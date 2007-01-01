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          Столовые приборы

          от 20 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Ложка столовая Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
          30 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ложка столовая Оптима
          Настоящее фото товара Ложка чайная Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
          20 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ложка чайная Оптима
          Настоящее фото товара Нож столовый Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
          50 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Нож столовый Оптима
          Настоящее фото товара Вилка столовая Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
          30 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Вилка столовая Оптима
          Настоящее фото товара Ложка кофейная Порто, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ложка кофейная Порто
          Настоящее фото товара Нож столовый Порто, произведённого компанией ChiedoCover
          210 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Нож столовый Порто
          Настоящее фото товара Вилка столовая Порто, произведённого компанией ChiedoCover
          210 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Вилка столовая Порто
          Настоящее фото товара Вилка десертная Порто, произведённого компанией ChiedoCover
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Вилка десертная Порто
          Настоящее фото товара Нож десертный Порто, произведённого компанией ChiedoCover
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Нож десертный Порто
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288, произведённого компанией ChiedoCover
          90 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288
          Настоящее фото товара Ложка коктейльная Artistic, произведённого компанией ChiedoCover
          130 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ложка коктейльная Artistic
          Настоящее фото товара Ложка столовая Artistic, произведённого компанией ChiedoCover
          130 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ложка столовая Artistic
          Настоящее фото товара Нож столовый Artistic, произведённого компанией ChiedoCover
          190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Нож столовый Artistic
          Настоящее фото товара Вилка столовая Artistic, произведённого компанией ChiedoCover
          130 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Вилка столовая Artistic
          Настоящее фото товара Вилка столовая Barselona, произведённого компанией ChiedoCover
          90 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Вилка столовая Barselona
          Настоящее фото товара Набор столовый предметов Мопсинг, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Набор столовый предметов Мопсинг
          Настоящее фото товара Набор столовых предметов Гамман, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Набор столовых предметов Гамман
          Настоящее фото товара Набор столовых предметов Фёрнуфт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Набор столовых предметов Фёрнуфт
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Набор Чайных ложек Драгон, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Набор Чайных ложек Драгон
          Настоящее фото товара Набор столовых предметов Острон, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Набор столовых предметов Острон
          Настоящее фото товара Набор столовых ложек Драгон, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Набор столовых ложек Драгон
          Настоящее фото товара Набор ножей Снитта, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Набор ножей Снитта
          Настоящее фото товара Набор столовых предметов Бубблур, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Набор столовых предметов Бубблур

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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