В наличии 2 шт.

В наличии 2 шт.

Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий

В наличии 3 шт.

В наличии 3 шт.

Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный

В наличии 4 шт.

В наличии 4 шт.

Лопатка для пиццы треугольная с термостойкой ручкой, сталь нержавеющая, пластик

В наличии 3 шт.

В наличии 3 шт.

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий

В наличии 192 шт.

В наличии 192 шт.

Лопатка «Проотель» для гриля, сталь нержавеющая

В наличии 4 шт.

В наличии 4 шт.

В наличии 170 шт.

В наличии 170 шт.

В наличии 57 шт.

В наличии 57 шт.

В наличии 5 шт.

В наличии 5 шт.

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии 3 шт.

В наличии 3 шт.

В наличии 480 шт.

В наличии 480 шт.

Доставка

от 2 дней по России и СНГ