Плетеная мебель

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул без подлокотников Olga, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 230 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул без подлокотников Olga, с подушкой
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 690 ₽
Оптовая цена
5
Комплект уличной мебели Штайн-3
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-2, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Комплект уличной мебели Штайн-2
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер-2, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
23 690 ₽25 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект уличной мебели Кемер-2
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер, произведённого компанией ChiedoCover
29 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект уличной мебели Кемер
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер-3, произведённого компанией ChiedoCover
33 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект уличной мебели Кемер-3
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Коста, произведённого компанией ChiedoCover
40 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект уличной мебели Коста
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Бернардо, произведённого компанией ChiedoCover
42 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект уличной мебели Бернардо
Настоящее фото товара Стол уличный Агиос, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол уличный Агиос
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол уличный Океан, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол уличный Океан
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Olga, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 250 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул с подлокотниками Olga, с подушкой
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеное стул-кресло Пеланги К браун
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К мед, произведённого компанией ChiedoCover
4 410 ₽
Оптовая цена
4.7
Плетеное стул-кресло Пеланги К мед
Настоящее фото товара Стол уличный Севу, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол уличный Севу
Настоящее фото товара Кресло Куго, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Куго
Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бордо, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
5
Стул алюминиевый Бистро - бордо
Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул алюминиевый Бистро - черный
Настоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло алюминиевое Alvdalen
Настоящее фото товара Стол уличный Ялта, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол уличный Ялта
Настоящее фото товара Кресло Лара, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Лара
Настоящее фото товара Кресло Голд-2, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Голд-2
Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Настоящее фото товара Кресло Манго, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Манго
Настоящее фото товара Кресло Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Лиль
Настоящее фото товара Кресло Поль, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Поль
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Кресло 1103PB, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло 1103PB
Настоящее фото товара Кресло Астралис, произведённого компанией ChiedoCover-10%
3 790 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Астралис
Настоящее фото товара Кресло Голд, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Голд
Настоящее фото товара Кресло FA-009B, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло FA-009B
Настоящее фото товара Кресло уличное FA-006B, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
5
Кресло уличное FA-006B
Настоящее фото товара Кресло Фино, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Фино
Настоящее фото товара Стул Асоль, произведённого компанией ChiedoCover
2 470 ₽
Оптовая цена
5
Стул Асоль
Настоящее фото товара Стул Davenport, произведённого компанией ChiedoCover-8%
4 190 ₽4 510 ₽
Оптовая цена
5
Стул Davenport

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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