Доски и подставки

Доски разделочные

Доски разделочные

84 товара
Подставки для досок

Подставки для досок

7 товаров
Настоящее фото товара Доска разделочная дерево, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 860

Доска разделочная дерево, черный

14
В наличии 5 шт.
Фотография товара Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
14 760

Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая

15
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
4 780

Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево

15
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево

14
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба дерево, древесина, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Доска разделочная для хлеба дерево, древесина

5
В наличии
Фотография товара Доска разделочная Серфис, клен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная Серфис, клен, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Доска разделочная Серфис, клен

8
В наличии
Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
31 990

Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь

6
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная для рыбы с зажимом, дерево, металл, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Доска разделочная для рыбы с зажимом, дерево, металл

6
В наличии
Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 050

Доска разделочная для хлеба, дерево, светлое дерево

7
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба с подносом, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Доска разделочная для хлеба с подносом, дерево

11
В наличии
Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Доска разделочная для хлеба, дерево

8
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево

13
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
4 920

Доска разделочная для хлеба, дерево, коричневое

9
В наличии
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Доска разделочная, пластик, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
1 910

Доска разделочная, пластик, желтая

15
В наличии 90 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
3 050

Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая

9
В наличии 52 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
1 910

Доска разделочная, пластик, зеленая

8
В наличии 380 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 050

Доска разделочная, пластик, белый

13
В наличии 50 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 910

Доска разделочная, пластик, синий

14
В наличии 90 шт.
Фотография товара Доска разделочная, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, белая, произведённого компанией ChiedoCover
1 880

Доска разделочная, белая

7
В наличии 190 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, красная, произведённого компанией ChiedoCover
2 020

Доска разделочная, пластик, красная

5
В наличии 190 шт.
Фотография товара Доска разделочная, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
3 050

Доска разделочная, синяя

5
В наличии 40 шт.
Фотография товара Доска разделочная, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
3 050

Доска разделочная, желтая

6
В наличии 40 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 050

Доска разделочная, пластик, красный

15
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 020

Доска разделочная, пластик, коричневый

8
В наличии 60 шт.
Фотография товара Доска пластиковая, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластиковая, белая, произведённого компанией ChiedoCover
1 150

Доска пластиковая, белая

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Доска пластик, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
3 0508
3 290 ₽

Доска пластик, коричневая

15
В наличии 30 шт.
Фотография товара Доска пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
890

Доска пластик, зеленая

11
В наличии
Беспроводные зарядки
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, серая, произведённого компанией ChiedoCover
580

Доска разделочная, пластик, серая

6
В наличии 143 шт.
Настоящее фото товара Доска пластик, белая, произведённого компанией ChiedoCover
850

Доска пластик, белая

13
В наличии 4 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластиковая, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластиковая, синий, произведённого компанией ChiedoCover
630

Доска разделочная, пластиковая, синий

10
В наличии 28 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластиковая, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластиковая, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
1 250

Доска разделочная, пластиковая, зеленая

6
В наличии 2 шт.
Фотография товара Доска пластиковая, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластиковая, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
940

Доска пластиковая, желтая

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Доска пластиковая, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластиковая, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
1 260

Доска пластиковая, синяя

9
В наличии 30 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 030

Доска разделочная, пластик синий

9
В наличии 22 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
10 7905
11 250 ₽

Доска разделочная, пластик

6
В наличии
Настоящее фото товара Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая

5
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Подставка-сушилка, для досок, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Подставка-сушилка, для досок

11
В наличии
Настоящее фото товара Подставка для 6-ти досок, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Подставка для 6-ти досок, сталь нержавеющая

8
В наличии
Настоящее фото товара Подставка-сушилка для досок «Проотель» , произведённого компанией ChiedoCover
3 310

Подставка-сушилка для досок «Проотель»

5
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Подставка-сушилка для досок, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Подставка-сушилка для досок, металлическая

7
В наличии
Стол Ray
Настоящее фото товара Подставка-сушилка для досок, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
11 500

Подставка-сушилка для досок, сталь нержавеющая

5
В наличии
Настоящее фото товара Рубанок для чистки разделочных досок, полиэтилен, произведённого компанией ChiedoCover
7 240

Рубанок для чистки разделочных досок, полиэтилен

8
В наличии 20 шт.
Фотография товара Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 215 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 215 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
230

Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 215 мм, черный

8
В наличии
Настоящее фото товара Скребок для разделочных досок с лезвием, произведённого компанией ChiedoCover
6 900

Скребок для разделочных досок с лезвием

12
В наличии
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