кровать Лофт М3
          Настоящее фото товара Кровать Лофт М4, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать Лофт М4
          Настоящее фото товара Кровать Лофт М14, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кровать Лофт М14
          Настоящее фото товара Кровать Лофт М18, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кровать Лофт М18
          Настоящее фото товара Кровать Лофт М19, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кровать Лофт М19
          Настоящее фото товара Кровать Лофт М6, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кровать Лофт М6
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Кровать Лофт М7, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кровать Лофт М7
          Настоящее фото товара Кровать Лофт М8, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать Лофт М8
          Настоящее фото товара Кровать куб Одесса, произведённого компанией ChiedoCover
          67 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кровать куб Одесса
          Настоящее фото товара Кровать куб Канопи, произведённого компанией ChiedoCover
          47 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кровать куб Канопи
          Настоящее фото товара Кровать куб Поласки, произведённого компанией ChiedoCover
          37 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кровать куб Поласки
          Настоящее фото товара Кровать куб Синдерелла, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кровать куб Синдерелла
          Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
          20 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кровать куб Метис
          Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кровать куб Ома
          Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
          19 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кровать куб Магера
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Кровать куб Ларн светлая, произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать куб Ларн светлая
          Настоящее фото товара Кровать куб Ларн черная, произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кровать куб Ларн черная
          Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
          35 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать куб Арди
          Настоящее фото товара Кровать куб Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
          36 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кровать куб Джеймс
          Настоящее фото товара Кровать лофт Шомон, произведённого компанией ChiedoCover
          68 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кровать лофт Шомон
          Настоящее фото товара Кровать с металлическим каркасом Курбан, произведённого компанией ChiedoCover
          28 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кровать с металлическим каркасом Курбан
          Настоящее фото товара Кровать лофт Даланкур, произведённого компанией ChiedoCover
          60 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кровать лофт Даланкур
          Настоящее фото товара Кровать лофт Танле, произведённого компанией ChiedoCover
          32 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать лофт Танле
          Настоящее фото товара Кровать лофт Либурн, произведённого компанией ChiedoCover
          58 760 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кровать лофт Либурн
          Настоящее фото товара Кровать лофт Лангон, произведённого компанией ChiedoCover
          58 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кровать лофт Лангон
          Настоящее фото товара Кровать лофт Нерак, произведённого компанией ChiedoCover
          34 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать лофт Нерак
          Настоящее фото товара Кровать лофт Ажетмо, произведённого компанией ChiedoCover
          56 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать лофт Ажетмо
          Настоящее фото товара Кровать лофт Тарб, произведённого компанией ChiedoCover
          35 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кровать лофт Тарб
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Кровать лофт Camposo, произведённого компанией ChiedoCover
          55 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кровать лофт Camposo
          Настоящее фото товара Кровать лофт Фаберо, произведённого компанией ChiedoCover
          55 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кровать лофт Фаберо
          Настоящее фото товара Кровать лофт Носеда, произведённого компанией ChiedoCover
          55 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кровать лофт Носеда
          Настоящее фото товара Кровать лофт Ордруф, произведённого компанией ChiedoCover
          55 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кровать лофт Ордруф
          Настоящее фото товара Кровать лофт Зуль, произведённого компанией ChiedoCover
          36 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кровать лофт Зуль
          Настоящее фото товара Кровать лофт Митвиц, произведённого компанией ChiedoCover
          48 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кровать лофт Митвиц
          Настоящее фото товара Кровать лофт Фрайунг, произведённого компанией ChiedoCover
          40 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кровать лофт Фрайунг

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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