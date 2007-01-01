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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 640 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover-9%
НовинкаХит
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 940 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover-12%
НовинкаХит
1 490 ₽1 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Азия 20мм
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
1 690 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Азия 25мм
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Раунд 20мм
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Патрик 20мм
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 940 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Патрик 20мм Лайт
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 040 ₽
Оптовая цена
3.7
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - черный, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 140 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 140 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 140 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам
Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 660 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
5
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 740 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Бостон 20мм
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 140 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Настоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 140 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Боди 25мм
Настоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 140 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Дания 25мм
Настоящее фото товара Стул Дания 25мм, гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 140 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 660 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Молот 20мм
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 840 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Настоящее фото товара Стул Браун 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 840 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Браун 20мм
Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 040 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм - бронза, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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