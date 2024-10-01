Доска разделочная дерево, черный
Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая
Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево
Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево
Доска разделочная для хлеба дерево, древесина
Доска разделочная Серфис, клен
Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь
Доска разделочная для рыбы с зажимом, дерево, металл
Доска разделочная для хлеба, дерево, светлое дерево
Доска разделочная для хлеба с подносом, дерево
Доска разделочная для хлеба, дерево
Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево
Доска разделочная для хлеба, дерево, коричневое
Доска разделочная, пластик, желтая
Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая
Доска разделочная, пластик, зеленая
Доска разделочная, пластик, белый
Доска разделочная, пластик, синий
Доска разделочная, белая
Доска разделочная, пластик, красная
Доска разделочная, синяя
Доска разделочная, желтая
Доска разделочная, пластик, красный
Доска разделочная, пластик, коричневый
Доска пластиковая, белая
Доска пластик, коричневая
Доска пластик, зеленая
Доска разделочная, пластик, серая
Доска пластик, белая
Доска разделочная, пластиковая, синий
Доска разделочная, пластиковая, зеленая
Доска пластиковая, желтая
Доска пластиковая, синяя
Доска разделочная, пластик синий
Доска разделочная, пластик
Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая
Подставка-сушилка, для досок
Подставка для 6-ти досок, сталь нержавеющая
Подставка-сушилка для досок «Проотель»
Подставка-сушилка для досок, металлическая
Подставка-сушилка для досок, сталь нержавеющая
Рубанок для чистки разделочных досок, полиэтилен
Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 215 мм, черный
Скребок для разделочных досок с лезвием