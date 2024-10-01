Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий
Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный
Лопатка для пиццы треугольная с термостойкой ручкой, сталь нержавеющая, пластик
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий
Лопатка «Проотель» для гриля, сталь нержавеющая
Лопатка кухонная, силикон
Лопатка «Проотель», пластик, резина
Лопатка, сталь нержавеющая, черная
Веселка кухонная бук
Веселка кухонная бук, бежевая
Веселка кухонная бук, бежевый
Веселка кухонная, бук
Щипцы «Проотель», красная ручка, сталь нержавеющая
Щипцы «Проотель», зеленая ручка, сталь нержавеющая
Щипцы«Проотель», сталь нержавеющая, желтые
Щипцы универсальные «Проотель» черная ручка сталь нержавеющая, Поливинилхлорид
Щипцы универсальные «Проотель» нержавеющая сталь
Щипцы для торта
Щипцы для пирожных
Щипцы универсальные «Проотель» сталь нержавеющая
Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 120мл
Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 50мл
Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 250мл
Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 400мл
Ложка, деревянная
Ложка с перфорацией, дерево
Веселка кухонная, бук, бежевая
Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл
Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл
Ложка мерная, сталь нержавеющая, 20мл
Ложка перфорированная «Бэйсик»
Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Вилка кухонная «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Вилка кухонная «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Вилка для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлическая
Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлический
Шумовка «Проотель» сталь нержавеющая, металлическая
Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, ручка нейлон
Венчик «Проотель», сталь нержавеющая
Венчик «Проотель 250», сталь неражавеющая
Венчик «Проотель 300», сталь нержавеющая
Пинцет для кухни сталь нержавеющая 300 см
Пинцет кухонный, сталь нержавеющая
Пинцет для кухни изогнутый сталь нержавеющая
Пинцет для кухни, изогнутый, сталь нержавеющая
Настольная подкладка бамбук, светлое дерево
Настольная подкладка бамбук, светлое дерево, зеленый
Лопатка кухонная «Проотель», пластиковая, белая
Лопатка гибкая, сталь нержавеющая
Лопатка «Проотель» для гриля с перфорацией, сталь нержавеющая
Лопатка кухонная «Эльвео», силиконовая, черная
Лопатка кухонная, силиконовая
Лопатка кухонная «Проотель», пластик, резина
Лопатка для гриля «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая
Лопатка для гриля «Проотель», сталь нержавеющая
Лопатка «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая