Халаты

Сначала популярные
Настоящее фото товара Халат Махровый женский, с капюшоном, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Халат Махровый женский, с капюшоном
Настоящее фото товара Халат Вафельный женский, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.3
Халат Вафельный женский
Настоящее фото товара Халат Махровый мужской, с капюшоном, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Халат Махровый мужской, с капюшоном
Настоящее фото товара Халат Вафельный мужской, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Халат Вафельный мужской
Настоящее фото товара Халат из рифленого трикотажа, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Халат из рифленого трикотажа
Настоящее фото товара Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario
Настоящее фото товара Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом
Настоящее фото товара Халат с капюшоном из флисового трикотажа, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Халат с капюшоном из флисового трикотажа
Настоящее фото товара Халат Misty, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Халат Misty
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Халат на молнии, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Халат на молнии
Настоящее фото товара Халат из флисового трикотажа, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Халат из флисового трикотажа
Настоящее фото товара Халат с шалевым воротником взрослый Scenario, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 590 ₽
Оптовая цена
5
Халат с шалевым воротником взрослый Scenario
Настоящее фото товара Халат из ткани пике, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Халат из ткани пике
Настоящее фото товара Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla
Настоящее фото товара Детский банный халат из биохлопка, Marcelo, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Детский банный халат из биохлопка, Marcelo

Какой текстиль идеально Вам подойдет?

Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

Подобрать текстиль
Настоящее фото товара Халат с капюшоном из мягкого флиса, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Халат с капюшоном из мягкого флиса
Настоящее фото товара Халат детский с капюшоном Zorus, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Халат детский с капюшоном Zorus
Настоящее фото товара Халат детский из биохлопка Edgard, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Халат детский из биохлопка Edgard
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Пеньюар "динозавр" из флиса, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Пеньюар "динозавр" из флиса

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют