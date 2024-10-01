Емкость для соусов 230мл, пластик
Емкость для соусов 350мл, пластик, прозрачный
Емкость для соусов 350мл, пластик
Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик
Набор для специй соль, перец, горчичница
Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, сталь нержавеющая, стекло, 10,5 см, серебристый
Набор для специй на подставке, 4 предмета, нержавеющая сталь, стекло
Набор для специй, с салфетницей и стаканчиком для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 85 мм
Мельница для перца с металлическим механизмом, акрил, сталь нержавеющая, прозрачная
Мельница для соли, акрил, с металлическим механизмом
Мельница для соли «Бистро» акрил
Мельница для перца акрил, сталь нержавеющая
Набор для специй, квадрат, «Рустик», дуб, 65 мм, коричневый
Набор для специй, «Рустик», дуб, 65 мм, коричневый
Набор для специй квадрат «Рустик», 3 предмета, бук
Подставка для мельниц, для специй
Емкость для соусов 230мл, пластик, красный
Емкость для соусов 350мл, пластик, красный
Емкость для соусов 350мл, красный, пластик
Емкость для соусов 690мл, пластик, красная
Мельница для соли «Пари-рама» бук, металл, фуксия
Набор мельниц для специй «Таити» бук, сталь нержавеющая
Мельница для перца «Париж Шеф Копер» сталь нержавеющая
Мельница для соли «Париж» сталь нержавеющая
Пармезанница с ложкой 325мл, стекло, нержавеющая сталь
Пармезанница, стекло, сталь нержавеющая, 225 мл, 125 мм, серебристый
Пармезанница, с ложкой, стекло, металл, 200 мл, прозрачный, металлический
Пармезанница, для больших ложек, стекло, сталь нержавеющая, 180 мл, 120 мм, прозрачный, металлический
Подставка для мельниц, для специй «Линия»
Подставка для мельниц, для специй, светлое дерево, бук
Подставка для мельниц, для специй, бук, светлое дерево
Подставка для мельниц, для специй, бук
Емкость для соусов 230мл, пластик, желтая
Емкость для соусов 280мл, пластик, желтый
Емкость для соусов 350мл, пластик, желтый
Емкость для соусов 350мл, пластик, желтая
Пипетка для соусов «Фло», 500 шт, полиэтилен
Диспенсер для сливок, сталь нержавеющая
Спрей для масла 100мл, стекло, сталь
Спрей для масла 100мл, сталь, стекло
Диспенсер для соусов 250мл, акрил, прозрачный
Диспенсер для соусов
Набор соль/перец, фарфор
Набор для соль/перец, «Сатиник», фарфор, 43 мм, белый
Стакан для зубочисток «Лайфстиль» фарфор
Стакан для зубочисток «Пьюрити» эко-костяной фарфор
Стакан для зубочисток «Принцип» фарфор
Стакан для зубочисток «Белая» фарфор
Набор для специй, и салфеток, бук, 10 см
Подставка для специй
Подставка для салфеток и емкостей, для специй, 3 отделения
Подставка для мельницы, для перца и соли, стакан для зубочисток
Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, пластик, красный
Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, красный
Емкость для соусов 690мл, пластик, красный
Емкость для соусов 230мл, пластик, красная
Подставка для специй, дуб
Подставка для специй, дуб, бежевая