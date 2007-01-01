Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит Лайт - золото, ромб зеленый
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, арш тёмно-коричневый
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-4 плюс