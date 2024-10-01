130 ₽ 39

210 ₽

Емкость для соусов 230мл, пластик

6

В наличии 240 шт.

170 ₽ 20

210 ₽

Емкость для соусов 350мл, пластик, прозрачный

13

В наличии 1000 шт.

140 ₽ 34

210 ₽

Емкость для соусов 350мл, пластик

10

В наличии 500 шт.

150 ₽ 29

210 ₽

Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик

13

В наличии 120 шт.

1 170 ₽ 2

1 190 ₽

Набор для специй соль, перец, горчичница

15

В наличии 17 шт.

880 ₽ 3

900 ₽

Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, сталь нержавеющая, стекло, 10,5 см, серебристый

14

В наличии 240 шт.

810 ₽ 10

900 ₽

Набор для специй на подставке, 4 предмета, нержавеющая сталь, стекло

7

В наличии 40 шт.

500 ₽ 2

510 ₽

Набор для специй, с салфетницей и стаканчиком для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 85 мм

13

В наличии 1266 шт.

3 900 ₽ 8

4 200 ₽

Мельница для перца с металлическим механизмом, акрил, сталь нержавеющая, прозрачная

8

В наличии 11 шт.

2 970 ₽ 7

3 190 ₽

Мельница для соли, акрил, с металлическим механизмом

13

В наличии 21 шт.

2 900 ₽ 7

3 100 ₽

Мельница для соли «Бистро» акрил

5

В наличии 45 шт.

6 520 ₽ 9

7 090 ₽

Мельница для перца акрил, сталь нержавеющая

9

В наличии 25 шт.

1 490 ₽ 7

1 590 ₽

Набор для специй, квадрат, «Рустик», дуб, 65 мм, коричневый

7

В наличии

Доставка

от 2 дней по России и СНГ

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1 880 ₽ 6

2 000 ₽

Набор для специй, «Рустик», дуб, 65 мм, коричневый

11

В наличии 20 шт.

1 880 ₽ 6

2 000 ₽

Набор для специй квадрат «Рустик», 3 предмета, бук

10

В наличии 46 шт.

2 090 ₽ 5

2 190 ₽

Подставка для мельниц, для специй

9

В наличии 4 шт.

120 ₽ 43

210 ₽

Емкость для соусов 230мл, пластик, красный

10

В наличии 200 шт.

130 ₽ 39

210 ₽

Емкость для соусов 350мл, пластик, красный

15

В наличии 500 шт.

160 ₽ 24

210 ₽

Емкость для соусов 350мл, красный, пластик

13

В наличии 100 шт.

180 ₽ 15

210 ₽

Емкость для соусов 690мл, пластик, красная

6

В наличии 100 шт.

3 240 ₽ 8

3 490 ₽

Мельница для соли «Пари-рама» бук, металл, фуксия

8

В наличии 50 шт.

7 100 ₽ 8

7 690 ₽

Набор мельниц для специй «Таити» бук, сталь нержавеющая

9

В наличии 25 шт.

9 060 ₽ 9

9 890 ₽

Мельница для перца «Париж Шеф Копер» сталь нержавеющая

5

В наличии 10 шт.

9 010 ₽ 9

9 890 ₽

Мельница для соли «Париж» сталь нержавеющая

11

В наличии 14 шт.

1 150 ₽ 4

1 190 ₽

Пармезанница с ложкой 325мл, стекло, нержавеющая сталь

14

В наличии 8 шт.

390 ₽ 5

410 ₽

Пармезанница, стекло, сталь нержавеющая, 225 мл, 125 мм, серебристый

7

В наличии 216 шт.

490 ₽ 4

510 ₽

Пармезанница, с ложкой, стекло, металл, 200 мл, прозрачный, металлический

14

В наличии 144 шт.

1 650 ₽ 3

1 690 ₽

Пармезанница, для больших ложек, стекло, сталь нержавеющая, 180 мл, 120 мм, прозрачный, металлический

10

В наличии 65 шт.

2 240 ₽ 7

2 390 ₽

Подставка для мельниц, для специй «Линия»

12

В наличии 1 шт.

1 970 ₽ 6

2 090 ₽

Подставка для мельниц, для специй, светлое дерево, бук

13

В наличии 5 шт.

2 620 ₽ 7

2 790 ₽

Подставка для мельниц, для специй, бук, светлое дерево

8

В наличии 4 шт.

2 340 ₽ 7

2 490 ₽

Подставка для мельниц, для специй, бук

5

В наличии 7 шт.

130 ₽ 39

210 ₽

Емкость для соусов 230мл, пластик, желтая

13

В наличии 200 шт.

380 ₽ 8

410 ₽

Емкость для соусов 280мл, пластик, желтый

9

В наличии 4 шт.

130 ₽ 39

210 ₽

Емкость для соусов 350мл, пластик, желтый

11

В наличии 500 шт.

160 ₽ 24

210 ₽

Емкость для соусов 350мл, пластик, желтая

9

В наличии 100 шт.

13 150 ₽ 9

14 390 ₽

Пипетка для соусов «Фло», 500 шт, полиэтилен

9

В наличии

36 120 ₽ 9

39 690 ₽

Диспенсер для сливок, сталь нержавеющая

5

В наличии 1 шт.

550 ₽ 10

610 ₽

Спрей для масла 100мл, стекло, сталь

7

В наличии 24 шт.

780 ₽ 4

810 ₽

Спрей для масла 100мл, сталь, стекло

14

В наличии 24 шт.

3 410 ₽ 8

3 690 ₽

Диспенсер для соусов 250мл, акрил, прозрачный

15

В наличии 7 шт.

7 730 ₽

Диспенсер для соусов

15

В наличии

1 460 ₽ 3

1 490 ₽

Набор соль/перец, фарфор

11

В наличии 1 шт.

2 250 ₽ 6

2 390 ₽

Набор для соль/перец, «Сатиник», фарфор, 43 мм, белый

9

В наличии 3 шт.

580 ₽ 5

610 ₽

Стакан для зубочисток «Лайфстиль» фарфор

6

В наличии

1 240 ₽ 4

1 290 ₽

Стакан для зубочисток «Пьюрити» эко-костяной фарфор

11

В наличии 1 шт.

310 ₽ 25

410 ₽

Стакан для зубочисток «Принцип» фарфор

6

В наличии

250 ₽ 20

310 ₽

Стакан для зубочисток «Белая» фарфор

7

В наличии

2 400 ₽ 4

2 490 ₽

Набор для специй, и салфеток, бук, 10 см

13

В наличии 78 шт.

2 150 ₽ 7

2 290 ₽

Подставка для специй

9

В наличии 55 шт.

2 750 ₽ 5

2 890 ₽

Подставка для салфеток и емкостей, для специй, 3 отделения

15

В наличии 43 шт.

1 450 ₽ 3

1 490 ₽

Подставка для мельницы, для перца и соли, стакан для зубочисток

13

В наличии 25 шт.

190 ₽ 35

290 ₽

Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, пластик, красный

8

В наличии

190 ₽ 35

290 ₽

Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, красный

12

В наличии

150 ₽ 29

210 ₽

Емкость для соусов 690мл, пластик, красный

7

В наличии 500 шт.

110 ₽ 48

210 ₽

Емкость для соусов 230мл, пластик, красная

7

В наличии 240 шт.

2 090 ₽ 5

2 190 ₽

Подставка для специй, дуб

5

В наличии 4 шт.

2 200 ₽ 4

2 290 ₽

Подставка для специй, дуб, бежевая

11